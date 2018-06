A kétszobás lakás a sláger az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac mostanra eljutott oda, hogy a jó lakások tekintetében nagyobb a kereslet, mint a kínálat – hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva Győrffy Tamás ingatlanszakértő.

Átrendeződés zajlik a lakáspiacon

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Lakáspiaci jelentésének májusi kiadványa azt prognosztizálja, hogy idén is folytatódik a lakáspiaci kereslet élénkülése, az árak várhatóan 11 százalékkal emelkedhetnek reálértéken, ami szerény lassulás a 2017-es 13,8 százalékos árnövekedéshez képest. Az MTI tudósítása szerint ezzel kapcsolatban Nagy Tamás, az MNB főosztály-vezetője az említett kiadvány bemutatásán elmondta, egyfajta átrendeződés zajlik a lakáspiacon, ugyanis tavaly gyorsabban növekedtek az árak országosan, mint a fővárosban. Kiugró növekedés ment végbe a községekben, ahol az országos átlagot jóval meghaladóan 17,9 százalékos volt az áremelkedés mértéke. Nagy Tamás hozzátette, 2017-ben 40 százalékkal bővült az új lakáscélú hitelek volumene Magyarországon.

A családi házak esetében visszafogott a kereslet

Győrffy Tamás, a pápai OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója a Napló megkeresésére kifejtette, jelenleg a kedvező helyen és jó állapotban lévő, másfél-két szobás, a tízmillió forintos értékhatárig terjedő lakótelepi lakások a legnépszerűbbek a piacon. Ezzel szemben a családi házak esetében már jóval visszafogottabb a kereslet, például a nagyobb alapterületű, régebbi építésű, korszerűtlenebb ingatlanokat rendkívül nehéz eladni.

Legtöbben a pénzükhöz próbálnak ingatlant keresni

Győrffy Tamás kérdésünkre megjegyezte, tapasztalatai szerint a potenciális ingatlanvásárlóknál sokadrangú kérdésnek számít a lakás vagy a ház energetikai állapota, úgymint többek között a szigetelése. Akinek ez fontos szempont, az már inkább építkezésben gondolkodik. – Az igények, elvárások, elképzelések, álmok felettébb változatosak, a legtöbben a pénzükhöz próbálnak ingatlant keresni. Van, akinél kizáró ok például egy adott városrész vagy a távfűtés, mások egyéb kritériumokat is kijelölnek. Aztán amikor sokan szembesülnek a realitásokkal, kénytelenek átgondolni a terveiket – mutatott rá a pápai ingatlanszakértő.

Manapság már nem divat a kertes ház

Megtudtuk tőle: a lakásoknál komoly, mintegy 30 százalékos áremelkedés történt az elmúlt évek viszonylatában, azonban a családi házak általánosságban nem drágultak tíz százaléknál nagyobb mértékben. – Korábban Budapesten is dolgoztam ingatlanértékesítőként. Az ott tapasztalt azon tendencia már a vidéki városokban, így Pápán is megfigyelhető, miszerint a lakások ára irreálisan magas lett a házakéhoz képest. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a fiatalok zöme inkább lakásba szeretne költözni, úgy is fogalmazhatnék, manapság már nem divat a kertes ház. Akkor lenne igazán érdekes a helyzet, ha ez a folyamat odáig jutna, hogy egy lakás árán szinte már házat lehetne venni. Azonban várhatóan a lakások ára nem fog ilyen mértékben tovább emelkedni – fűzte hozzá Győrffy Tamás.

Érdemes számolgatni

Beszélgetésünk során az ingatlanértékesítő szakember kitért rá, hogy lakásvásárlás esetén különösen érdemes számolgatni, mérlegelni, összevetni a kiszemelt ingatlanok állapotát és árát, ugyanis egy lakásfelújítás, -korszerűsítés ma már könnyen több millió forintot is felemészthet. Emellett pedig a hitellehetőségek szintén erőteljesen befolyásolhatják az ingatlanvásárlást.