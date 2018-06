Évek óta visszatérő problémát jelent a kenesei üdülőtelepen felhalmozódó szemét

Az a terület is hozzánk tartozik, sajnálattal vesszük tudomásul, hogy ott ilyen emberek laknak, akik ezt előidézik, illetve olyanok, akik ezt megtűrik – nyilatkozta Tömör István polgármester, akit a balatonkenesei üdülőtelepen több héten át gazdátlanul álló hulladékhalmok ügyében kérdeztünk. Az ügyben az Alsóréti Üdülő Egyesület elnöke, Horváth József is megszólalt.

Végleg megoldódott?

Heteken át gyarapodott a hulladékkupacok mérete és száma a balatonkenesei alsóréti üdülőtelepen, ahol alig egy hete a zsákokban álló zöldhulladék mellett mosdókagyló, leselejtezett, régi bútorok, építési törmelék és autógumi is szép számmal megtalálható volt. A közel ezerkétszázötven ingatlanból álló üdülőtelep évről évre visszatérő problémája a hét elején megoldódott, kérdés maradt azonban, hogy a megoldás ideiglenes-e, avagy végleg sikerült leszámolni a településrészen jellemzően nyaranta elszaporodó szeméthalmokkal.

Nem együttműködők az ingatlantulajdonosok

– A városban az utóbbi időben megváltozott hulladékszállítási szabályok reményeink szerint megoldást jelentettek volna, mert a zöldhulladék-elszállítás bekerült az alapszolgáltatásba, akárcsak az évi egy lomtalanítás. Ám az azon a területrészen ingatlannal rendelkezők közül többen ezt valamiért nem akarják tudomásul venni, nem közreműködők ezen a téren, ennek köszönhető,

hogy ész nélkül hordják ki a szemetet, ami ilyenkor az utcákon halmokban tornyosul.

Ők azt várják el, hogy az önkormányzat szállítsa el, mert úgy vélik, ez az önkormányzat dolga. Pedig mindenkinek, aki hulladékszállítási szerződéssel rendelkezik, a maga felelőssége, hogy a szolgáltatót felhívja, aki havonta egyszer lomtalanítást szervez, és ha az illető bejelenti, hogy a kijelölt havi lehetőségek egyikén nála is lomtalanítani kell, akkor egy évben egyszer két köbméter hulladéktól így megszabadulhat – mondta Tömör István, Balatonkenese polgármestere.

Eddig próbáltak humánusak lenni

– Szeretnénk rendet tartani az egész városban, így azon a területrészen is, ám ez a törekvésünk eddig nem volt sikeres. Sokan az ott ingatlannal rendelkezők közül jelzik, hogy

kipakolták a szemetet, és várják, hogy az önkormányzat elvigye.

Ez a sajnálatos jelenség évről évre ismétlődik, azonban én Kenese közösségének a pénzét nem akarom ész nélkül arra költeni, hogy az ilyen jellegű problémákat megoldjam, mikor ennek felszámolására adottak a feltételek. Tudom, hogy sokan ártatlanul szenvedik hátrányát ennek a helyzetnek az üdülő területén, mégis megtűrik, és évről évre ki tud alakulni ez az állapot.

A kérdésre, miben látja a megoldást, Tömör István elmondta, hogy eddig próbáltak humánusak lenni, de az idő bebizonyította, ez az út nem működik, ezért más megoldást kell keresniük.

A probléma több tőről fakad

A településrészen ingatlannal rendelkezőknek megközelítőleg felét, hatszázötven tulajdonost összefogó Alsóréti Üdülő Egyesület elnöke, Horváth József úgy véli, a probléma több tőről fakad, ám ezek közül a legjelentősebb a lakosság hiányos tájékoztatása mind az önkormányzat, mind a hulladékszállítást végző szolgáltató Siókom Nonprofit Kft. részéről.

– A szolgáltató kiküldte a számlát, illetve egy naptárt, melyen fel volt tüntetve, hogy mikor van a lomtalanítás, a zöldhulladék-elszállítás és a szelektív hulladékgyűjtés, ám semmiféle megjegyzésben nem tájékoztatták a lakosságot arról, hogy

a lomtalanítás ugyan a megadott napokon igénybe vehető, de csak akkor, ha ezt a szándékát előzetesen bejelenteti az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé

– mondta el Horváth József.

– A további tájékoztatást idén a szolgáltató és az önkormányzat is szórólapok bedobása útján végezte, nem az állandó lakcímünkre kaptuk az információt, ami szintén problémás, hiszen a nyaralók lehet, hogy nyáron is csak háromhetente jönnek le az ingatlanhoz, addig a nyár elején kiszórt szórólap is elkallódik, és nem jut információhoz az üdülőtulajdonos. Úgy gondolom, kötelessége lenne most, még a szezon elején vagy az önkormányzatnak, vagy a Siókom Nonprofit Kft.-nek egy utólagos, teljes körű leírást adni arról, hogy hogyan történik a lomok és a zöldhulladék elszállítása és a szelektív gyűjtés, és úgy vélem, megoldást jelentene, ha mindezt postán, az ingatlantulajdonosok állandó lakcímére küldenék el, és nem az üdülőkhöz szórnák be. Bár ezek a tudnivalók elérhetők a városi újságban, ezt mi nem kapjuk meg az állandó címünkre, illetve olvashatók a város honlapján is, melyhez azonban sok idős ingatlantulajdonos nem fér hozzá – sorolta Horváth József.

Jövőre már ne ismétlődhessen meg

A napokban, június utolsó hetében megvalósult megoldás részben közösségi összefogásból, részben az önkormányzat felől érkezett, mikor is eltűntek a szeméthalmok a településről. – Próbáltunk embereket gyűjteni, akik lemondanak idén a két köbméter lom ingyenes elszállításához való jogukról. Ebből a több mint száztíz lemondásból szállíttattuk el a már felgyűlt hulladékot a szolgáltatóval – ennyi ingatlantulajdonos jelezte, hogy a tisztaság érdekében lemond az éves ingyenes lomtalanítási kvótájáról. Ezt a névsort leadtam az önkormányzatnak, a lomok elszállítása megkezdődött múlt pénteken, és a megállapodásban az is szerepelt, hogy amit már nem visz el a szolgáltató, azokat a zsákokat az önkormányzat fogja elszállítani. A névsor leadásakor azt is jeleztük a jegyzőnél, hogy szeretnénk leülni az önkormányzat és a szolgáltató képviselőivel, hogy mindhárom fél jelenlétében át tudjuk beszélni a helyzetet, hogy ez jövőre már ne ismétlődhessen meg – mondta el az egyesület elnöke.