Megyeszerte zajlik még a pedagógusfelvétel

A pedagógushiány a 2018–19-es tanév közeledtével több iskolát, intézményt érint. Akárcsak országos szinten, a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok hiányoznak a legnagyobb arányban a megyében is, tudtuk meg a három helyi tankerülettől.

Veszprémi Tankerületi Központ

A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén 44 köznevelési intézmény 88 feladatellátási helyén közel kétezer pedagógus végzi oktató-nevelő munkáját, a 2018–19-es tanévre ennek körülbelül öt százalékára, tehát nagyjából száz pedagógus számára hirdettek meg betöltendő álláshelyeket. Ez a szám az elmúlt éveket figyelembe véve a tanévkezdés előtti megszokott mozgást tükrözi, tudtuk meg a központtól. A betöltetlen álláshelyek keletkezésének fő oka az öregségi nyugdíjazás és a GYES-en lévő kollégák helyettesítése. Az általános iskolákba és a gimnáziumokba főként a természettudományos, valamint az alacsony óraszámú tantárgyak tanítására keresnek pedagógusokat.

Szauer Istvántól, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatójától megtudtuk, a kistelepüléseken nehezebben megoldható feladat az állások betöltése, de a pedagógusok felvétele itt is folyamatban van, valamint kiemelendő, hogy a Veszprémi Tankerületi Központban négy fő Klebelsberg Képzési Ösztöndíjas fiatalt sikerült elhelyezni a tankerület intézményeiben. A központ úgy nyilatkozott, a 2018–19-es tanév sikeres indításához minden feltétel biztosított.

Pápai Tankerületi Központ

Egyházi Andrea tankerületi igazgató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a Pápai Tankerületi Központ a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítja a szakos ellátottságot minden intézményében. A nyugdíjazásból, gyermekvállalásból, valamint egyéb okokból megüresedő álláshelyekre a pedagógusok pótlása folyamatos. Jellemzően gyógypedagógiai, természettudományos és idegen nyelv területeken tart hosszabb ideig az üres álláshelyek betöltése, ezeket áttanítással, és óraadók foglalkoztatásával lehet megoldani. A Pápai Tankerületi Központ folyamatosan egyeztet az intézményvezetőkkel a felmerülő igényekről, és a megüresedő állásokra pályázatot ír ki.

– A most véget ért tanévben a szakmai gyakorlatukat intézményeinkben töltő pályakezdő fiatalokat is tudtunk alkalmazni. Minden intézményvezetőt ösztönzünk arra, hogy a mentorált fiatalokat oklevelük megszerzését követően iskolájukban foglalkoztassák, így több pályakezdő pedagógust is sikerült már felvennünk a következő tanévre. A Pápai Tankerületi Központ az elmúlt évekhez hasonlóan, jövőre is biztosítja a zavartalan tanévkezdést és a minőségi pedagógiai munka feltételeit az általa fenntartott 32 köznevelési intézményben – közölte Egyházi Andrea tankerületi igazgató.

Balatonfüredi Tankerületi Központ

A Balatonfüredi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben a közel nyolcszáz pedagógusálláshely három százalékát, megközelítőleg 24 állást hirdettek meg pályázat útján, ez nem több, mint a korábbi években. Pedagógusokat leginkább a nyáron esedékes munkahelyváltás miatt, illetve a nyugdíjba vonulók, valamint a GYES-re, GYED-re menők helyére keresnek, matematikaszakos tanárokra, természettudományos tárgyakat tanító pedagógusokra, illetve gyógypedagógusokra mutatkozik nagy igény, nyilatkozta Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója.

– Tavaly összesen tizenhat fő gyakornokot foglalkoztattunk, közülük 8 fő a 2017–18-as tanév kezdetekor kinevezést kapott. A gyógypedagógusokkal kapcsolatosan örömteli, hogy idei tanévet plusz két fő gyógypedagógussal tudjuk megkezdeni, ők az utazó gyógypedagógiai hálózatot fogják erősíteni. A Balatonfüredi Tankerületi Központ a folyamatosan beérkező pályázatok alapján a korábbi évekhez hasonlóan, idén is biztosítja a zavartalan tanévkezdést.