Nyáron sincs megállás: folyamatosak a fejlesztések Nemesvámoson

Sportcsarnok és óvoda készül, utcákat újítottak fel, valamint agrárlogisztikai központ, vásártér, hűtőház és bölcsőde kialakítását is tervezik a dinamikusan fejlődő településen.

Gőz­erővel folynak a munkálatok a településen

A két nagy beruházás, az új sportcsarnok és az új óvoda kivitelezési munkálatai gőz­erővel folynak a településen. Mindkét projekt befejezése augusztusban várható. Emellett a képviselő-testület döntött három utca felújításáról is. Egy Kossuth utcai köz mellett a Paál Dénes és a Római utca kapott új aszfaltburkolatot júliusban, és a csapadékvizet is az árokba vezették. A három utca felújítása 52 millió forintba került, és jövőre újabb három utca felújítása szerepel a tervek között. Kiderült az is, hogy parkolási problémákkal küzdöttek a Huszárok útja, Petőfi utca kereszteződésének környékén, mivel itt található számos üzem, az orvosi rendelő és az iskolák is. Egyelőre csak murvás burkolattal, de közel 60 parkolóhelyet alakítottak ki, hogy enyhítsenek a gondokon.

– Elkezdtük kiírni a közbeszerzéseket. Például az elnyert mezőgazdaságiút-pályázattal kapcsolatban most folyik a cégek meghívása. Szeptemberben szeretnénk elkezdeni a mezőgazdasági utak felújítását, amire 100 millió forint támogatást nyertünk uniós forrásból, ehhez 40 millió forint önerőt kell biztosítanunk – tájékoztatott Sövényházi Balázs polgármester. Elmondta még, hogy a Kossuth és Muskátli utca csapadékvíz-elvezetési problémájának a megoldásán is dolgoznak, amelyre 30 millió forint uniós forrást nyertek. Az önerővel együtt bruttó 100 milliós beruházás lesz ez is, amelyhez kapcsolódóan már megkezdték a közbeszerzési eljárás előkészítését. 100 milliós támogatás felhasználásával valósulhat majd meg az agrár­logisztikai központ, amelyhez kapcsolódik egy másik projekt is, ugyanis vásártér és hűtőház építése is szerepel a tervek között, melyekhez szintén kapott pályázati forrást a település.

A megye intézményeinek konyháit is innen látnák el helyi alapanyagokkal

Önkormányzati területen, a víztorony alatt megvalósuló zöldmezős beruházás alapkövét ősszel rakják majd le, és jövő év május 31-re szeretnék átadni. A 800 négyzetméteres agrárlogisztikai csarnok a környék kistermelőinek nyújt majd raktározási és logisztikai lehetőséget. Az itt tárolt árukat a vásártéren árusítanák is, és a megye intézményeinek konyháit is innen látnák el helyi alapanyagokkal.

Jó hír a kisgyermekes családoknak, hogy ha augusztusban elkészül az új óvoda, akkor a régi épületet háromcsoportos bölcsődévé alakítják. A kiviteli tervek rövidesen elkészülnek, és január 1-jétől már szeretnék is elindítani a bölcsődei szolgáltatást, mivel a településen már több mint 40 kisgyermek tartozik ebbe a korosztályba. Az általános iskolában a napokban bontották el a régi ebédlőt és melegítőkonyhát. A tervek között szerepel az is, hogy egy emeletet húznak a régi, cseréptetős szárnyra és a volt GAMESZ-épület helyén egy tornatermet alakítanak ki, hogy az alsósoknak ne kelljen vándorolniuk a tornaórák miatt. Ez a terem rendezvényhelyszínként is szolgálna, mivel az iskolának jelenleg nincs erre alkalmas helyisége.