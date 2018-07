Megépül-e a Tapolca és Szigliget közötti kerékpárút?

Raposka a konzorciumi központja annak a pályázatnak, amelyet Tapolca, Szigliget és Hegymagas településsel közösen nyújtott be kerékpárút megvalósítására. A négy települést összekötő kilenc kilométeres kerékpárútra két éve pályáztak, idén kiderült, hogy sikerrel. A konzorciumi tagok szerint a kivitelezés költségei közben annyira megemelkedtek, hogy nem tudni, elkészülhet-e a kerékpárút.

120–140 millió forintra emelkedett a kerékpárút kivitelezésének egy kilométerre eső költsége

A négy település konzorciumi elnöke, Bolla Albert, Raposka polgármestere elmondta lapunknak, hogy 2016-ban pályáztak 414 millió forintra, de abban az esetben 450 milliónál többet nem is kérhettek volna.

– Közben 120–140 millió forintra emelkedett a kerékpárút kivitelezésének egy kilométerre eső költsége, ez azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen egymilliárd forint kellene a megvalósításhoz, miközben mi az egyéb támogatásokkal és a települések hozzájárulásaival együtt is csak legfeljebb félmilliárdot tudnánk biztosítani. Nem tudom, hogy két éve kilométerenként mekkora összeggel lehetett kalkulálni, de ez a pályázott 414 millió forint arra a nyomvonalra szól, amely a Tapolca és Szigliget közötti főút mellett, azt kiszélesítve haladna közvetlenül, és teljes hosszában aszfaltozott lenne. A keszthelyi körforgalomtól indulva a vasútállomás mellett haladna el, érintené Raposkát, Hegymagast, majd Szigliget határát. Ezt a nyomvonalat egyeztettük a nemzeti parkkal is. Most keressük a megvalósítás lehetőségét. Több kérdés is felmerül: egyelőre nem tudjuk, milyen módon lehetne csökkenteni a költségeket, mennyiben érint magántulajdonokat a nyomvonal, szükséges-e kisajátítás.

Tény viszont, hogy ha eltérünk a nyomvonaltól és egy másik lehetséges utat jelölünk ki a tervezettel részben párhuzamosan, akkor figyelembe kell venni újabb akadályokat. Például hogy Hegymagas és Szigliget között a talaj elég ingoványos, magas a vízállás, az nehezítené a kivitelezést. Lehetséges lenne, hogy egyes szakaszok már meglévő vagy kialakítandó földúton haladjanak. Tapolca felől már a Tapolca-patak partja mellett is épülhetne a kerékpárút Raposkáig, majd tovább a falutól Hegymagasig, ott már meglévő földúton. Ez hosszú szakasz, lényegesen csökkentené a kivitelezést, de nem tudjuk, hogy engedélyezhető-e. Keressük a járható verziókat, a megoldási lehetőségeket. A nemzeti park kavicsos burkolást engedne, aszfaltot nem, de mi a kavicsot nem tartjuk jónak, sőt, véleményünk szerint a földút sem alkalmas kerékpározásra. Szakértő véleményét várjuk még ehhez. A támogatási szerződést megkaptuk, augusztus elejéig kaptunk halasztást az aláírásra. Mindegyik település polgármestere azon van, hogy megvalósítsuk a kerékpár­utat akár más technológiával vagy a bekerülési költség más módon való csökkentésével. Amennyiben nem sikerül, végső esetben visszaadjuk az összeget – mondta Bolla Albert. Hozzátette, nem tudja, megoldható lenne-e a két ütemben való megvalósítás, megengedné-e a kincstár, továbbá más nyomvonal esetén mire ad engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

Régi álmuk a Balatonra közlekedőknek

Fenyvesi Zoltán ország­gyűlési képviselő úgy fogalmazott: nagyon szomorú lenne, ha nem valósulna meg a kerékpárút, amely régi álmuk a Balatonra közlekedőknek és a tapolcaiaknak.

– A pályázat százszázalékos támogatottságú, azért nyert a konzorcium ekkora összeget, mert ennyire pályáztak. Ha többre adták volna be, többet nyertek volna. Soha egyetlen kormány sem adott még ekkora összeget ennek a kerékpárútnak az elkészítésére. Lehet, hogy a költségek magasabbak már, de meg kellene valósítani, meg kellene teremteni erre a lehetőséget bármi áron. Akár a műszaki tartalom csökkentésével, vagy olyan megoldással, amelyben kevesebb az aszfalt, egy része földút. A nemzeti park területén egyébként sem lehetne aszfaltozni, és a legszebb és leginkább környezetbarát megoldás is ez lenne. Az út kiszélesítésével is elkészülhet, de nem a legtökéletesebb megoldás, ha jobb is, mint a semmi. Amennyiben nagyon fontos a fejlesztés, akkor meg kell találni rá a megoldást. Az állam nem tud többet fizetni ehhez – szögezte le Fenyvesi Zoltán. Hozzátette, hogy nem tudja, reális-e a kilométerenkénti 120 millió forintos bekerülési költség. – Az összeget két éve a konzorcium szakemberei állapították meg, szerintem két év alatt hetven százalékot nem mentek fel az árak. Egyébként ez egy korábban nem nyert pályázat volt, második körben sokat lobbiztunk Polgárdy Imrével, a megyei közgyűlés elnökével, hogy megvalósuljon. Szomorúak lennénk, ha nem valósulhatna meg azért, mert nem keresik rá a megoldást. Még egyszer 414 millió forintot ennek a kerékpárútnak a megvalósítására nem mostanában fog kapni a térség, főként, ha ezt most nem valósítják meg – mondta Fenyvesi Zoltán.

Drasztikusan megemelkedtek az árak

Németh Zsolt, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke szerint egy kilométernyi kerékpárút bekerülési költségét minden esetben csak az adott helyre vonatkozóan lehet megállapítani. Az leginkább a tereptárgyaktól függ és attól, hogy szükséges-e hozzá kisajátítás.

– Négy éve átlagban 30 millió forint volt egy kilométernyi kerékpárút elkészülte, azóta drasztikusan megemelkedtek az árak. Nem mindegy az sem, hogy terepen, településen vagy szántóföldön fut a nyomvonal, de tudok olyan példát mondani, ahol 95 millió forintért megvalósították kilométerjét. Azonban lehet csökkenteni az összeget olcsóbb technológiával vagy más nyomvonallal. A legrosszabb megoldás az lenne, ha az összeget elengednék a települések – mondta Németh Zsolt, és jelezte, hogy szívesen segít a konzorciumnak jó tanácsokkal a szövetség.

– Látok lehetőséget a jó megoldásra. Tapolca és Szigliget között nagy a forgalom, főként, hogy már Sümeg is kiemelt idegenforgalmi terület, onnan is jelentős turistaforgalom várható. Fontos a Balatonnak, Szigligetnek, de Tapolcának is, hogy mennyi a vendég, a kerékpáros. No és az, hogy aki oda akar kerekezni, az ne földúton tekerjen – mondta az alelnök.