A legkisebb gyerektől a legidősebb autósig mindenkire hatással lesz a rengeteg kisebb-nagyobb KRESZ-változás – írja a vezess.hu. Az új KRESZ bevezetésével biztonságosabban tudnak közlekedni a szabálykövetők, és annál egyértelműbben vonhatók felelősségre a szabálytalankodók. Lássuk, melyek a legfontosabb változások.

Az új KRESZ szerint kötelező lesz a kétmásodperces követési távolság

Fotó: femina.hu

A követési távolság tekintetében szeretnék másodperces szabályozással kiegészíteni a mostani KRESZ-t. Autópályán például a tervek szerint kötelező lesz kétmásodperces távolságban követni az előttünk haladót. Két másodperc reakcióidő azt jelenti, hogy 130 kilométer per órás sebességnél ennyi idő alatt 72,2 méter a megtett távolság, ez nagyjából megegyezik a mostani sztrádás útburkolati jelek közötti útszakasznak. Lakott területen kívül egyéb úton egy másodperc a javaslat. Ami a sebességhatárokat illeti, egészen konkrét javaslat az autóbuszok, tehergépkocsik és járműszerelvények lakott területen kívüli 90 kilométer per órás sebességhatárának a bevezetése. Az új KRESZ védi a legkisebb gyerekeket is, szeretné részletesen szabályozni az övhasználatukat és a gyermekbiztonsági rendszerek használatáért felelős személyeket. A 14 év alatti gyerekek esetén ez az ember a „felügyeletre alkalmas kísérő” lesz, az ő hiányában a járművezető.

Az új KRESZ bevezetésével biztonságosabban tudnak közlekedni a szabálykövetők

Fotó: Internet

Az új KRESZ az indexet is érinti

Az irányjelzést vizsgálva érdekes újdonságnak tűnik, hogy a „művelet előtt legalább két másodperccel kell megkezdeni”. A tervezet szerint az új KRESZ bevezeti a „valamennyi járműre vonatkozó mindenkori kivilágítás kötelezettségét", és kötelezővé teszi a távolsági fényszóró használatát lakott területen kívül a láthatóság korlátozottsága esetén.

A szépkorú sofőrök matricát kaphatnak az autójukra

Fotó: Internet

Bevezetik a védelmi sáv fogalmát, ami a menetirány szerinti jobb oldali sáv jobb oldali szélét jelenti. Jellemzően a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik majd igénybe. Az új KRESZ rendelkezhet arról is, hogy a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező, idősebb járművezető matricával jelezze helyzetét a gépjárművön. Az új jelzés használata nem lesz kötelező, ugyanakkor segíthet megérteni, hogy miért megy a sornál lassabban előttünk egy autós.

Az új KRESZ az előrejelzések szerint 2025 végén vagy 2026 elején léphet életbe.