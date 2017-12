Akik karácsonykor is dolgoztak: „Ha jön a riasztás, akkor indulni kell”

Bármikor adódhat betegség, baleset, tűz, a büntetés-végrehajtás is folyamatos munkarendet kíván. A nem hagyományos munkarendben dolgozó vezetőkkel, szakemberekkel többek között arról beszélgettünk, mit jelent, és mi mindennel jár, ha az ember a családtól távol tölteni az ünnepet?

-Ha jön a riasztás, akkor indulni kell, de szerencsére a karácsony mindig nyugodtabb, ilyenkor mondhatni, lelassul az élet, csak akkor hívják a mentősöket, ha nagy beteg van, illetve ha baleset történik. Inkább szilveszterkor „gyorsulnak fel” az események, szögezte le Nagy Gábor, aki több mint húsz éve mentőápoló a Veszprémi Mentőszolgálatnál. Hozzátette, így bőven volt már ideje megszokni azt, hogy nem hagyományos a munkarendje, így karácsonykor is dolgozni kell ezen a munkahelyen. A különféle esetek, betegségek, rosszullétek ugyanis nem válogatnak, azok bármikor előfordulhatnak, így az ünnepek ideje alatt, karácsonykor is. Ezért a mentőszolgálatnál ugyanolyan munkanapnak tekintik az ünnepeket is, mint egy átlagos hétköznapot. Azt, hogy kik dolgoznak ilyenkor, a főápoló dönti el, aki figyelembe veszi, ha valakinek kisgyermeke van, ők lehetőleg otthon tölthetik a szentestét, aztán szilveszterkor váltják kollégáikat.

Nagy Gábor szerencsésnek tekinti magát, mert felesége, aki szintén az egészségügyben dolgozik, elejétől fogva elfogadta azt, hogy párja ünnepen is dolgozik. Gyermekeik is nagyok már, így a karácsonyi finomságokat, így a bejgli egy részét a családfő idén is a munkahelyén fogyasztotta el kollégáival együtt.

-Karácsony és újév időszakában a szolgálatot ellátó rendőrök ugyanúgy végrehajtják a feladatukat, mint az év bármely másik napján, foglalta össze a rendőrségnél megszokott munkarendet Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens. A szolgálat ilyenkor mégis kicsit más, mert hiányzik a család, a gyerekek, az ünnep otthoni, meghitt hangulata. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságnál előzetes beosztás szerint dől el, hogy ki dolgozik az ünnepek alatt. -A kollégák igyekeznek arra odafigyelni, hogy a kisgyermekes rendőrök szenteste otthon, a szeretteikkel lehessenek. Mindannyian tudjuk, hogy a rendőri hivatás folyamatos szolgálatot jelent, de jó érzéssel tölt el, hogy az ünnepek alatt is mások biztonságáért, a köz rendjéért dolgozhatunk, szögezte le a rendőrségi sajtós.

-December 26-a előtt és után rendeztük a karácsonyi programjainkat, a rokonlátogatásokat, mondta Bognár Csaba tűzoltó főhadnagy, szolgálatparancsnok, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviseletében, aki az ünnep másnapján állt szolgálatba. Ő szívesen jön be ilyenkor is, mert munkahelyén is családias a hangulat. Náluk a szolgálat és rajparancsnok osztja be, hogy ki dolgozik ünnepek alatt, a lényeg, hogy legyen a speciális beosztásoknak megfelelő szakember, így mások mellett dolgozzon tűzoltási vezetésre jogosult kolléga, illetve gépkocsivezető. Azt mindig figyelembe veszik a munkarendnél, hogy aki tavaly karácsonykor otthon volt, az idén dolgozott, azok pedig, akik a karácsonyt otthon tölthették, szilveszterkor, illetve újévkor jönnek szolgálatba. Mindemellett egymás között is tudnak cserélni, akinél kicsi gyermek van, lehetőleg szenteste otthon maradhat. Szolgálatellátás terén olyan az ünnep a tűzoltóságnál, mint egy hétköznap. Ha megvillan a lámpa, indulni kell. Az ünnepre leginkább csak az emlékezteti a tűzoltókat ilyenkor, hogy mindenki hoz otthonról egy kis finomságot. Bognár Csaba arról is beszélt, hogy három-négy éve szerencsére nem jellemzőek a karácsonyi tüzek, gondatlanságra visszavezethető káresemények inkább szilveszterkor, a tűzijátékok miatt fordulnak elő. -Az fontos, hogy a család biztos támasz legyen az ünnepi szolgálatnál is, jegyezte meg a főhadnagy.

-Különlegesek az ünnepek számomra, és kollégáimnak is abból a szempontból, hogy ilyenkor még egy kicsit több feladat van az intézetben, még egy kicsit több odafigyelésre van szükség, hiszen a fogvatartottaknak ezek az időszakok nagyon nehezek, szögezte le Németh Éva ezredes, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Arról is beszélt, hogy neki és családjának az ünnep előrelátást, sok-sok szervezést, és a család részéről pedig rengeteg segítséget jelent. -Ha ünnepen is munkahelyemen vagyok, az előredolgozom, illetve a családom, a férjem, a lányom és a fiam, mindenki nagyon sokat segít az előkészületeknél. Mi már 23-án feldíszítettük a fát, az ebéd, vacsora pedig félkész, utalt szokásaikra.

Kiss Miklós, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályának osztályvezető főorvosa erősebb hétvégi forgalomnak megfelelő betegellátásról beszélt karácsonykor. Ötven beteg érkezett az osztályra főként hasfájással, hányással, elsősorban epeköves betegek, akik nem tartottak diétát. Ezen kívül több idős, kiszáradt embert is el kellett látniuk. A főorvos megszokta már a karácsonyi munkát, azt mondta, mindig dolgozik ilyenkor is. Amikor ezt a hivatást választotta a feleségével együtt, tudták, hogy hivatásuk folyamatos munkavégzéssel jár, a gyermekeik is ebben nőnek fel. A betegellátást pedig mindig biztosítani kell, ők családi körben megszervezik, hogy az ünnepre is maradjon elegendő idejük.