Idén népszerűek a rozsdabarna színvilágú koszorúk

A szokványos formavilágú koszorúk mellett idén kifejezetten népszerűek lesznek a négyzet, a téglalap és a szív alakú darabok.

Egyházi Katalin, a pápai Katica virág-, ajándék- és kellékbolt vezetője elmondta, több új formával és alapanyaggal is dolgoznak idén. Sokan választanak például szögletes, vagy éppen absztrakt formájú koszorút, kifejezetten népszerűek a faszeletekkel vagy kéreggel borított darabok. Ezek nagy előnye, hogy hungarocell alappal készülnek és nem tartalmaznak drótot, ami nem elhanyagolható szempont a vásárlók körében, hiszen sokakat zavar, hogy csapadékosabb időben az elázott drót rozsdafoltot hagy a síron.

A boltvezető kiemelte, kedveltek az ovális koszorúk is, melyeket igény szerint lehet mécsessel kombinálni. A toboz- és a mohaalap mellett pedig újdonságnak számítanak a vesszőből készült koszorúk. – Készültek olyan darabok is, melyek esetében a hungarocell alapot tobozpikkellyel, vagy a hársfa termésével borítottuk be – magyarázza Egyházi Katalin.

Megtudtuk, hogy az előző évhez hasonlóan most is sokan választanak virágokkal díszített kőedényeket és kőtálakat, emellett továbbra is kedvelt díszítőelem a selyem- és a száraz virág. A boltvezető rámutatott, a vásárlók gyakran kérnek apró táblákat a koszorúra Emlékezünk, Hiányzol vagy Nem felejtünk felirattal. Hozzáfűzte, a koszorúk elkészítésénél előtérbe helyezik a természetes színeket, ennek a jegyében idén a rozsdabarna színvilágú koszorúk a legkelendőbbek. A vásárlást pedig az előző évvel ellentétben várhatóan idén nem hagyják az utolsó pillanatra a vevők, hiszen már a múlt héten is szép számmal vásároltak koszorút. A többségnek egyébként a nagyobb és a közepes koszorúkra esik a választása, az apróbb darabok kissé háttérbe szorultak.

Az árakat tekintve nincs jelentős változás, idén is hozzávetőleg 6–700 forintba kerülnek a kisebb koszorúk, a közepesek ára 1000–3000 forint között mozog, a nagyobbak pedig 4000 forinttól indulnak, ám az egyedi igények nagyban befolyásolják a végösszeget.

A mécsesek kiválasztásánál is sokan nyitottak az újdonságokra. – A klasszikus mécsesekhez gyakran kérnek bio mécsesbetétet a vevők. Ezek természetes alapanyagok felhasználásával készülnek, 4-5 napig égnek és nem kormolnak. Emellett pedig az elemes mécsest is sokan keresik – hangsúlyozta Egyházi Katalin. Megjegyezte, ha enyhe az idő, akkor többen élő virágot is visznek a temetőbe. A krizantémok népszerűsége töretlen, azonban ebből is főként az új, tűszirmú és pingpongfejű fajtákat viszik. Ezek nagyon jól mutatnak különböző tartós zöldekkel, bogyókkal és fenyőággal kombinálva.