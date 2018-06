Hamis elvárásokkal tekintenek nyugdíjas éveikre a fiatalok

Nagyon magabiztosan gondolnak nyugdíjas éveikre a fiatalok, többségük abban bízik, hogy állami nyugdíját jelentős mértékben ki tudja egészíteni saját megtakarításból származó jövedelmével - írta egyik korábbi számában a Világgazdaság.

Ennek kapcsán először azt kérdeztük Nagy Csabától, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatójától, hogy szerinte mire alapozzák mindezt a fiatalok?

Havi 57 ezer forint nyugdíj elég lenne?

– Mi is azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok fejében némi zavar, ellentmondás van a nyugdíjas évekkel kapcsolatban. Ezt az álláspontunkat a KSH Ezüstkor – Időskorúak Magyarországon című jelentésében olvasható adatok is alátámasztják – nyilatkozta munkatársunknak Nagy Csaba. – Eszerint a 19-39 év közötti magyar fiatal felnőttek úgy gondolják, hogy mindössze 57 ezer forint havi nyugdíjból ugyan szűkösen, de képesek lennének fenntartani az aktív korukban kialakított életszínvonalukat. Ha megnézzük, hogy az OTP Öngondoskodási Indexe szerint a legtöbben kirándulással, utazással, unokázással szeretnék tölteni nyugdíjas éveiket, és véletlenül sem pénzkereső munkával, akkor láthatjuk, hogy ez egy pontatlan várakozás, jóval kisebb összegből szeretnék megvalósítani a vágyott nyugdíjas életmódot, mint amennyire szükségük lenne. A fiatalok hamis várakozását jól mutatja, hogy az új pénztártagok átlagos életkora évek óta nem csökkent 40 év alá.

A lakosság kétharmada nem tesz félre a nyugdíjas éveire

Kérdésünkre, hogy milyen saját megtakarításra számíthatnak a mai fiatalok, azt válaszolta az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója, hogy az OTP Öngondoskodási Index szerint a magyar lakosság kétharmada nem rendelkezik és nem is tervez nyugdíjcélú megtakarítást kezdeményezni.

– Pedig ha utánaszámolunk, láthatjuk, hogy ha ma egy 35 éves aktív kereső csak havi ötezer forintot elkezd félretenni, akkor nyugdíjas éveire akár több millió forintos megtakarítása is lehet. Ez az összeg akár 20 éven át havi 30 ezer forintos járadékot jelenthet, ami a mai 120 ezer forintos átlagnyugdíj egynegyede – vont mérleget a lehetőségek egy részéről Nagy Csaba. – Ez a különbséget jelentheti a vágyott és a valós nyugdíjszínvonal között. Ha pedig a nyugdíj felé közeledve, apránként elkezdi növelni a megtakarítás összegét, akár a nyugdíjaskori munkát is megspórolhatja magának.

Ugyanolyan fontos lenne, mint a villanyszámla befizetése

Véleménye szerint a boldog nyugdíjaskorért magunknak is tenni kell. Minél korábban kezdünk neki, annál nagyobb eredményeket érhetünk el. Éppen ezért fontos, hogy már fiatalon, akár 25-30 éves korban megteremtse valaki ennek lehetőségét, akár csak annyival, hogy nyugdíjpénztári számlát nyit magának, amin el tudja kezdeni gyűjteni a megtakarításait. Sokan nem értik, hogy a nyugdíjcélú megtakarítás pont olyan fontos havi költség, mint például a telefonszámla.

– Nagyon fontos, hogy a mostani generáció megértse, a megtakarítás ugyanolyan fontos, mint a villanyszámla vagy a közös költség befizetése, hogy biztosítsuk a lakásunkat. Ha ezt felismerik, akkor van kiút – mondta Nagy Csaba, aki szerint sokan úgy vélik, sokba kerül és nem engedhetik meg maguknak. Pedig célszerű lehet mindenkinek végiggondolnia, hogy a családi költségvetés része legyen. Várhatóan nem tudunk olyan mértékű megtakarításokat felhalmozni nyugdíjas korunkra, mint a nyugat-európai országokban élők, hiszen az aktív korúak jövedelmi viszonyai másképp alakulnak. De törekedni kellene arra, hogy enyhítsük a nyugdíjaskori megélhetés bizonytalanságát.

Meddig tartható fenn a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer?

Számos tanulmány, felmérés is fontos figyelmeztetésül szolgál, hogy a legtöbb magyar 65 év feletti lakos az államra bízza magát, kiszolgáltatva magát a társadalmi és gazdasági trendeknek, ezek pedig jelenleg nem mutatnak kedvező képet. A népesség idősödése óriási problémát jelent Magyarországon is, hiszen a jelenleg hatályos felosztó-kirovó nyugdíjrendszer lényege, hogy az állam mint hatóság a mindenkori aktív állampolgáraira folyamatosan bérjárulék-fizetési kötelezettséget ró ki, amely befolyó bérjárulékokból fizeti ki folyamatosan a mindenkori nyugdíjas állampolgárai nyugdíjjáradékát. Nagy Csaba szerint a kérdés az, hogy ez a rendszer ugyanilyen formában meddig tartható fenn.

Ami tény: félre kell tenni valamennyit

Az idén érettségiző, 20 esztendős Mile Bence arról beszélt ennek kapcsán, hogy egy kicsit kilátástalannak látja a nyugdíj kérdését, mert szerinte a szüleinek (édesapja vállalkozó, édesanyja köztisztviselő) sem lesz nyugdíja, nem hogy neki. – Ha egy kicsit pozitív akarok lenni, akkor talán lesz valami az időskori ellátásból – mondta Bence. – Bízom benne, hogy lesznek megtakarításaim. Hogy a fiatalok egy része miért ennyire optimista? Valószínűleg most is az átlagnál jobban élőket kérdeztek. Ami tény: félre kell tenni valamennyit, akár 10 ezer forintot is, azaz takarékoskodni kell minél korábban.