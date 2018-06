Bizakodva várják a szezont a Balatonnál

Bizakodók a szolgáltatók és a vendéglátóhelyek a balatoni szezont illetően. A szokásosnál magasabb forgalmat hozott számukra a tavasz a tónál, és az előfoglalások alapján eredményes időszak elé nézhetnek a nyáron is.

Többen engedhetik meg a nyaralást

Az elmúlt években megnőtt a magyarok utazási kedve, és a belföldi vendégeknek egyre több az elkölthető jövedelme is, mondta Zakar Zelinda, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület TDM-menedzsere. Hozzátette, változás a korábbi évekhez képest, hogy a magyarok kétharmada tervez nyaralást, míg korábban csak minden harmadik család engedhette meg magának az üdülést.

Programok a szezonon kívül is

Bár Alsóörs és a környező települések speciális helyzetben vannak, mert a szezon a Harley-Davidson Open Road Fest, a KÖZGÁZ és az Everness fesztiválok miatt már június legelején megkezdődött, a legtöbb vendég még mindig július 20. és augusztus 20. között érkezik a Balatonhoz. A nyári strandszezon idejét meghosszabbítani nem lehet az időjárás miatt, ugyanakkor az önkormányzatok és a turisztikai szervezetek a nyári szezonon kívül tavasszal és ősszel is színvonalas programokkal csábítják a tóhoz a vendégeket, emelte ki a menedzser. Hozzátette, a turisták elsősorban az élményeket keresik a nyaraláson: ezt felismerték az önkormányzatok is, amelyek fejlesztésekkel, új attrakciók létrehozásával ezeket az igényeket igyekeznek kielégíteni.

Minőségi előrelépés a Zimmer frei-időszakhoz képest

A közel százhúsz tagot – szálláshelyeket, vendéglátóegységeket, büféket, borászatokat, kerékpárkölcsönzőket – tömörítő egyesület menedzsere szerint újdonság az is a Balatonnál, hogy az utóbbi években egyre több fiatal kezd magánszállás kiadásába, ami minőségi előrelépéssel is jár az egykori Zimmer frei-időszakhoz képest. Zakar Zelinda elmondta, a Balatonnál a vendégek átlagosan két-három napot töltenek el, amit erősít az idei év számos hosszú hétvégéje, ellenben egyre gyakoribbak az egy-két hetes nyaralások is. Újdonság ugyanakkor, hogy egyre több cseh, lengyel és skandináv országból érkező vendég pihen a Balatonnál.

Céges rendezvények nyáron is

Magas az előfoglalási arány, augusztus elejéig néhány hétköznapot leszámítva nincs szabad szobánk, mondta érdeklődésünkre Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort tulajdonos-ügyvezető igazgatója. Míg tavaly az úszó-világbajnokságra érkezők generáltak nagyon magas forgalmat, idén a turisták mellett az emeli a foglalásokat, hogy a korábbiakhoz képest sokkal több vállalat szervez nyárra rendezvényt.

Ez újdonság, ugyanis korábban az volt a jellemző, hogy a céges rendezvényeket ősszel és a tavasszal rendezték meg, jegyezte meg Rádóczy Andrea. A foglalások alapján a hotelben a vendégek háromnegyede belföldi turista, akik főként Budapestről és vonzáskörzetéből, valamint a vidéki nagyvárosokból, főként Győrből és Kecskemétről érkeznek. A külföldi vendégek között a Németországból és Ausztriából érkezők vannak többségben, de egyre többen jönnek Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából.

Sokan küzdenek a munkaerőhiánnyal

Keil Norbert, aki a balatonfűzfői Föveny strandon üzemeltet fagylaltozót, bizakodó a szezont illetően. Elmondta, áprilisban és májusban nagyobb forgalmat bonyolítottak, mint a korábbi évek hasonló időszakában. Úgy vélte, növekedhet a vendégek száma idén, ugyanakkor idén is sok múlik majd az időjáráson: ha meleg, napos az idő, és lehet fürdeni a Balatonban, a strandok megtelnek majd. Hozzátette, mivel Balatonfűzfőn kevés szálláshely van, a turisták többsége máshonnan érkezik, ezért a település idegenforgalmát különösen meghatározza az időjárás. Keil Norbert a balatoni vendéglátást sújtó munkaerőhiányról is beszélt. Tapasztalata szerint sok szolgáltató küzd ezzel a problémával, mert a szakképzett dolgozók – legyen szó bolti dolgozókról vagy a vendéglátásban foglalkoztatottakról – közül nagyon sokan éves állásban dolgoznak külföldön. Megjegyezte, az elmúlt években akár ötvenszázalékos fizetés-emelések is voltak a szektorban, amelyet azonban az áfacsökkentések csak részben tudtak kiegyenlíteni.

Németek, dánok, hollandok a kempingekben

– Az előfoglalások kedvező szezont ígérnek, a lefoglalt vendégéjszakák száma közel 20 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Bizonyos szállástípusaink a fő- és csúcsszezoni időszakra már beteltek, de alternatív ajánlatokkal készülve igyekszünk minden kempingben nyaralni vágyó vendéget kiszolgálni – mondta kérdésünkre Gyarmati Csilla, a Balatontourist Camping Kft. értékesítési és marketingvezetője.

A tíz kempingből álló láncnál – amely három egységet működtet Veszprém megyében – már tavaly megkezdték az előértékesítéseket, amikor a náluk nyaraló vendégek leadták a 2018-ra vonatkozó előzetes foglalási igényeiket. A tél folyamán számos külföldi és belföldi turisztikai kiállításon, vásáron vettek részt, hogy minél több turistát meg tudjanak szólítani, és kedvet csináljanak nekik egy balatoni nyaraláshoz, emelte ki Gyarmati Csilla. A kempingekbe érkező vendégek mintegy hatvan százaléka magyar, külföldről legtöbben Németországból, Dániából, Hollandiából és Lengyelországból érkeznek.

A hajókra is több utast várnak

Húsvétkor kezdődött meg a 172. balatoni hajózási szezon. A Balatoni Hajózási Zrt.-nél (Bahart) kétszázalékos, enyhe forgalomnövekedést várnak a 2017-es adatokhoz képest. Tavaly a személyhajókon több mint 706 ezer utas vette igénybe a társaság szolgáltatásait, míg a kompokon több mint 1 millió 146 ezer fő utazott, utóbbi rekordnak számít. Az utasbiztonság és üzembiztonság jegyében a társaságnál elvégezték a tervszerű karbantartási, felújítási, hajófelkészítési feladatokat a szezonkezdés előtt. Több hajón is megújították a hangosítási rendszert, amely a hatékony utastájékoztatás mellett a rendezvényhajózásban, hajón tartott eseményeknél is fontos igényként jelentkezett. A menetrendekben csak kisebb finomhangolások történtek, ugyanakkor a főidényi időszakot egy teljes héttel meghosszabbították, így a települések közötti sűrűbb menetrendi hajózás mellett a teljes programhajó-kínálatot is egészen augusztus 26-ig biztosítják az összes érintett kikötőben. Az utazóközönséget szolgáló új hajót idén nem állít forgalomba a társaság.