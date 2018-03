Lehetőség a váltásra: megnyílt a IV. Napló Állásbörze

A régió legnagyobb munkaadóinak részvételével megnyílt a IV. Napló Állásbörze és oktatási fórum a Veszprém Arénában.

A cégcsoport életében ez már a tizedik rendezvény, és itt, Veszprémben ez a negyedik állásbörze. Az első állásbörzét még hagyományteremtő céllal rendezték meg, azóta mindig valamilyen újítással próbálnak előrukkolni. Idén tavasszal az oktatás is szerepet kap, mert a munkáltatók mellett oktatási és képző intézmények is jelen lesznek.

A mostani rendezvénnyel azt szeretnék elérni, hogy a munkát keresők és a munkát kínáló cégek egymásra találjanak és személyesen is találkozhassanak. Most is közel 50 kiállító lesz jelen és több ezer látogatóra számítanak a szervezők.

Délelőtt 10-től 17 óráig várnak mindenkit, aki állást keres, vagy váltani szeretne, illetve érdeklődik az oktatási intézmények kínálata iránt.