Korai volna még temetni a turkálókat

Mind gyakrabban jelennek meg hírek arról, hogy stagnál a turkálók piaca, csappan a kereslet, hogy csaknem egy évtized után megtorpant a használtruha-piac forgalma.

Nem volt könnyű interjúalanyt találni

Valóban így volna? Utánajártunk, milyennek látják a helyzetet a használtruha-kereskedések pultjainak túloldaláról. Nem volt könnyű olyasvalakit találnunk, akinek sokéves értékesítési múltja van a területen, egyúttal hajlandó is olvasóinkkal megosztani tapasztalatait, ám végül sikerrel jártunk. Beszélgetőpartnerünk azonban azt kérte, kiléte maradjon titokban. Óhaját természetesen tiszteletben tartjuk.

Változó vásárlási szokások

Szavaiból kiderült, hogy a turkálók piacának megtorpanásáról szóló hírek megalapozottak. Ugyanakkor minden bizonnyal több tényező együttes hatására csappan érzékelhetően a forgalom immár harmadik éve. Mint elmondta, az egyes áruházláncok olcsó szortimentjeinek megjelenése is oka a megtorpanásnak. Néhány üzlet kínálatában feltűntek a filléres, szinte minőség nélküli, mégis új termékek.

A megtorpanás másik oka, hogy a korábbi törzsvásárlói kör több részre szakadt. Egy részük ma már jobban él, ők inkább az új ruhák vásárlása felé mozdulnak el, míg a másik részük még jobban lecsúszott, így ők ma már a turkálókba is ritkábban járnak, és kisebb tételekben vásárolnak. Mint beszélgetőpartnerünk elmondta, az üzletben, ahol ő is dolgozik, az évek óta visszatérő vendégek vásárlási szokásaiban bekövetkezett változások értelmezése vezette a fenti megállapításokra. Közben a trendek is változtak: egyeseknek ma már nem biztos, hogy annyira vonzó a használt, mint korábban. Pedig nyilvánvaló, mint fogalmazott, hogy az ismert angol márkák használtan is jobb minőségűek, mint amit egy átlagos vásárló itthon újonnan megengedhet magának.

A „nyugati” minőség használtan is verhetetlen

A minőségről szólva informátorunk ugyanakkor elmondta: őket is rendszeresen keresik fel orvosok, ügyvédek – kvalifikált, jól kereső vásárlók, akik másutt is, újonnan, anyagi erőfeszítések nélkül vásárolhatnának, de egyelőre, főleg lakástextilben a „nyugati” minőség még használtan is verhetetlen. – Sokan közülük rendezik be innen a lakásukat, öltöztetik innen a gyereküket – hangzott el.

Érzékelhető tehát egy megtorpanás, foglalta össze az elmondottakat, és az is egészen biztos, hogy az üzletágat, ami egészen 2014-15-ig virágzott, a 2008-as válság hozta létre. A 2016 óta érzékelhető visszaesés ellenére azonban a piacon még mindig meg lehet élni. Iskolakezdéskor vagy váratlan időjárási hatásra hirtelen akkora forgalom keletkezhet, ami megmentheti akár az egész szezont is.