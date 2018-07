Eseménydús volt az első hétvége a Művészetek Völgyében

Kissé esős, ám élményekben annál gazdagabb első hétvégén van túl a pénteken indult 28. Művészetek Völgye, melynek java mind a fesztiválnapok, mind a programok számában, szerencsére, még hátra van.

Társadalomjobbítás a Zöld Zugolyban

Mint azt a völgybarátok már megszokhatták, gyerekprogramokban idén sincs hiány a völgyben, a legtöbb udvar és helyszín délelőttönként mesékkel, játékokkal, foglalkozásokkal várja a legkisebbeket.

Geotúrák, denevérek, vulkánok csalogatják a látogatókat a Művészetek Zöldje udvarba, ahol több zöldszervezet fogott össze, hogy a völgy tíz napja alatt változatos programokat, előadásokat, túrákat, játékokat kínáljon látogatóinak a kapolcsi faluházban. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat jóvoltából az udvarban működő tudományos játszóházban igazi karsztmodellel, kötéltechnikai játékokkal, barlangászokkal találkozhatnak a látogatók, de a WWF Magyarország, a Jane Goodall Intézet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Bakony–Balaton Geopark révén is számos értékkel, természeti kinccsel ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok.

Az udvarhoz tartozó Zöld Zugolyban ültetéssel, alkotással, játékkal telik az idő, de filmklub, táskafestés, közösségi környezet- és társadalomjobbító programok is várják a látogatókat.

Kalákában verselnek

Méltán híres és népszerű gyermekprogramok tekintetében a már a völgy első napjain is minden alkalommal zsúfolásig megtelt kapolcsi Kaláka Versudvar. Itt a Kaláka együttes tagjai további művészekkel, írókkal, költőkkel, zenészekkel kiegészülve minden délelőtt Kerekítő mondókás mókával, Biciklizős dalokkal, színházi előadásokkal várják a kicsiket, ám a délutáni versműhelyek, a késő esti Nőről és férfiről családi körben elnevezésű, mindennap visszatérő beszélgetéssorozat alkalmai vagy a zenés-irodalmi koncertek az idősebb udvarvendégeket is magukkal ragadják. Nincs oka aggodalomra annak sem, aki eddig lemaradt volna, a hétvégi kezdés után is bőven tartogat meglepetést a Kaláka Versudvar, elég csak a kedd Holdjáratra (Tompos Kátya és Hrutka Róbert) vagy a Varró Dániel, Szirtes Edina Mókus és Lackfi János által vezetett Zenés versimpróra, esetleg a csütörtöki Háy János–Beck Zoltán-estre gondolni.

Izgalmas színházi produkciók

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói évről évre legizgalmasabb előadásaikkal érkeznek Taliándörögdre, az SZFE Globe különleges, autentikus terében a különböző osztályok prózai, zenés, bábos és fizikai színházi produkciói kapnak helyet. Vasárnap Ödön von Horváth Kasimir und Karoline című előadását láthatták a nézők, de ígéretes az ugyancsak itt látható kedd esti Brecht/Sia: Jóember Szecsuánból című Zsótér Sándor-rendezés vagy a pénteki Carmina Burana előadás is, melyet az SZFE által vendégül látott Kaposvári Egyetem Művészeti Karának színművész hallgatói mutatnak majd be.

Betyárok és Barbie-k gondoskodtak a jó hangulatról

Természetesen könnyűzenében sem volt hiány az első hétvégén a völgyben. Szombat este a kapolcsi Panoráma színpadon előbb a 30Y, majd az Anna and the Barbies gondoskodott a jó hangulatról, vasárnap este ugyanitt a belga Triggerfinger, majd a Bohemian Betyars húzta a talpalávalót a tőlük megszokott elánnal, vidámsággal, tánccal és hegedűszóval.