Huszonnyolcadik alkalommal nyílt meg a Művészetek Völgye

Megnyitotta kapuit az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja pénteken. Idén huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgye fesztivált Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd részvételével július 20. és 29. között.

Ezerötszáz program

A programok az első napon kora délután indultak be, azonban a huszonnyolc nagyobb és negyven kisebb programhelyszín, udvar, kert, közösségi ház, templom már végérvényesen készen áll rá, hogy gazdag, megközelítőleg ezerötszáz programot kínáló repertoárjával tíz napon át elbűvölje a völgybe látogató művészetkedvelőket.

Mint azt a tapasztalt völgybarátok megszokhatták, a látogatók idén is Taliándörögdön találják a fesztivál színházi központja, ahol a Nemzeti Szín-Téren a Színház és Filmművészeti Egyetem, a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Színház és számos további társulat együttműködésével tartanak előadásokat. Ezentúl két szimfonikus komolyzenei programot is érdemes észben tartani a hétre, melyeknek ugyancsak a Nemzeti Szín-Tér ad helyet: az Óbudai Danubia Zenekar A zenegyűlölő című műsora, valamint Szirtes Edina Mókus és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Világok hangja című közös koncertje.

Kapolcson található a fesztivál könnyűzenei nagyszínpada, a Panoráma Színpad, ahol a külföldi sztárok közül Rebecca Ferguson, az Asian Dub Foundation a Triggerfinger lép fel, a hazai zenei életet pedig az Anna and the Barbies, a 30Y, a Quimby, a Hiperkarma, a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Csík Zenekar és a Margaret Island képviseli majd. Nem messze innen található meg a Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Zenei Stúdió összefogásával idén is megnyíló Kőbánya Udvar, de Kapolcs lesz a fesztivál irodalmi központja is a Kaláka Versudvarral, a kastélyban pedig a Magyar Nemzeti Filmarchívum válogatott nagyfilmeket vetít.

Megszokott és új programok

Vigántpetenden az újcirkusz és a tánc rajongói érzik majd otthonosan magukat, itt fellép a Recirquel Újcirkusz Társulat, a Firebirds, Duda Éva és Frenák Pál társulata is. A Cirque du Tókert sátor melletti szabadtéri színpadon a Művészeti Középiskolák Összművészeti találkozója, valamint az NKA Imre Zoltán Programjának produkciói láthatók, a Tókertben megnyílik a Cinema Hungary Völgymozi, éjszakánként pedig önismereti diszkón is részt vehetnek az érdeklődők.

Újdonság lesz idén a Muflon Jazz Udvar, amely első alkalommal nyitja meg kapuit azok előtt, akik szeretik a jazzt, a pálinkát és a jó hangulatot. A zöld hangversenyteremben kellemes környezetben, akácfák alatt, jó hangulatban élvezhetik majd az errejárók a fülbemászó jazzt a Művészetek Völgye ideje alatt. Szintén újdonság a jelenleg zárva tartó Néprajzi Múzeum Kerámia invázió című kiállítása, melybe első alkalommal a Művészetek Völgyében nyerhetnek betekintést a látogatók július 20. és 29. között. Az múzeum munkatársai a Művészetek Völgye taliándörögdi Etno Ligetében egyebek mellett agyagozással, drámajátékkal, kiállításszimulációval és közös főzéssel készülnek, az interaktív kerámiatér programja pedig a múzeum egyedülálló gyűjteményén alapszik, így az érdeklődők itt a Kárpát-medence kerámiakultúrájával, távol-keleti alkotásokkal, afrikai és közel-keleti és az indián kultúrában használatos kerámiákkal, fajanszedényekkel ismerkedhetnek meg.