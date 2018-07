Sikert sikerre halmoz a Pannon Várszínház társulata

Veszprém után az ország több pontján is megkérdőjelezhetetlen sikert aratott a Pannon Várszínház társulatának A Pál utcai fiúk című előadása. Többek között Makó, Debrecen és Eger közönsége is állva tapsolt a veszprémi társulat előadása után.

Visszatapssal értékelte a debreceni közönség

Június végén a debreceni nagyerdőben, a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon állt fel a grund, a produkció itt több mint ezer nézőt kápráztatott el.

– A Pál utcai fiúk című zenés játék a Pannon Várszínház előadásában egy kifejezetten erős és feszes színészi csapatmunkán alapszik, a tehetséges, fiatal színészgárda koncentrált összjátéka, illetve remek vokális és mozgásbeli kvalitásai szerencsére lehetővé tették, hogy a nézők a valamelyest hűvösebb időjárás ellenére is izgalommal üljék végig a produkció debreceni előadását. A telt házas előadást számos visszatapssal értékelte a helyi közönség, és többen külön is kiemelték a fantáziadús koreográfiát, illetve a színpadi verekedés kitűnő dinamikáját. A pozitív fogadtatás alapján bízunk benne, hogy a darab egy hosszabb debreceni utóéletre is számíthat majd – nyilatkozta Bálint Albin, az esemény lebonyolításáért felelős Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális menedzsere.

„Rendkívül magas színvonalú előadásról beszélhetünk”

A Pál utcai fiúk egy hete Eger városát is meghódították, itt az egri líceum udvarának nagyszínpadán lépett fel a társulat az Agria Nyári Játékokon.

– A legfontosabb célkitűzésem, hogy minőséget hozzak Egerbe, ami a Pannon Várszínház előadásával is meg tudott valósulni – nyilatkozta Kelemen Csaba, az egri Agria Nyári Játékok ügyvezetője, aki elmondta, nem először játszott náluk a veszprémi társulat. – Eddig minden produkciójuk kiváló volt, ha ők érkeznek, már korán elfogynak a jegyek az előadásaikra, de az idén hozott A Pál utcai fiúk sikerében a Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián által közösen megírt musical országos népszerűsége is közrejátszik. A musical előtt egy hónappal az ezer férőhelyes nézőtéren minden jegy elfogyott, mégis, egy plusz tribün és több pótszék elhelyezésével végül több mint ezernégyszáz néző tudta megtekinteni az előadást. Én huszonnégy éve vezetem az Agria Nyári Játékokat, de ilyen mértékű érdeklődést még nem tapasztaltam. Ez a nézőtéri oldal. A másik, hogy korábban, még télen én is megtekintettem a darabot, mely nemcsak az akkori közönséget alkotó iskolásokat, de engem is lekötött. Negyvenhárom éve vagyok színész, ritkán fordul elő, hogy előadáson meghatódom, ez a produkció ezt is elérte, rendkívül magas színvonalú előadásról beszélhetünk – véli Kelemen Csaba.