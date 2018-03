A pápai Győrffy Viola szerint a jó légtáncos kitartó és türelmes

Táncosként kezdte és artistaként folytatta nem mindennapi pályáját Győrffy Viola, a két éve alakult pápai légtánccsoport vezetője.

– Nagyjából tíz évvel ezelőtt kezdtem el légtánccal foglalkozni. Hosszú ideje táncoltam már, amikor megismerkedtem egy fiatalemberrel, akivel belefogtunk a táncos emelésekbe. Ezeket a mozdulatsorokat aztán folyamatosan fejlesztettük, így jutottunk el az artistavonalig. Később magánórá-kat vettünk a fővárosi artistaképzőben, ezáltal gyakorlatot szereztünk a légtornában és

a légtáncban. Miután elkezdtünk komolyabban is foglalkozni ezzel, egymást követték a felkérések. Felléptünk luxushajókon, illetve a világ számos pontjára hívtak minket, hogy szerepeljünk különféle rendezvényeken – magyarázta lapunknak Győrffy Viola, aki idővel azonban úgy határozott, felhagy a folytonos utazással, és visszatér Pápára.

– Először az egyik közösségi oldalon keresett meg két kislány, akik azt szerették volna, hogy légtáncra tanítsam őket. Akkor még nem fordult meg a fejemben az oktatás gondolata, és azt sem tudtam, hol lehetne ezt egyáltalán tanítani a városban, ahol megfelelő a belmagasság – mutatott rá Viola. Nem sokkal később azonban egy újabb megkeresést is kapott, ezért úgy döntött, megszervezi a légtánccsoportot.

Elmondta, az első próbá-kat 2016 januárjától a Jókai Mór Művelődési és Szabad-idő Központ színházépületében tartották, ahol már az eszközöket is fel tudták szerelni. Ilyen kellék a függő karika, a tissue nevű felfüggesztett bársonyanyag, illetve a hammock, azaz a hurokban, hin-taszerűen felkötött bársony. Ezenkívül nemrég szert tettek egy álló karikára is, mely segítségével könnyebben viszik el új helyszínekre a produk-cióikat. Viola kifejtette, jelenleg 13 főt számlál a csoport, a legfiatalabb tagjuk 8, a legidősebb pedig 28 esztendős. Mint mondta, egyelőre csak lányok csatlakoztak hozzájuk, de természetesen a fiúk számára is nyitva áll ez a lehetőség.

– Tavaly tavasszal egy budapesti versenyen vett részt az egyik tanítványom, aki harmadik helyezést ért el. Ősszel pedig engem neveztek be egy Európa-bajnokságra, amit Szlovákiában tartottak. Ezen negyedik lettem. Most tíz tanítványommal egy újabb megmérettetésre készülünk, ami áprilisban lesz a fővárosban – árulta el az oktató.

Hozzáfűzte, a közelmúltban a Pápai Musical Stúdió Cirkusz a színházban című előadásában is láthatta a közönség a légtáncosokat. Ezt a műsort ősszel megismétlik Pápán, illetve Celldömölkre is elviszik. – Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hiszen nagyon ügyesek voltak a lányok – mesélte lelkesen Viola. Elmondta, a színházi elő-adás után többen is jelezték csatlakozási szándékukat a csoporthoz, azonban fontos leszögezni, hogy nem való mindenkinek ez a mozgásforma.

– Voltak, akik a kezdeti lelkesedés ellenére már öt perc után feladták a gyakorlást, mert nem tudták megtartani magukat. Lehet, hogy látszólag könnyűnek tűnik mindez, de éppen ellenkezőleg: a kitartás, a türelem, továbbá a megfelelő fizikum elengedhetetlen – húzta alá az oktató.

Viola hozzáfűzte, a szorgalmas gyakorlást azonban siker koronázza. – Mutattam egy új trükköt az egyik kislánynak, amit korábban még nehezen tudott megcsinálni. Kitartóan próbálgatta, és egyre jobban ment neki. Nagyon jó érzés látni az ilyen apró örömöket, ahogy folyamatosan fejlődnek a gyerekek – jegyezte meg mosolyogva.

Hangsúlyozta, a heti rendszerességgel megtartott órákon minden a fiatalokról szól. Közösen választják ki a ze-nét, a koreográfiát és a ruhát – mindenkinek a saját egyéniségére szabva. Fontos megkötés, hogy a horzsolások elkerülése végett a légtáncosok overallt viseljenek, az öltözet színe és dekorációja azonban tetszőlegesen variálható.

A légtánccsoport vezetője kiemelte, a kitűzött céljaik mellett nyitottak az új megmutatkozási lehetőségekre, a Pápai Musical Stúdió őszi előadásában pedig a közönség is megnézheti majd, hogy néhány hónap alatt mennyit fejlődött a légtáncosok ügyes-sége. Elárulta, az alkalomra többek között duó produkciókkal is készülnek.