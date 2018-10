A csillagokat szeretnék lehozni az égről az ajkai krosszmotorosok

Mit ad a motorozás? Nagyon sok mindenre megtanít. A kockás zászlóig menni kell, akkor is, ha úgy érzed, a halántékodban dübörög az adrenalin, feszül a pulzus!

Küzdeni kell, megtanulni a könnyeket lenyelni, a kudarcot kezelni, a sikerre mértéktartóan, alázattal nézni. Ezek a fiúk, ha elesnek, visszaülnek és elszántan mennek tovább, határozott céljaik vannak a jövőre nézve, így értékeli a kitűnő ajkai krosszmotorosokat Somlóvári Dániel edző, egyesületi vezető.

Mindenre megtanít a krosszmotorozás, amire az embernek az életben szüksége van. Nem beszélve arról, amikor az ember győztesen kerül ki egy ilyen küzdelemből!– szögezi le a fiatalember. Somlóvári Dániel büszkén tekint tanítványaira, úgy mondja, elszántak, tehetséges valamennyi, kitűnően szerepelnek a versenyeken. Szerinte már művészi szinten űzik ezt a sportot, ami azt jelenti, hogy a motor arra megy, amerre ők akarják, ami nagy teljesítmény azon a terepen, ahol ők gyűrik a köbcentiket, gyakran csúszós, illetve poros talajon, nagy sebességgel, magas pulzussal, vályúkban és ugratókon át, ráadásul mindezt sok motoros között történik. A tíz tagú csapatból ötven köbcentis kategóriában a két legkisebb, a hétéves Horváth Gergő csaknem minden országos versenyt megnyert eddig idén, a nyolcéves Katona Áron pedig valamennyit, és a dobogó legfelső fokéra állt.

– Kitűnő teljesítményükben meghatározó, hogy mindketten olyan családból jöttek, ahol hagyománya van a motorozásnak, mindegyik édesapja krosszozott, és családjaik ma is mindenben mellettük állnak, a versenyekre elkísérik őket. Áron édesapja figyel arra, hogy gyermeke véletlenül se szálljon el eredményeitől, ezért is viszi több alkalommal külföldi versenyre, hogy ott lássa, megtanulja, a világban vannak tehetségek, vetélytársak, akikkel meg kell, és meg is lehet küzdeni. Célravezető egy versenyzőnél, amikor idegen helyen, ismeretlenek között kell csatáznia, és nem hazai pályán. Másfelől alapvető volt a két fiú kimagasló eredményeiben, hogy akkor kerültek edző kezébe, amikor elkezdték a motorozást, ötéves korukban, így minden mozdulatot tökéletesen tanultak meg, nem alakultak ki náluk rossz beidegződések, amelyek aztán egy életen át elkísérhetik az embert.

Somlóvári Dániel utal rá, több szülő amiatt hozza el gyermekét motorozni, hogy kimozdítsa a számítógép elől, a szobából. Ez szép dolog, noha ez a sport messze nem erről szól, és nem csak ennyiből áll. Minden tekintetben oda kell tennie magát gyermeknek, szülőnek egyaránt, kitartásra van szükség a végsőkig, és nem csak néhány alkalomra, hanem akár éveken át. Így aztán az nagyon jó eredmények tekinthető, ha egy krosszos csapatban tízen vannak egy-egy edzésen, ahogy nála.

Dániel szerint ez a sportág az egyik legnagyobb állóképességet igényli. -Figyelni kell a légzésre, a szív kímélése miatt energiatakarékosan kell motorozni adott pulzustartományban. Mi átlagosan a pulzus 80-90 százalékán motorozunk, amely nálam 180-as értéket jelent percenként. Sokan azt gondolják, ráülsz a motorra és húzod a gázt, noha ez messze nem ennyire egyszerű, érvel. Érzékelteti, a krosszmotorosok terepen, egyszerre több ember között, földes talajon mennek, ami verseny közben gödrösödik, vályúk alakulnak ki rajta, adott esetben porzik, csúszik, miközben az ember szemüvegére sár fröccsen, minden másodpercben a legjobb formádat kell hozni, aztán a futam végén, a 30. percben is ugyanúgy kell motorozni, a vályúkból kijönni, illetve ugratni, mint a legelején. Dániel szerint nagyon sok múlik a motoros személyiségén, hogyan viselkedik, miként tudja kezelni a váratlan és kőkemény helyzeteket, a kudarcokat és győzelmeket?

–A siker, a jó eredmény titka, hogy végig hideg fejjel, a pálya és a technika iránti alázattal motorozzon az ember, nem szabad, hogy elkapja a hév, mert abból esés, és akár sérülés is lehet. Akármennyire is folyik a szemébe az izzadtság, esés történik edzés vagy verseny közben, ami fájdalommal is járhat, menni kell tovább, visszaülni a motorra, feladni nem szabad sosem, és fejben mindvégig, minden pillanatban ott lenni a pályán, a motorozásban! Alapvető, hogy a többiek mozgását is figyelje az ember, hogy adott esetben, egy esésnél véletlenül se menjen át senkin. Ahhoz, hogy minden olajozottan működjön, sikerüljön, az edzés és verseny közben is jellemző óránkénti 60-60-as átlagsebesség mellett nagyon komoly koncentrációra van szükség, mindezekre kell megtanítani a motorosokat, beszél feladatairól az edző.

–Versenyen aztán a kockás zászlóig menni kell, akkor is, ha úgy érzed, a halántékodban dübörög az adrenalin, feszül a pulzus! Küzdeni kell, megtanulni a könnyeket lenyelni, a kudarcot kezelni, a sikerre pedig mértéktartóan, alázattal nézni. Ezek a fiúk, ha elesnek, visszaülnek és elszántan mennek tovább, határozottak a jövőre nézve, célokat tűztek maguk elé, amelyeket szeretnének is elérni, utal kitűnő csapatára Somlóvári Dániel.

Említi azt is, hogy a kiváló eredményekhez kitűnő erőnlét is kell, a szezon végétől, október utolsó napjaitól kezdve egészen tavaszig, az újabb szezon kezdetéig úgynevezett száraz edzésekre van szükség, kardiózásra, úszásra, biciklizésre, futásra. A krosszosoknak a nagy izomtömeg hátrányt jelenthet, mert az sok oxigént vonhat el a szervezettől, másrészt súlyban sincs rá szükség a nyeregben. Az edző kiemeli, sokan állítják, a krosszozás technikai sport, amelyben 70 százalékban van szerepe a pilótának, a többi a motoron múlik. Szerinte az a legjobb, ha a kettő egyensúlyban van.

Dániel a kérdésre, hogy ekkora profizmus, megszállottság mellett miért nem pattan nyeregbe, miért nem versenyez inkább, azt mondja, későn, tízévesen kezdte a krosszozást, nem edzőnél kezdte, így több rossz mozdulatot tanult meg, mindemellett ő volt az első motoros a családban. Mire aztán kitűnő edzők mellett, mint Kopnyik Péter és idősebb Németh Kornél felzárkózott korosztályához, és elkezdte a versenyzést, ráadásul jó eredményekkel, akkor abba kellett hagynia, mert körülményei akkor ezt így kívánták. Természetesen, ha ideje engedi, ő is végigzúz a pályán egy kiadósat. Úgy fogalmaz, nagyon büszke arra, hogy 22 éves korától kezdve egy profi, nagyon tehetséges csapat edzője lehetett, és így nem szakadt el szenvedélyétől, a krosszozástól.

-Az, hogy ilyen tehetségek vannak a kezem között, az nagy kárpótlás. Ezzel a csapattal mi a csillagokat szeretnénk lehozni az égről! – utal terveikre Dániel, aki azt szeretné, ha az ajkai egyesületet egyszer úgy működtesse, hogy motorokat, ruhákat tudjanak adni minél több gyereknek, akiket magával ragadott a krosszpályák különleges világa.