Lantai Balázzsal, a VFC USE új szakmai igazgatójával beszélgettünk terveiről

Nem jött ismeretlen helyre, s ahogy mondta, mindenki szeret hazajönni. A Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület (VFC USE) új szakmai igazgatójával, Lantai Balázzsal beszélgettünk terveiről.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Pápán érte el eddigi legkomolyabb edzői sikerét

Lantai Balázs korábban, nyolc éven át vezette ügyvezetőként a Pápai ELC alakulatát, ahol egyes korosztályok szakmai felügyeletét is ellátta. Az „A” licences tréner éppen Pápán érte el eddigi legkomolyabb edzői sikerét is, amikor megnyerte az NB III-as bajnokságot a Elmax Pápa alakulatával, de dolgozott még Balatonfüreden, tavalyelőtt fél éven át Veszprémben a felnőtt csapatnál, legutóbb pedig a Zala megyei bajnokságban lett ezüstérmes a Hévíz együttesével.

– Korábban, amikor a Lombard Pápa felkerült az NB I-be, az MLSZ komoly követelményeinek az utánpótlásnál is meg kellett felelni. Akkor szinte a nulláról építettünk fel egy utánpótlás nevelő egyesületet, a négy meglévő korosztály helyett nyolc verseny, valamint három előkészítő csapatot kellett működtetnünk. Akkor ott nekünk a mennyiség volt a lényeg. Azonban itt Veszprémben a mennyiség mellett a minőség is kiemelt hangsúlyt kap – kezdte a szakmai vezető.

Minden fiatal más ütemben fejlődik

Lantai Balázs a VFC USE férfi szakágában az U6-os korosztálytól az U19-ig felügyeli és irányítja a munkát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az egyik legfontosabb változás az, hogy bevezettünk egy minősítési rendszert. Ez azt jelenti, hogy valamennyi korcsoportban az edző kollégákkal „A”, illetve „B” minősítést kapnak a játékosok. Ezt a munkát havonta végezzük el, és senkinek sincs bérelt helye. A lényeg viszont az, hogy a gyerekek és a szülők is megértsék, a „B” minősítés nem jelenti azt, hogy gyenge képességű az adott játékos és lemondanánk róla. Sokkal inkább arról van szó, hogy minden fiatal más ütemben fejlődik. Van, aki nehezebben tanulja meg az alapokat, másoknak a folytatásban akadnak gondjai. Ezért mindenki a maga ütemében, tempójában tanulhat, senkit nem sürgetünk, megadjuk neki a kellő időt, amíg az adott mozdulat, mozgásminta beépül, rutinná, hétköznapivá válik. Az „A” és a „B” csoportban is ugyanazt az edzésmunkát végzik majd az elmondottak alapján. Természetesen a minősítések között az átjárás biztosított – magyarázta a szakember.

„Mi csak minőséget szeretnénk igazolni”

A minősítési rendszer a VFC USE számára más szempontból is fontos.

Lantai Balázs kifejtette, például a középiskolai beiskolázásnál a veszprémi Noszlopy iskola nagyon vonzó a futballisták körében is, hiszen gimnáziumi sportosztályt is indít. Ide sokan érkeznek Siófokról, vagy más megyékből is, akik a VFC USE-nél tudják folytatni a pályafutásukat. A próbajátékosokat az edzők minősítik, s ez alapján fizeta VFC USE a nevelő egyesületnek 10 és 100 százalék közti kártalanítási összeget. – Mi csak minőséget szeretnénk igazolni, nekünk az jelent igazi erősítést – húzta alá.

Veszprém átkerült a közép csoportba

Megtudtuk azt is, ugyan az U17-es csapat kiesett a kiemelt bajnokságból, ám a bajnoki cím megszerzése az elsődleges cél, amivel újra esélyt kap a társaság arra, hogy visszaküzdje magát az elit osztályba.

Az U19-esek szintén a III. osztályban szerepelnek majd, míg az U15 és az U14 a II. vonalba kapott besorolást. Érdekesség, hogy a Veszprém sok-sok éven át az ország északnyugati régiós bajnokságaiban szerepelt, most viszont átkerült a közép csoportba, a Fejér és Pest megyeiek közé. Az U16-os korosztály a megyei bajnokságban vesz majd részt.

Lantai Balázs hozzátette még, 6+1 szekcióra osztotta a korosztályokat, s azok élére kinevezett egy vezetőt. Eszerint mindenkihez három korcsoport tartozik, s ők felelnek azért, hogy ezeknél a csapatoknál, milyen munka zajlik majd.

„A célunk az, hogy ezt a helyezést megtartsuk”

A VFC USE az MLSZ proaktivitási táblázatán az előkelő hatodik helyet érte el. Lantai Balázs erről úgy vélekedett, a korábbi szakmai vezető, Rugovics Vendel munkáját is dicséri ez az eredmény.

– A célunk az, hogy ezt a helyezést megtartsuk. Nyilván mi nem tudunk akadémiai feltételeket biztosítani, ám a szakmai munka minőségében igyekszünk tartani a lépést. Jelenleg négy-öt olyan játékosunk van, akiket szívesen látná valamelyik akadémia. Azonban akad olyan is, akit hiába hívnak a legjobb akadémiák is, mert ő itt a VFC USE-nél érzi otthon magát – zárta gondolatait a szakmai vezető.