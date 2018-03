A Füred Dixieland Band sztárvendégekkel készül a jótékonysági koncertre

Idén márciusban lesz egy éve, hogy megalakult a Füred Dixieland Band. A zenekar az elmúlt évben 22 koncerten országszerte képviselte Balatonfüredet fellépésein. Olyan sztárokkal dolgoztak együtt, mint Malek Andrea, Falusi Mariann, vagy Szolnoki Péter. Balatonfüred város hivatalos zenekaraként most március 23-ai jótékonysági koncertjükre készülnek.

– Idén két sztárvendég is csatlakozik hozzánk. Szulák Andreát nem kell bemutatni, kivételes hangú énekes, többször zenéltünk már együtt. Eljön Füredre Bebe is, a Back to Black énekese is, akivel népszerű blues számokat is eljátszunk majd- mondta el lapunknak Dervalics Róbert a Füred Dixieland Band vezetője.

Dervalics Róbert a hazai dixieland zene ismert képviselője, 26 évig a Magyar Honvédség Légierő Big Bandjében zenélt, klarinéton, saxofonon játszik és énekel. Rekedtes hangszíne nagyon hasonló a hallhatatlan dzsessztrombitás Louis Armstrongéhoz, nem véletlen, hogy a Magyar Luis Armstrong-ként is emlegetik. Számos országban és helyszínen lépett fel a Louis Armstrong Show-val. Szerencsésnek tartja magát, mert többször állhatott egy színpadon Benkó Sándorral. A zenekar célja, hogy az élőhangszeres zenekultúrát megőrizzék, és, hogy Benkó Sándor és Louis Armstrong örökségét továbbvigyék.

– Ezen az évadnyitó koncerten a dixieland és swing standerdek mellet szeretnénk egy kicsit modernebb saját hangszerelésű dalokat is beilleszteni a repertoárunkba. Például Caro Emerald, Mahalia Jackson, Miles Davies, Ray Charles dalait, illetve magyar nyelvű régi slágereket új felfogásban. A zenekar számára fontos küldetés, hogy a koncertjeinken megjelenítsünk keresztény identitású és tartalmú gospel és dixieland énekeket szintén saját hangszerelésben- tette hozzá Dervalics Róbert.

A zenekar vezetője elmondta azt is, hogy a Füred Dixieland Band idei nagy álma és célkitűzése, hogy zenei munkásságukat a Budapesti Művészetek Palotájában is bemutathassák, és így öregbítsék ezzel Balatonfüred város hírnevét. A Füred Dixieland Band március 23-án 19 órától lesz látható az Anna Grand Hotelben. A jótékonysági koncert teljes bevételét a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház Bébi Koraszülött Mentő Alapítványa és a balatonfüredi általános iskolák napközis tábora részére ajánlották fel.