Sólyi gyermekgyilkosság: Ovádi Péter országgyűlési képviselő felkereste a családot

Adományt vitt és mécsest helyezett el a megölt kislány családja háza előtt csütörtökön Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki Kaptúr József helybeli polgármesterrel együtt kereste fel a szülőket.

…a fájdalmat nem tudjuk megszüntetni

A képviselő közösségi oldalán közölte, „továbbra is felfoghatatlan és érthetetlen az a szörnyűség, ami a napokban történt Sólyon. Mélyen osztozom a család gyászában, akiknek a mai napon személyesen is kifejeztem részvétemet Kaptúr József polgármester úrral együtt. Habár a fájdalmat nem tudjuk megszüntetni, Sóly, Hajmáskér, Királyszentistván és Vilonya összetartó közösségével együtt lelki és anyagi támogatást tudunk biztosítani a családnak. Mindenki, aki úgy érzi, hogy tud és szeretne segíteni a 8 éves kislányt gyászoló családjának, a számlaszámra való utalással megteheti ezt.”

A képviselő portálunknak elmondta, adományt vitt a családnak, majd mécsest helyezett el a házuk előtt – a tragédia édesapaként is mélyen megrázta.

Emberölés miatt indult eljárás

Mint arról beszámoltunk, a nyolcéves sólyi kislány, Adrienn május 18-án, délután tűnt el rollerezés közben, majd néhány órával később találták meg holtan. A feltételezett elkövetőt nemsokára elfogták, a Veszprém megyei nyomozók előterjesztést tettek a fiatal előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság május 21-én elrendelt. A 16 éves hajmáskéri F. F. beismerte tettét, ellene a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Várják az adományokat

Az önkormányzat rendkívüli segélyt ad a családnak, és a temetéshez is hozzájárulnak. Egy régi szavazóurnát átalakítottak, amelybe adományokat lehet elhelyezni, a környező településeken is adománygyűjtésbe kezdtek. A sólyi önkormányzatnál számlát is nyitottak a családért.