Áder János Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Kotzó Lászlót, Ősi polgármesterét

Áder János köztársasági elnök Magyar Arany Éremkereszt kitüntetést adományozott Kotzó Lászlónak, Ősi polgármesterének a község lakói szolgálatában végzett példaértékű pedagógusi és településvezetői munkája, valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként, amit Pintér Sándor belügyminiszter adott át a polgármesternek a nemzeti ünnep alkalmából, a Belügyminisztériumban.

-Hatalmas megtiszteltetés az elismerés, amelyet meggyőződésem szerint csak olyan közösség élén érhet el egy polgármester, akit kitűnő kollégák és képviselőtestület vesz körül, mert eredményes munkát így lehet végezni. Békét teremtettem a faluban, ahol ma konstruktív hangulat a jellemző, a tehetség és jó szándék egy irányba mutat, szögezte le Kotzó László, Ősi polgármestere, aki agrármérnöki és tanári végzettséggel rendelkezik. Az enyingi születésű polgármester 1982-ben került Ősibe, ahol a helybeli általános iskolában kémiát, biológiát, technikát tanított, hat évig igazgató-helyettesként, majd 13 évig igazgatóként dolgozott. 2008-tól a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás közoktatási szakreferense. 2010-ben döntött úgy, hogy indul a polgármester-választáson, úgy mondta „a falu fejlődés érdekében”. Indult és nyert, igaz előtte már letette közéleti névjegyét, 16 éven át települési képviselőként is dolgozott a testületben, az önkormányzattól pedagógiai és közéleti munkájáért nívódíjat kapott.

A település talpra állt

A települést nagyon nehéz helyzetben vette át, első lépésként adósságrendezési eljárást kellett kezdeményeznie tekintettel arra, hogy 340 milliós adósság halmozódott fel, melynek kifizetésére esély sem volt. Így pénzügyi gondnok felügyelte a működést, de a település talpra állt, és azóta több száz milliós kormányzati, illetve uniós pályázati támogatással szépen, töretlenül fejlődik. – Folyamatosan pályázunk, minden lehetőséget megragadunk, hangsúlyozta a polgármester.

Megválasztását követően harminc-negyven éves elmaradás felszámolásába kezdett, amely minden területet jellemzett. Rendbe tették a járdákat, utakat, árokrendszert, modern játszóteret építettek, elvégezték az óvoda és iskola teljes energetikai korszerűsítését. Az építésben évekre megrekedt fedett sportudvart sportközponttá alakították. Az Ősi Sportközpont a diákoknak és a mozogni vágyó felnőtteknek egyaránt színvonalas helyszínt biztosít a testnevelés órákhoz és a sportoláshoz. A létesítményben szabvány szerinti kézi-, és kosárlabda pályát alakítottak ki, ahol nemzetközi szintű versenyeket rendeznek.

Szépen fejlődő, élhető település

Régóta tervezték a településhez méltó ravatalozót, amit nemrég adtak át. Kotzó László céljai közül kiemelte, további pályázati támogatással reményeik szerint felújítják a közösségi, illetve civil házat, a kultúrotthont, új bölcsődét építenek. A községet szerencsére kedvelik a fiatalok, mert szépen fejlődő, élhető településnek tartják, ezt jelzi, hogy sok régi házat megvettek, illetve építkeznek is, jelenleg több mint 90 apróság jár az óvodába. Ősit dolgos emberek lakják, számukra nagyon kedvező, hogy a falu Székesfehérvár és Veszprém között félúton található, a közlekedés feltételei, így a tömegközlekedés is kitűnő, a lakók a közelben találnak munkahelyet és autóbuszokkal el is jutnak oda.

A polgármester jelentős előrelépésnek tartja a Várpalotát Ősivel összekötő közút felújítását. A hét kilométeres útszakasz átadására várhatóan tavasszal kerül sor. Ősi lakói számára ez az útszakasz „köldökzsinórként” kapcsolja be a települést az ország vérkeringésébe. Így gyorsabbá, biztonságosabbá válik a munkahelyek, iskolák, az egészségügyi, kereskedelmi, pénzügyi szolgáltatások elérése.

Kotzó László személyes ambícióiról elmondta, még további egy ciklusra tervez. Amikor nem a falu újabb beruházásain gondolkodik, és nem kutat pályázati lehetőségek után, kertészkedik ősi otthona kertjében.