Húzóágazat lehet a gasztronómia a Balatonnál

A minőségi gasztronómia meghatározó abban, hogy egész évben vonzó legyen a Balaton. Hogy egy finom ételért akár több száz kilométert is autózzanak a vendégek, amire egyre több példa adódik.

Az egyediségre való törekvéssel, a szezonalitás és a régiós adottságok figyelembevételével saját, állandó vendégkörre is szert tehetnek a vendéglősök, akiknek nagy felelősségük van abban, hogy a gasztronómia húzóágazat legyen a Balatonnál,

Ezt mondta Csapody Balázs, egy legendás balatoni vendéglő tulajdonos-üzletvezetője, a november 24-25-i balatonfüredi, első gasztrohétvége egyik ötletgazdája, a Pannon Gasztronómiai Akadémia (PGA) egyik alapítója, amelynek célja, hogy a vendéglátós szakma meghatározó személyiségei együttesen, szervezett formában, céltudatosan dolgozzanak a magyar gasztronómiai kultúra fejlődéséért.

Sokan esküsznek arra, hogy elsősorban finom ételekkel és borokkal lehet egész évben vonzóvá tenni a Balatont. Egyetért ezzel?

Maximálisan, ez régi vágyam. A gasztronómiai turizmus az egyik legjobban fejlődő ága az idegenforgalomnak. Ha megnézzük, a világon sehol sem jobbak a feltételek, mint a Balaton-régióban. Amennyiben az itteni adottságokat, az egyediséget minél jobban kiaknázzuk, a gasztronómiai turizmus húzóágazat lesz, és egész éves idegenforgalommal lehet számolni a Balatonnál. Alapvető, hogy mi, akik itt élünk a tó mellett, higgyünk magunkban, ismerjük meg környezetünket, azokat, akik a borászatban, vendéglátásban, mezőgazdaságban dolgoznak. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk kitűnő termékeinket, meglássuk a régió adottságait, a borvidékek, az erdők, az itteni táj kínálatát.

Ön egyik ötletgazdája az idei, első balatonfüredi gasztrohétvégének. Mit vár a rendezvénytől a kultúra balatoni fellegvárában?

A balatonfüredi kultúrához hozzátartozik a gasztronómiai kultúra is, természetesen utóbbi is színvonalasan. Ahol a kultúra megjelenik, a gasztronómiának is helye van, és együtt még több vendéget vonzanak a tóhoz, ami végső soron a gazdaság további fejlődését eredményezi. Nagyon lényeges, hogy egy olyan időszakban, amikor nem a napsütésről, a fürdőzésről szól a Balaton, akkor is érdemes legyen idejönni. Azt, hogy a gasztronómiának mekkora szerepe van az idegenforgalomban, a Magyar Turisztikai Ügynökség is felismerte. Ezt jelzi, hogy nagyon komoly támogatást kap a gasztronómia, a gasztronómiai turizmus.

Mivel, hogyan lehet becsalogatni az embereket az éttermekbe, rávenni őket arra, hogy mondjuk novemberben, akár az ország másik feléből és év közben is a Balatonnál költsenek el egy finom ebédet?

Nagyon fontos az egyediség, a saját stílus, illetve arculat, nem kell hatalmas étlap, és ne akarjunk mindent adni a vendégnek, amit viszont adunk, az nagyon jó minőség legyen. Ma már egyre szélesebb az a réteg, aki száz kilométereket autózik egy kitűnő gasztronómiai élményért. Konyhai alapanyagokban a Balatonnál érdemes követni a piac friss kínálatát regionális, szezonális szempontból egyaránt. Ezzel ráadásul a helyi gazdákat, termelőket is segítjük, hiszen helyben tudják értékesíteni termékeiket. Ez már egyediség, amiért érdemes ideutazni távolról is.

Mennyiben változott az ízlés az utóbbi tíz évben? Milyen vendéglő, milyen étel és milyen bor a nyerő? Mitől lehet egy étterem legendás?

Alap az elkötelezett, kitartó munka, a maximalizmus, a hosszú távú gondolkodás. Az ízlés gyökeresen megváltozott, az utóbbi tíz évben a gasztronómiai kultúra rengeteget fejlődött. A PGA egyik célja, hogy ez még tovább fejlődjön, és minél jobban be tudjuk mutatni a kiváló hazai alapanyagokat, az ezekből készült ételeket. Az emberek utaznak a világban, egyre nyitottabbak, itthon is keresik a sokféle ízt, a magas minőséget, a színvonalas éttermeket, borászatokat. Kedvelik, ha adott régióban az ott jellemző kínálattal találkoznak.

Azt mondják, a Balatonnak sajátos mikroklímája van. A gasztronómiában ez mit jelent?

Speciális, csak erre a régióra jellemző ízek szőlőben, borban, gyümölcsben, zöldségekben, és az itteni állatok húsában is. Az is bizonyos, hogy a balatoni fogas íze világszínvonalú. Ez egy jóízű régió! Minden, ami itt megterem, jó ízű, legyen az például sárgarépa, paradicsom, barack, dió. Azt viszont tudni kell, hogy hova, mit lehet ültetni, illetve termelni, minek hol van a helye.