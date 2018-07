Kimagasló eredményekkel és új szakkal indul a tanév

Tavalyhoz képest idén 4 százalékkal több hallgatót vettek fel az intézmények országszerte, a Pannon Egyetem ezt az értéket megduplázta, közölte Gelencsér András rektor a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az országos átlaghoz viszonyítva a Pannon Egyetem – akárcsak a korábbi években – jobban teljesített, és így több mint kilencszázalékos növekedésről számolhat be a felvételt nyert hallgatók számát illetően – emelte ki Gelencsér András rektor a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol az intézmény a 2018-as felvételi eredményét ismertette és értékelte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az idei normál felvételi eljárás keretében a Pannon Egyetemre 1981 hallgatót vettünk fel, közülük 1611 került be állami finanszírozott képzésbe, ami azért különösen jelentős, mert nagyon sok szakunk esetében központilag meghatározott ponthatár van érvényben az állami ösztöndíjas helyekhez – közölte Balogh Ágnes oktatási és akkreditációs ügyekért felelős rektori biztos. 1281 fő alapszakra, 236 fő mesterszakra, 44 fő osztatlan képzésre, 420 fő felsőoktatási szakképzésre iratkozhatott be, számolt be a pontos adatokról a rektori biztos. A szakok népszerűsége közel változatlan maradt az intézmény előző évi eredményeihez képest, a Gazdaságtudományi Karon (GTK) a pénzügy és számvitel szakra, a Georgikon Karon (GK) mezőgazdasági mérnöki szakra került be a legtöbb hallgató, míg a Mérnöki Karon (MK) a vegyészmérnöki szak, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon (MFTK) az anglisztika, a Műszaki Informatikai Karon (MIK) a programtervező informatikus bizonyult a legkeresettebbnek. Az első helyen az intézményt megjelölő jelentkezőknek közel nyolcvan százaléka került be a Pannon Egyetem valamely képzésére.

Gelencsér András rektor elmondta, a Pannon Egyetem nemzetköziesítése is gőzerővel zajlik, a külföldi hallgatók felvételi kérelmének elbírálása még az általános magyarországi felvételi időszakon túl is folyik, a jelentkezések alapján azonban ezen a téren is komoly növekedés tapasztal az egyetem.

A sajtótájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a 2018–19-es tanévtől egy Magyarországon teljesen új, gyakorlatorientált, a munkaerőpiac igényeire épülő képzési forma jelenik meg három felsőoktatási intézmény kínálatában. A hagyományos BSc szakokhoz képest kevesebb matematika alapú elméleti tantárgyra építő üzemmérnök-informatikus BProf alapszakon hat félév alatt juthatnak piacképes diplomához a hallgatók. Az Ipar 4.0 munkaerőpiaci kihívásaira hatékony választ kínáló képzésre a 2018–19-es tanév pótfelvételi eljárásában az Emberi Erőforrások miniszterének egyedi döntése alapján államilag támogatott helyekre is lehet jelentkezni az Óbudai Egyetemre és a Pannon Egyetem veszprémi és nagykanizsai képzőhelyére

Gál Balázs oktatási igazgató kiemelte, a Pannon Egyetem legtöbb szakjára a pótfelvételi eljárás keretében még bejuthatnak azok, akik most nem nyertek felvételt egyik intézménybe sem, vagy korábban nem adtak be jelentkezést. A jelentkezés időszaka 2018. július 27.–augusztus 6.