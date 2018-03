A Perutz FC szombaton hazai környezetben lép pályára

Két vereséggel és egy elhalasztott mérkőzéssel a háta mögött, hazai pályán igyekszik megszerezni első tavaszi pontjait a labdarúgó NB III-ban a Perutz FC, amely szombaton 15 órai kezdéssel a két döntetlen után álló Csepelt fogadja.

Marton Miklós együttese a III. Kerületi TVE elleni, csalódást keltő fiaskón és egy – Kaposvár elleni – szoros vereségen van túl. Utóbbi meccsen a játék összképe alapján egy pontot megérdemeltek volna Szabó Zsolték, hiszen 2:1-nél volt esélyük az egyenlítésre.

– Jól játszott a csapat, sajnos a helyzetkihasználással ismét gondjaink akadtak – emlékezett vissza a kaposvári kirándulásra a Pápa mestere. – Hátrányból vágtunk neki a második félidőnek, ahol ki kellett nyílnunk, ezáltal a Kaposvár kontrázhatott, és végül be is talált, igaz, hatalmasakat hibáztunk a gól előtt. A szépítés után labdánk volt a döntetlenhez, ez sajnos kimaradt, így a javuló játékon kívül másnak nem tudtam örülni a lefújás után.

Jó emlékeik lehetnek a Csepelről a pápaiaknak, hiszen ősszel épp a fővárosiak ellen szakadt meg a Perutz négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériája, akkor Németh László találatával 1:0-ra nyertek a sárga-kékek. A 20. fordulóban is három pontban reménykednek a bakonyaljai településen.

– Zárt védekezésből kontrákra épít a Csepel, így nagyon oda kell figyelnünk, hogy labdavesztés után ne rohanjanak át rajtunk – utalt a kilencedik helyen álló csepeliek elleni összecsapásra Marton Miklós.

– Csakis győzelemben gondolkodom, szeretnénk végre kiszolgálni a szurkolóinkat, mert amióta NB III-as edző vagyok, hazai pályán még nem teljesített az általam elvártaknak megfelelően a csapat, idegenben ráadásul több pontot is szereztünk, ezen pedig változtatni kell – hangsúlyozta a mester.

A Kaposvár ellen Somogyi Richárd begyűjtötte ötödik sárga lapját, így ő a sérült Domján Rolanddal egyetemben biztosan kihagyja a mérkőzést.