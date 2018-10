Aláírást gyűjtenek a királyszentistváni szeméttelep bezárásáért

Közel tízezer ember életét keseríti meg a királyszentistváni hulladékkezelőből származó bűz a térség öt településén.

A lakosság egyre elégedetlenebb, több önkormányzat mellett már egy civil kezdeményezés is a telep bezárásáért küzd.

Kőszegi Ilona, Királyszentistván polgármestere elmondta, a lakóknak elegük van a helyzetből, elviselhetetlennek tartják a bűzt, amely már 2012 óta keseríti meg a faluban élők mindennapjait. Miközben az első években más településeken nem okozott gondot a szaghatás, 2015 óta Balatonfűzfőn, Papkeszin, Litéren és Vilonyán is sokan panaszkodnak rá. Az elmúlt években az érintett települések igyekeznek egyre inkább közösen fellépni. A polgármester leszögezte, az önkormányzat megtesz mindent, hogy a településen élőknek megfelelő életkörülményeket biztosítson, ugyanakkor a hatáskörük korlátozott. Kőszegi Ilona hangsúlyozta, amenynyiben a helyzet nem változik, bírósági úton próbálják majd érvényesíteni a lakók követelését, vagyis a telep bezárását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közelmúltban civil kezdeményezésre petíció indult annak érdekében, hogy ne csorbuljon a környéken élőknek az egészséges lakókörnyezethez való joguk. Az aláírók azt szeretnék elérni, hogy bezárják a hulladékkezelőt – mondta Kontics Monika, a balatonfűzfői képviselő-testület tagja.

Kontics Monika magánszemélyként indította el az aláírásgyűjtést. Hozzátette, korábban több ígéretet kaptak a térségben élők a helyzet javítására, azonban nem történt változás, a szemétszag augusztus második felétől szinte mindennap elárasztja Balatonfűzfőt; Királyszentistvánon, Vilonyán és Papkesziben nyáron is rendszeresen érezni lehetett. A petíciót két hét alatt több mint 630-an írták alá online vagy papíralapon, az íveket eljuttatják az Agrárminisztériumnak, a kormányhivatalnak, az NHKV Zrt.-nek, a térség országgyűlési képviselőihez és a társulásban részt vevő közel 160 település polgármesterének. A címzetteket levélben arra kérik, hogy találjanak mielőbbi megoldást a helyzetre, és tájékoztassák a lakosságot a hulladékkezelővel kapcsolatos döntésekről, magyarázta Kontics Monika, aki azt is elmondta, kezdeményezték egy környezetvédelmi civil szervezet megalapítását, amely a térség környezeti állapotának megóvásáért dolgozik a jövőben.

Az orrfacsaró bűzt Királyszentistván, Papkeszi, Vilonya, Litér és Balatonfűzfő lakói kénytelenek elviselni. Tavasztól ősz végéig, néhány hetet leszámítva, napi rendszerességgel érezzük az irritáló szemétszagot, nem tudunk szellőztetni, sem a kertben, sem a teraszon nem tudunk időt tölteni, foglalta össze a probléma lényegét a petíció egyik aláírója. Más arra panaszkodott, hogy mindennap több órán keresztül kénytelenek elviselni a gyomorforgató szagot, és a gyermeküket sem tudják kivinni az udvarra. A büdös miatt sokan inkább nem teregetnek az erkélyen és az udvaron, mások arról írnak, az egészségre is ártalmas lehet a szaghatás.

Az érintett települések kezdeményezésére igazságügyi szakértői anyag készült: az egy évig tartó vizsgálat megállapította, hogy a bűzhatás a királyszentistváni hulladéklerakóból származik.

A hulladékkezelő tulajdonosi jogait gyakorló Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás szerdán rendkívüli ülést tartott Marton Béla balatonfűzfői polgármester kezdeményezésére. A városvezető tájékoztatta a kialakult helyzetről a tagokat, és mielőbbi megoldást sürgetett. A hulladékkezelő átszervezéséről vagy bezárásáról nem született döntés az ülésen.

Marton Béla a Naplónak elmondta, a bűz mintegy tíz- ezer ember életét keseríti meg. A polgármester azt szorgalmazza, hogy az érintett öt település tartson közös testületi ülést a helyzetről, amelyen dönthetnek egy esetleges bírósági kereset benyújtásáról. A bíróságtól a szakértői anyagra támaszkodva annak kimondását szeretnék elérni, hogy tiltsa meg az üzem működését, és kötelezze az üzemeltetőt a bezárásra. A polgármester elmondta, a lakosság türelme fogy, és a helyzetért a települések elöljáróit hibáztatják, miközben hatáskör hiányában az önkormányzatoknak nincs döntési joguk: nem üzemeltetői a telepnek, és felügyeleti jogkörrel sem rendelkeznek.

Az általunk megkérdezett polgármesterek arra is panaszkodtak, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től. A társaságot mi is megkerestük. Kíváncsiak lettünk volna arra, hogy megszületett-e már a döntés a tavasszal elhangzó ígéretről – amely szerint bezárják a királyszentistváni telephelyet, és átszervezik a hulladékkezelési folyamatokat –, valamint azt is megkérdeztük, az esetleges bezárást követően hol folytathatja tevékenységét a hulladékkezelő. A kérdésekre a társaság sajtóirodája annyit írt, „a királyszentistváni Hulladékkezelő Központ új helyszínének kijelölése az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevonásával folyamatban van”.