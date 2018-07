Regdon László balatonfüredi rendőrkapitány a csapatmunkában hisz

Folyamatos információcsere, jól képzett, motivált kollégák, összehangolt munka, adott esetben a Veszprém-megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK), a Készenléti Rendőrség, a környező önkormányzatok, polgárőrök részvétele a munkában, így összegezte a feladatokat Regdon László ezredes, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság (BFRK) vezetője, aki „csapatjátékosnak” tartja magát.

Az ezredes úgy mondja, irodája éke a dísztőr, amit munkája elismeréséért kerek évfordulós születésnapjára kapott Pintér Sándor belügyminisztertől a múlt hónapban. Regdon László tíz év múlva is rendőrként szeretne élni, mert hivatásának tekinti és imádja munkáját. Szeretné, hogy Balatonfüred akkor is az ország egyik ékköve, legnyugodtabb, legpatinásabb városa legyen.

Negyven kilométeres partszakasz biztonságáért felelnek, a városban rendszeresek a kiemelt rendezvények, védett személyiségek gyakran fordulnak meg a városban, így a Visegrádi Négyek parlamenti elnökei itt találkoztak, nyíltvízi úszó világbajnokságot rendeztek, meg Kékszalag Vitorlásversenyt, Anna-bált, nem beszélve a rengeteg turistáról. Hogyan tudják garantálni a nyugalmat?

Balatonszepezdtől Alsóörsig egy járás tartozik hozzánk. A biztonsághoz legfontosabb az információ gyűjtése, elemzése, értékelése. Azt kell tudnunk, hogy mire, milyen feladatra számíthatunk, milyen rendezvényeket kell biztosítanunk, aztán a parancsnok a feladatokat kijelöli, elosztja.

Összesen 22 önkormányzattal állunk kapcsolatban, a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok és a konzultációs fórumok rendszeresek, melyek előrevetítik, hogy adott évben, milyen kisebb-nagyobb rendezvények lesznek. Működtetjük a saját „intelligens szolgálatirányítási rendszerünket”, amelyben az elemzések és értékelések alapján a feladatokhoz hozzárendeljük azt az indokolt létszámot, amit szakmailag elfogadhatónak tartunk. Kollégáim a pihenőnapok, szabadságok tervezésénél figyelembe veszik a megnövekedett nyári feladatokat. Egymást segítjük a szomszédos rendőrkapitányságokkal, képezünk tartalékot, és szükség esetén a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség erőire is számíthatunk. A lényeg az elemző, értékelő munka, ami segít kitalálni azt, hogy hol és mi fog történni, és ezt hogyan és hányan fogjuk kezelni. Ehhez üzemeltetjük a hatékony és „okos” irányítási rendszert.

Balatonfüred rendkívül dinamikus fejlődésével miként képesek lépést tartani?

A bűncselekmények száma az elmúlt 15 évben folyamatosan csökken, tehát abszolút tudjuk tartani a lépést. Ebben jelentős szerepet játszik, hogy egyre modernebb képzettségű rendőrök kerülnek ki az egyetemről, és a technikánk is korszerűsödik.

Milyen bűnesetek fordulnak elő ebben a városban?

Az egész járásban 25 ezer állandó lakos él, Balatonfüreden ebből 13 ezer. Nyáron több mint százezerre megnő a létszám, és minket sem kerülnek el a bűncselekmények. Arra büszke vagyok, hogy kiemelt, így élet elleni bűncselekmény vagy erőszakos, magánszférát érintő bűneset nem volt évek óta. Nem történt idén rablás, nemi erőszak sem. Előfordulnak lopások, betörések, utóbbi csökkent tavalyhoz képest, egy-kettő van negyedévente. Ez a jó mérleg annak köszönhető, hogy jól működik az információáramlás és a felderítés, illetve a bűnügyi osztály olyan bűnözőket tudott felderíteni, akik a Dunántúlon, illetve külföldön is követtek el bűncselekményeket. Előfordul a városban néhány garázdaság, verekedés, rongálás, melyben sokszor szerepe van az alkoholfogyasztásnak, de rendész kollégáim azonnal ott vannak, és hamar tetten érik az elkövetőket, melynek következménye a gyors bíróság elé állítás.

A Balaton legnagyobb strandjai közül kettő is itt működik. Ekkora tömegben hogyan lehet megelőzni a lopásokat?

Állandó kapcsolatban állunk az önkormányzatokkal, a strandot üzemeltetőkkel, polgárőrséggel. A strandokon és a parkolókban az ellenőrzés folyamatos, kerékpáros rendőrök, körzeti megbízottak, polgárőrök figyelik a fürdőhelyeket. Idén még nem volt strandi lopásunk. Sokat segítenek a rendészeti szakgimnáziumok tanulói, akik a nyári gyakorlatukat nálunk töltik. A balatonfüredi rendészeti fakultációs középiskolások is itt táboroznak, és a rendőrökkel együtt járőröznek a parkolókban, ahol nyaranta egy napon ezernél is több jármű áll meg. Információt nyújtanak, megelőzési tájékoztatókat osztanak és szólnak például akkor, ha lehúzva felejtett ablakot látnak.

Nagy hagyománya volt a városban a rendőri lovas szolgálatnak. Tervezi a visszaállítását?

Nagyon népszerűek és fontos munkát végeznek. Már a 2000-es évek elején működött állandó lovas szolgálatunk, mely turistalátványosságnak sem volt utolsó. Kiemelt rendezvényeinken a Balatonalmádi Rendőrkapitányság lovas rendőre és a Készenléti Rendőrség lovas szolgálata jelen van, jelenlétükre számítok a jövőben is.

Idén alkalmaznak-e újdonságokat, megszabtak-e új irányokat?

Folyamatos tanulással és információelemzéssel töltjük az időnket. Idén a forró nyomos felderítés még nagyobb hangsúlyt kap nálunk. Fontos, hogy minél gyorsabban a helyszínen legyünk, ahol az első „csapást”, az első kriminalisztikai fellépést haladéktalanul meg kell kezdeni. A nyomokat pontosan kell rögzíteni, a tanúkat mielőbb ki kell hallgatni, az adatokat gyorsan, alaposan kell összegyűjteni. Célunk, hogy ezt a szolgálatot még hatékonyabbá, gyorsabbá tegyük, hogy a bűnügyi adatszerzéssel és információval foglalkozó kollégák minél hamarabb és eredményesen tudjanak a tények felderítésével foglalkozni.

Új feladat a július elsejétől életbe lépett új büntetőeljárási törvényre való zökkenőmentes átállás, emiatt komoly képzéseket kapott az állomány.

Csapatjátékosnak tartja magát, vagy szereti egy kézben tartani a gyeplőt?

Egy kézben kell tartani a szálakat, de csakis egy jól képzett, motivált csapat érhet el eredményt. Ez jellemző a felderítésben, a baleset-, és bűnmegelőzésben, és az ittas vezetők kiszűrésénél egyaránt.

Mit tart a legnagyobb eredménynek személyesen, illetve a kapitányságnál?

Büszkeséggel tölt el, hogy az Év rendőrkapitánysága címet nyertük el 2015-ben Veszprém megyében, és kollégáim rengeteg köszönő, elismerő levelet kapnak környezetükből.

Felemelő, hogy országosan is jó felderítési és rendészeti eredményeket tudunk felmutatni.

Mikor van ideje passziójára, mit csinál szívesen szabadidejében?

Időből kevés van, húsz éve nem volt kikapcsolva a telefonom, amikor nem dolgozom, akkor is tájékozódom mindennap reggel és este is az aktuális helyzetről. Egyszer már átúsztam Tihanynál a balatoni öblöt, de ma már főként gyalogosan teljesítménytúrázom 50-70 kilométeres távon, ám 22 óra alatt a Budapest és Tata közötti száz kilométert is teljesítettem. A kevés szabadidőm a családé, sok kirándulással, fürdőzéssel, de nem a tó környékén, mert hiába megyek itt jobbnál jobb programokra, nekem a Balaton elsősorban a munkát jeleni.