Kovács Zoltán húsz év után is elhivatott, ambiciózus országgyűlési képviselő

Politikai pályafutása alatt Kovács Zoltánnak nem volt olyan országgyűlési (és polgármester-)választása, amit ne nyert volna meg. Immár két évtizede dolgozik országgyűlési képviselőként, ami nagymértékben annak köszönhető, hogy szereti, élvezi a munkáját, a polgárok szeretete és támogatása pedig megsokszorozza az erejét.

– Zsinórban hatodik alkalommal nyerte meg a választókörzetét országgyűlési választáson. Miben más a mostani siker a korábbiakhoz képest?

– Először is köszönettel tartozom a választópolgároknak, hogy ismét az Országgyűlésbe juttattak, az összes megválasztásom közül a második legjobb eredménnyel – nyilatkozta a Naplónak Kovács Zoltán. – Talán abban volt ez a siker az előzőekhez képest több, hogy a legszélesebb összefogáson alapult. Ráadásul az új, 87 települést magába foglaló, Veszprém megye legnagyobb választókerületében tudtam megvédeni a mandátumomat, melynek során már az elmúlt négyévi munkámat is értékelték az emberek, szemben az előzővel, amikor még a körzet felében mások voltak a képviselők.

– Melyik választási győzelme áll a legközelebb a szívéhez és miért?

– Nincs ilyen. Mindig az aktuális a legszebb, hiszen közeli élmény, azonban mindegyikhez kötődik több esemény, élmény, amire jó visszaemlékezni. Igaz, ellenzékből mindig nehezebb a megmérettetés.

– Mire a legbüszkébb az elmúlt négy év során országgyűlési képviselőként elért eredményei közül?

– Nehéz lenne egyet kiválasztani közülük, mert soha nem a fejlesztés nagysága vagy a beruházás összköltsége dönti el a kérdést. Sokszor egy kis közösségnek akár többet is jelenthet a kitűzött céljuk elérése a támogatásommal, mint egy többmilliárdos projekt. Nagyon sok embert érintenek az útfejlesztések, amelyeknek egy része még napjainkban is tart, köztük például a 83-as úté, de sikernek tartom – egyik benyújtója voltam a törvényjavaslatnak – a hadigondozottak ellátását is, elsősorban nem is az anyagi, hanem az erkölcsi elégtétel okán. Ugyancsak hatalmas társadalompolitikai jelentősége van a családtámogatási rendszer kialakításának, valamint az ország biztonsága érdekében tett intézkedéseknek. Sorolhatnám tovább a fontos ügyeket, még szerencse, hogy önök sokszor tudósítottak ezekről.

– Van hiányérzete az előző parlamenti ciklus vonatkozásában?

– Soha nem lehet elégedett az ember, azonban úgy érzem, az adott lehetőségek között minden tőlem telhetőt megtettem. Nyilván maradt még elvégzendő feladat bőven.

– Milyen célokkal vágott neki az újabb négyéves parlamenti munkának?

– Elsősorban a vidéken élők nyerték meg a választást. Én mint itt élő képviselő mindenekelőtt őket szeretném képviselni és támogatni, a fontos országos ügyek mellett.

– Az ön körzete, Veszprém megye 4-es számú választókerülete az egyik legnagyobb az országban, rengeteg település tartozik ide. Hogyan lehet eredményesen képviselni egy ekkora területet?

– Rengeteg munkával: sok helyi találkozás, sok fogadónap az alapja a hatékony, eredményes képviselői megbízatásnak, a parlamenti feladatokon kívül. Még más megyékből is járnak a fogadónapjaimra. Már csak a terület nagyságából is adódóan sokkal több energia szükséges hozzá, mint egy nagyvárosi képviselőnek. Kicsiben szinte ugyanazok a gondok, mint a nagyobb városokban, csak a települések száma megszorzódik 87-tel.

– Húsz éve tevékenykedik országgyűlési képviselőként, úgy is fogalmazhatnánk, hogy két évtizede dolgozik „egy munkahelyen”? Volt már olyan időszaka, amikor úgy érezte, besokallt, kiégett? Hogyan tud újra és újra megújulni?

– Van, aki negyven évet „húz le” egy munkahelyen, még sincs kiégve, ha szereti a munkáját. Én megszerettem, amit csinálok, szívesen tevékenykedek országgyűlési képviselőként. Sokszor várom a hétfőt, jó kedvvel és ambiciózusan vágok neki az újabb feladatoknak. Ez a legjobb tréning a kiégés ellen, emellett a sport és a munkatársaim is nagyon sokat segítenek. A polgárok támogatása, szeretete pedig megsokszorozza az erőmet.

– Az elmúlt húsz évben rengeteget változott a világ. Igaz ez a képviselői munkára is?

– A képviselői munka is igazodik a világ változásaihoz, de nyilván vannak szabályok, melyek meghatározzák a mozgásterünket. Sok minden bonyolultabbá, sokszínűbbé vált, ugyanakkor ezzel szemben azt érzékelem, hogy eltűntek a színes egyéniségek és az igazi minőségi humor a Parlament falai közül. Egy görcsös, színtelen-szagtalan, frusztrált ellenzék mellett időnként mi is beleszürkülünk ebbe a világba, pedig a változások gyors és hatékony megoldásokat követelnek mindannyiunktól.

– Az előző parlamenti ciklusban államtitkár volt. A következő időszakra nézve milyen feladatokat kapott a pártjától a kormányzati munka terén?

– A feladatot elsősorban a választók adják. Az Országgyűlés igazságügyi bizottságának alelnökévé választottak, így kezdtem négy éve is.

– Köztudott önről, hogy játszani és nézni is szereti a labdarúgást. Kinek szurkol majd a nyári foci-világbajnokságon?

– Több csapatnak is szurkolok, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott sajnos nincs ott a vb-n. Azokat az együtteseket kedvelem, amelyek a szó igazi értelmében „játsszák” a focit, bár ez ma már ritkaságszámba megy. Illetve menet közben is kialakulhat az ember szimpátiája egy-egy csapat iránt.