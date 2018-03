Nyuszi húsvétra? Jól gondoljuk meg, mit vállalunk!

Noha egyre inkább divattá válik a törpenyúl tartása, a bolyhos négylábúak mégis húsvét környékén a legkeresettebbek. Mielőtt azonban új házi kedvencet választanánk, fontos végiggondolni, mire is vállalkozunk - figyelmeztet a szakértő.

Lovas-Szabó Zsuzsanna, egy pápai díszállat-szaküzlet tulajdonosa kiemelte, az új házi kedvenc megvásárlása előtt nem árt, ha a szülők végiggondolják, milyen feladatra vállalkoznak. Hiszen amellett, hogy a gyermekeknek nagy örömet okoz egy nyuszi, vagy más kisállat, azt etetni, takarítani és gondozni kell, illetve esetlegesen állatorvosi költségek is felmerülhetnek. Ezek pedig mind-mind a szülőkre hárulnak majd.

– Egy nyúl nem két napra szól, hiszen húsvét után is gondozni kell. A takarítás és a takarmányozás mellett a nyulaknak oltás is szükséges. Ezek a négylábúak általában 4-5 évig élnek, és míg a törpenyulak kisebb termetűek, egy felnőtt házinyúl akár 5-6 kilogrammot is nyomhat. Ez már komoly helyigényt jelent – mutatott rá Lovas-Szabó Zsuzsanna.

Megtudtuk, egy kicsi törpenyúl 5-6000 forintba kerül, a házi nyulak viszont lényegesen olcsóbbak. – Egyértelműen a húsvét jelenti a csúcsidőszakot, azonban sajnálatos módon sok nyúl nem éli túl az ünnepet. A kisgyerekek ugyanis gyakran ölelgetik, szorongatják a négylábúakat, amelyek megsínylik a túlzott rajongást – tette hozzá az üzlet vezetője. Mint mondta, ilyenkor a gyerekeknek is

traumát jelent, ha baja esik a kisállatnak.

– Előfordult, hogy ünnep után visszahozták az ajándékba vásárolt nyulat. Mivel a gyermekek könnyen ragaszkodni kezdenek a kisállatokhoz, lelkileg megviseli őket, ha néhány nap után meg kell válniuk az újdonsült kedvenctől – magyarázta Lovas-Szabó Zsuzsanna. A szakértő azt javasolta, amennyiben a szülők előreláthatólag nem tudják biztosítani a megfelelő körülményeket és ellátást egy nyúl számára, akkor ne gondolkodjanak a vásárlásban, inkább keressenek fel a gyermekükkel egy állatkertet vagy állatsimogatót.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján ugyancsak hangsúlyozzák, hogy az élő állat tartása komoly felelősséget jelent, és az elhamarkodott, meggondolatlan döntés akár végzetes következménnyel is járhat kedvencünk számára.

– Fontos, hogy tájékozódjunk a tartani kívánt nyúl fajtájának jellemzőiről. Ezek közé tartozik például, hogy mekkora lesz a kifejlett nyúl mérete, testtömege, mik a biológiai szükségletei és mennyi a várható élettartama. Szintén informálódjunk a tartáshoz szükséges ketrec méretéről, az egyéb felszerelésekről, illetve az állat gondozásához kapcsolódó költségekről – olvasható a portálon.

Erre azért is fontos figyelni, mert sajnos minden évben vannak, akik szabadulni szeretetnének az ünnep apropójából megvásárolt „húsvéti nyúltól”, sokszor azért, mert az új kedvenc végül nagyobbra nőtt, mint várták, vagy, ahogy azt az eladó állította, előfordul, hogy törpenyúl helyett egy nagyobbra növő fajtát kap a vásárló, de sajnos az sem ritka, hogy – jogszabályellenesen – még önálló táplálkozásra képtelen, túl fiatal állatot kínálnak eladásra. Ez, azon túl, hogy az ilyen állatnak életta-ni és etológiai okokból is az anyja mellett a helye, azért is problémás, mert egy óvatlan megfogás esetén – jellemző-en gyermekek kezében – könnyebben megsérülhetnek, mint felnőtt társaik.

A meggondolatlanul vásárolt, majd hamarosan megunt és leadott nyulak jó részénél tapasztalható a nem megfelelő gondozásból adódó egészségkárosodás is, mint például emésztőszervi rendellenességek, hiánybetegségek megjelenése, mozgásszervi elváltozások. A Nébih ezért azt kéri, hogy háziállat vásárlása előtt mindenki mérlegelje, képes lesz-e az új kedvenc igényeit maradéktalanul, hosszú távon kielégíteni, és megfelelő életkörülményeket biztosítani számára.