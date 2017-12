Mindenki fontos a munkaerőpiacon

Mindenki érzi, nem megoldás az, ha a fiatal és középgeneráció hazájának búcsút mondva máshol kezdi újra az életét.

Hogy legyen visszaút is, hogy a tartósan munka nélkül létezők újra tudjanak hinni abban, hogy rájuk is szükség van, uniós támogatással indult egy program, amelyről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökével, Fenyvesi Zoltánnal beszélgettünk.

A hír úgy szólt, hogy a megyei önkormányzat mint konzorciumvezető, megkezdte a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számú, Veszprém megyei foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt megvalósítását. Az irányító csoport vezetője, Fenyvesi Zoltán, a közgyűlés alelnöke válaszolt kérdéseinkre.

Mit jelent ez a program? Nem késő foglalkoztatási együttműködésről beszélni akkor, amikor egyértelműen munkaerőhiányról van szó?

– Veszprém megye 1,25 milliárd forint vissza nem térítendő, 100 százalékos intenzitású támogatásban részesült a program kapcsán. Négyéves munkáról van szó, amelynek keretében az a cél, hogy a munkaerőpiaci programokba legalább 810 embert tudjunk bevonni, a foglalkoztatási paktum keretében pedig legalább 354 munkavállalót sikerüljön álláshoz juttatni.

Kicsit kevésnek tűnik ez a cél a támogatási összeget nézve.

– Mert nem csak erről van szó. Három konzorciumi partner; a Veszprém Megyei Önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyei önkormányzati hivatal jegyzi a megye részéről a projektet, de a 2016 augusztusában aláírt támogatási szerződéshez azóta is nap mint nap további szervezetek, önkormányzatok, civilek, vállalkozások csatlakoznak. Közös célunk, hogy a gondolkodás alakításában érjünk el sikereket, tehát szaktudásbővítést, önismereti képességfejlesztést, hogy a fiatalokat tudjuk a tehetségüknek, érdeklődésüknek megfelelő pálya felé irányítani, hogy a közmunkások szakképzése révén lehessenek hatékony tényezők a munka-erőpiacon, hogy azokat, akik már elhagyták az országot, sikerüljön visszacsábítani, illetve bővíteni az otthonról való munkavégzés, a fogyatékossággal élők bekapcsolását a munka világába, az anyukák számára a részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztését. Az anyák szívesen vállalnának munkát, miután letették gyermekeiket az óvodában, iskolában, egészen a tanítás végéig. Ezek még kiaknázatlan lehetőségek, amiket a programmal lehetne bővíteni.

Ez utóbbi célt hogyan tervezik elérni?

– Versenyképes fizetéssel, családtámogatással, foglalkoztatási biztonsággal. A rendszert a kormány úgy építette fel, hogy a migrációval szemben a hazai erők mobilizálásával tudjuk elérni a munkaerő- és népességmegtartó képesség javítását. A foglalkoztatási paktum ezért nagy ötlet; csaknem minden járásban nyílik egy paktumiroda, és minden együttműködő szervezetet szívesen fogadunk annak érdekében, hogy akit lehet, itt tartsunk a megyei munkaerőpiacon, illetve minél több Veszprém megyeit hozzunk vissza a határon túli munkavállalásból. A foglalkoztatási paktum mint ernyőszervezet őrködik azon, hogy minél több munkavállaló találjon képességeinek való munkahelyet, foglalkozást. Aki felkeresi a megyei vagy járási paktumirodát, nem mehet el személyre szóló segítség nélkül.

Önnek mit jelent ez a feladat?

– Ajkán lakom, Várpalotán dolgozom. Mindkettő olyan körzet, amelyben segíteni kell a munkavállalókat összekapcsolni a munkalehetőségekkel. A szakképzésben, a felnőttképzésben is szereztem tapasztalatot, átérzem a munkát keresők nehéz helyzetét, és bár sok elfoglaltsággal jár, örülök ennek a lehetőségnek. A munkavállalói mobilitás növelése, a hátrányos helyzetű, munka nélküli és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszasegítése mindannyiunknak jó hír lesz.

CSALI JÁNOS CÉGVEZETŐ VÉLEMÉNYE A PAKTUMRÓL

– Villanyszerelő kisvállalkozásom van, erősáramú villamos tervezéssel és erősáramú villamos hálózat építésével foglalkozunk. Tizenhat kollégám közül négy mérnök, egy közgazdász, a többiek jól képzett, részben villanyszerelő szakemberek. Nálunk is van nyugdíjazás, időnként létszámhiány, utánpótlás pedig nincs; elfogytak a jól képzett magyar szakemberek. Az se vigasz, ha valaki saját vállalkozásba kezdett, az sem, ha külföldre ment dolgozni. A Tapolcai járás foglalkoztatási osztályán szereztem tudomást a Paktumprojektről, látok benne lehetőségeket, amelyekkel segíteni lehetne a vállalkozásoknak. Most kire számíthatunk? Van egy önhibájából vagy környezeti adottságok miatt perifériára szorult képzetlen csoport, vagy a munkaügyi központban kényszerregisztrált, motiváció nélküli réteg.

Én a másik oldalról közelíteném meg a kérdést. Tapasztalataink szerint egy profi, összeszokott csapat be tud tanítani pár embert szerelést segítő alkalmazottnak, akik azután továbbképzéssel egészíthetik ki a tudásukat, akár hétvégenként, együttműködve egy szakképző intézménnyel. A paktumtól azt várom, hogy a munkáltató kapjon támogatást a felmerülő, megalapozott képzési igényekhez, és a dolgozónak is fontos 2-3 éves szerződés költségvonzatához. Lehessen a továbbképzés bárhol az országban – tizenöt ember például egyetlen járásban sem fog összejönni, hogy megtanuljon egy szakmát.

Jó lenne, ha a paktum által az állományban lévő dolgozók továbbképzését lehetne támogatni, bármilyen cégről is legyen szó vagy bármelyik járásról. A változatos képzési lehetőségek elérhetősége a munkahelyek megtartásában segítene, és

a dolgozóknak is érdeke lenne itthon maradni. Az ötven év felettiek alkalmazása, a részmunkaidős foglalkoztatás, a távmunka egyaránt javíthatna a helyzeten. Szerintem most a paktum finomhangolására van szükség, hogy mindebben tudjon segíteni.