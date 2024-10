Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, elkészült az Európai Bizottság jelentése, amely alapjaiban meghatározza az agrártámogatások rendszerét. A területalapú támogatásokat célozza ez a beszámoló, méghozzá úgy, hogy kicserélné a területalapú támogatást jövedelemalapúra. A jelentés ugyanakkor bírálja a húsfogyasztást, javaslatot tesz arra, hogy fogjuk vissza az állattenyésztést és emeljük meg adóval a késztermékek árát, ezzel ösztönözve a vevőket a növényi termékek fogyasztására.

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a veszprémi sajtótájékoztatón

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kiderült, a következő uniós ciklus büdzséjének több mint 30 százalékát érinti ez a kérdés. Közel 380 milliárd eurónak megfelelő összegről van szó, amely a 27 tagállamnak az agrárpénzeit érinti. Hozzátette: több mint 160 ezer családi gazdálkodó, őstermelő, mezőgazdaságban dolgozó tud részt venni ebben a támogatási rendszerben, és több mint 500 milliárd forintról beszélünk, amely meghatározza a magyar agrárium jelenét, működését.

Sövényházi Balázs, a NAK és a MAGOSZ Veszprém vármegyei elnöke szerint az Európai Unióban megtermelt és előállított jó minőségű élelmiszerek és mezőgazdasági alapanyagok nem tudnak versenyképesek lenni ezen támogatások nélkül. Úgy vélte, ha Európai Unión kívüli országból fog érkezni az élelmiszer – akár Ukrajnából, vagy Dél-Amerikából –, akkor azok nem biztos, hogy biztonságos élelmiszerek lesznek. Úgy fogalmazott: a húsfogyasztást nem "felülről" kellene irányítani, hogy aztán teret engedjenek a műhúsoknak, vagy akár már az Európai Unióban engedélyezett rovarlisztnek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint maradnia kell a támogatásnak

Emlékeztetett, a fiataloknak plusztámogatás jár területenként, sőt minél "kisebb" valaki, annál több támogatáshoz tud jutni, hiszen a 10 hektár alatti kisgazdálkodók kapják a legtöbb támogatást egy hektárra arányosítva. Ezért szerinte a területalapú támogatásoknak maradnia kell.

Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára kijelentette: fordulatot hozna az Európai Bizottság javaslata, ugyanis ezt a politikai megközelítést bevezetnék a mezőgazdasági támogatásoknál is. Hiszen ha átállnak a jövedelmi alapú támogatásra, akkor a támogatások szétosztása nemcsak hogy politikai alapon történne, hanem az Európai Bizottsághoz lennének bekötve. Elmondta azt is, az elmúlt évek azt mutatták, hogy hiába csökken hazánkban az állatállomány, a húsfogyasztás ezzel párhuzamosan nem csökkent, csak ezt az űrt nem európai, hanem harmadik országokból származó élelmiszerekkel töltötték be. Ezt a gazdák Magyarországon és a V4 többi országában is elutasítják, azaz mindenképp fenn kell tartani a mostani támogatási rendszert.