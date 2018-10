A Szeged is legyőzte a Veszprémet

Mintha 48 perc után elfogyott volna a veszprémiek ereje, addig ugyanis döntetlenre állt a meccs, de onnantól kezdve az örök rivális Szeged Sego bravúrjaival és hatékony támadójátékával átrohant a házigazdán. A Tatabánya után a MOL-Pick is legyőzte a Telekomot a férfi kézilabda NB I-ben.

Telekom Veszprém-MOL-Pick Szeged 27-32 (14-13)

Veszprém, 5000 néző. V.: Bíró, Kiss. Telekom Veszprém: Sterbik – Gajic 1, Nagy 1, Mahé 3, Nilsson 5, Mackovsek 3, Strlek 5 (1). Csere: Mikler (kapus), Blagotinsek, Terzic, Ilic 3, Lékai 1, Tönnesen 2, Nenadic 3. Edző: David Davis.

MOL-Pick Szeged: Sego 1 – Sostaric 2, Maqueda 5, Blazevic 1, Bánhidi 2, Kallman 6, Bombac 4. Csere: Zsitnyikov, Balogh 3, Gaber 1, Canellas 1 (1), Bodó 4, Sigurmannsson 2 (1), Edző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.

A magyar kézilabdázás El Clasicója előtt a magyar bajnoki címvédő, a MOL-Pick Szeged vezetőedzője, Juan Carlos Pastor és a Telekom Veszprém frissen kinevezett trénere, David Davis kedélyesen beszélgetett, egyáltalán nem úgy tűnt, mintha hamarosan élet-halál küzdelem kezdődne közöttük és csapataik közt.

A hazaiak részéről a Davis edző szerint fizikális problémákkal küszködő René Toft-Hansen, valamint Iman Jamali, Dejan Manaskov és a sérült Gasper Marguc maradt ki a keretből. Csapatban volt viszont az ifjú Dörnyei Borisz, valamint a nagy tehetségnek tartott Uros Borzas is.

A vendégszektor teljesen megtelt, mintegy 250 szegedi drukker buzdította övéit. A bakonyiaknak nem eshetett jól, de a vendégek máris fricskát mutattak: „Izzik a csarnok, itt a magyar bajnok!” – skandálták a kékek.

A bemelegítés előtt a demarkációs vonalon, a félpályán üdvözölték egymást a riválisok, főleg Mirko Alilovicot ölelgették a házigazdák játékosai. (Itt jegyeznénk meg, a remek kapust szegedi szerelésben látni több mint szokatlan volt.)

Az összecsapás előtt visszavonultatták a korábbi veszprémi klasszis, jelenleg a klub szakmai igazgatójaként tevékenykedő Gulyás István hetes számú mezét, amelyet többet senki sem viselhet ebben az egyesületben.

A szurkolók szavazatai alapján Dejan Manaskov kapta az elmúlt idény legjobb játékosának járó elismerést, a Carlos Perez-díjat, amit szintén a találkozó előtt adtak át.

Mackovsek kapufája után Kallman ziccerével szereztek vezetést a kékek. Strlek robogott végig, majd Mahé villant (3. perc: 2-1).

A Telekom 5+1-es védekezéssel igyekezett megzavarni a szegedieket, akik eleinte valóban nehezen találták a ritmust. Mackovsek második találata után pedig már 4-1-re mentek a bakonyiak, a Szeged pedig időt kért.

Bombac szépített, Mackovsek pedig már háromnál járt.

Tíz perc elteltével Balogh, Canellas és Gaber érkezett a szegedieknél, de nem csökkent a különbség, mert Mahé remek egyéni akcióból újra betalált (13. perc: 8-5).

Canellas kiállításával nem tudott élni a Telekom, sőt Kallman dobott ziccert. Őrült pillanatok következtek, amely végén a Szeged örülhetett (17. perc: 8-7).

A Veszprém támadásaiba több hiba is becsúszott, míg a túloldalon Sostaric egyenlített.

Lékai és Ilic próbált új lendületet adni a csapatnak, az irányító meg is szerezte első találatát, majd gyors támadás végén Gajic is betalált. Egy perc alatt újra egyenlő volt (10-10). Sego két fontos veszprémi lehetőséget is hárított, Balogh viszont nem hibázott, így hosszú idő után újra vezetett a címvédő (10-11).

Sego bravúrjaira szerencsére Sterbiknek is volt válasza. A 26. percben Davis edző is időt kért, és Tönnesent küldte pályára, aki azonnal góllal mutatkozott be. Sterbik remekelt, de így sem tudott kettővel meglépni a Telekom, a félidőben minimális előnnyel vezettek a veszprémiek.

Sigurmannsson hetesével folytatódott a szünet után a találkozó, majd Maqueda kapott két percet, de nem tudott élni az emberelőnnyel a bakonyi alakulat.

Nilsson elképesztő gólt szerzett, a Segoról kipattanó labdát gyakorlatilag bevetődve ütötte a hálóba. Bodó is megérkezett a meccsbe, három bombagóllal mutatta ezt meg (48. perc: 17-18). Elpuskázott veszprémi helyzetek következtek, s 18-20-nál Davis edző kénytelen volt időt kérni.

Nenadic góllal mutatkozott be, ám Terzic kiállítása után már néggyel mentek a kékek (19-23).

Strlek szélső befutásával közelebb jött a Veszprém. A közönség egy pillanatra sem engedte el kedvencei kezét.

Sego nagyon megnehezítette a Telekom dolgát, ráadásul nemcsak zseniális bravúrokkal őrizte csapata hálóját, hanem be is talált a veszprémiek üresen hagyott kapujába (21-25).

Az idő fogyott, s bár a hazaiak nem adták fel, Bodó ellen nem volt ellenszerük (49. perc: 23-27).

Mikler nyerte a hetespárbajt Kallmannal szemben, azonban a hazaiak továbbra is túl sokat hibáztak, a kékek viszont sokkal magabiztosabban, s főként precízebben kézilabdáztak (55. perc: 26-29).

Bodó után Maqueda is megtalálta a góllövő kesztyűjét, s míg Segóra lassan elfogytak a jelzők, addig a veszprémi oldalon a kapusok csak elvétve találkoztak a labdával.

Többen hazaindultak a veszprémi nézők közül, viszont az O-szektor becsületére váljon, végig a csapat mellett álltak. Canellas hetese adta meg a végső döfést a Veszprémnek, amely nem várt arányú, 27-32-es vereséget szenvedett.