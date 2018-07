Németh Lajos meteorológus mindenkinek ajánlja a bringázást

Németh Lajos meteorológus szerint egyre kevesebb időre kell eltennünk a biciklit a jövőben, mert a hideg, csikorgó, mínuszos téli időjárásnak lassan vége lesz itt, a Kárpát-medencében.

– Inkább az enyhe idő jellemzi majd Magyarország időjárását. A bátrabbak akár novemberben, februárban is nyeregbe pattanhatnak. Nem téli mackós álomba hajló életvitelre, hanem aktívabbra számíthatnak. Persze, ez nem azt jelenti, hogy körbekerekezhetik a Balatont, de pár órát nyugodtan tekerhetnek enyhébb időben – minderről Németh Lajos meteorológus, a Kerékpáros Magyarország Szövetség elnöke beszélt munkatársunknak.

– Magam is aktív kerékpáros vagyok, ha egy mód van rá, nem autóval keresek fel egyes helyeket, régi munkahelyem televízióstúdiója hat kilométerre van a lakásomtól, lemértem már, hogy kerékpárral gyorsabban odaérek, mint ha autóba ülök. A kerékpárutak remélhetőleg folyamatosan bővülnek és szépülnek, fejlesztik azokat. Ahova lehet, akár az unokákkal is megyek túrázni. Legkedveltebb útvonalunk a balatoni mellett a Tisza-tavi gáton, sík vidéken jól kiépített kerékpárút. A Balatonnál almádi kötődésünk van, egészen Udvariig el szoktunk tekerni – mondta Németh Lajos aki bevallotta, hogy hamarosan 68 éves lesz.

– Az idő múlását nem lehet megállítani, de az emberre gyakorolt negatív hatásait lassíthatjuk például kerékpározással, biciklizzünk, ahol csak lehet. Nagy létjogosultsága lenne egy Budapest-Balaton kerékpárútnak. A kerékpározás nem csak arról szól, hogy az ember bevásárol biciklivel az élelmiszerboltban, hanem fokozatosan lehet edzeni. Az ember leteker húsz kilométert, aztán már meg sem kottyan neki harminc sem. Futó múltamból veszem a példát, fel kell építeni egy tervet, ha valaki kitűz maga elé egy célt, azt elérheti. Persze, nem első nap, miután megvásárolta a kerékpárt. De a fővárosból letekerni a Balatonra szép kihívás. Vonattal is le lehet szállítani a biciklit valameddig a tó partjára, és ott tekerni. A lényeg a sikerélmény, működnie kell a boldogsághormonnak. Előrejelző szakember vagyok a meteorológiában, több-kevesebb sikerrel be is jönnek a prognózisok, de nem tudom megtippelni, hogy mikorra lehet készen a fővárost a tóval összekötő kerékpárút.

– Csak a reményemet tudom kifejezni, hogy a lehetőségek között minél előbb le lehet jutni egy biztonságos úton, hogy sokan kitűzhessék ezt a célt maguk elé, Gyorsított eljárásban úgy gondolom, belátható időn belül lehetőség nyílik erre. A hosszabb kerékpártúrára indulók a fokozatosság elve mellett a kerékpár műszaki állapotára ügyeljenek. A fékek állapota nagyon fontos, a kerékpár száz százalékos állapotban legyen. Vigyünk sisakot, ha nem is kötelező, de én is megtapasztaltam, hogy szerintem az életemet mentette meg egy nagy esésnél, Szinte megrepedt a sisak, úgy fejre estem. Fontos a láthatósági mellény és hogy vigyünk feltöltött bankkártyát, naptejet, sapkát, vizet, de nagyon fontos. Tájékozódjunk az időjárási viszonyokról, ma már az okostelefonoknak köszönhetően online kapcsolat van az égiek és a kerékpározók között, nem érheti nagy meglepetés a biciklizőket.