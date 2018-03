Szőke Kavinszki András: „Örökös kötéltánc a bábszínház”

Fontos annak tudatosítása, hogy a báb-színház egy misszió. Olyan közönséggel bánunk, amelyért felelősek vagyunk - véli Szőke Kavinszki András, aki február óta a Kabóca Bábszínház igazgatója.

Nem csupán a szórakoztatás Szőke Kavinszki András célja, állítja, hanem egyfajta nevelés, ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy ez ne legyen didaktikus, ne váljon közvetlenül tanító jellegűvé.

– Ez egy örökös kötéltánc, hogy miként lehet bábszínházat csinálni, hogy úgy szórakozzanak a gyerekek, hogy közben finoman adagolni tudjuk azokat az értékeket is, amelyeket, ha frontálisan szembesülnek velük, talán élből elutasítanak. Befogadóképessé kell tennünk a gyerekeket, és nemcsak az előadások, hanem az egész színház arculata, hozzáállása révén. Ahogy belépnek a színházba, érezzék, hogy ez egy másik, hozzájuk közel álló világ, melyhez nyitottan és bátran közeledhetnek, és ez nyitottá teszi őket majd arra az információra, amit az elő-adás ideje alatt kapnak. Igyekeztünk a repertoárt ennek megfelelően úgy kiegyensúlyozni, hogy helyet kapjanak benne úgy a klasszikus, mint a modern bábszínházi előadások.

A műfaji sokszínűség jegyében úgy állítottuk össze a műsort, hogy legyen benne színházi nevelési program a kisiskolások számára, de szerepeljenek benne vásári, népi hagyományőrző előadások is, hogy lehetőleg mindenféle műfajt megmutassunk. Ez szakmailag motiváló, a közönség számára pedig élvezetes, mert színesebb a paletta – mondta Szőke Kavinszki András, hozzátéve, ennek megfelelően az idei évad végi repertoárt két előadással egészítették ki, ezek egyike Az aranyszőrű bárány című elő-adás, melyet Kormos István három meséjéből gyúrt össze Rumi László Blattner Géza-díjas rendező, a másik a Miú és Vau, melyet a finn Timo Parvela meséi nyomán Markó Róbert dramatizált, és a szintén Blattner Géza-díjas rendező, Kolozsi Angéla visz színre.

A tervek már a jövő évadot illetően is körvonalazódtak, a bábszínház igazgatója ezek kapcsán elmondta, kimondottan kisfiús és kislányos meséket is bemutatnak, betlehemes műsorral készülnek a város és környéke számára, valamint a szülői gondoskodásról szóló történetet, sőt, egy babaelőadást is láthat majd a közönség.

– Lehetőségeink szerint próbáljuk hívni, forgatni a nívós alkotókat, mert úgy gondolom, hogy ők tudják szavatolni a minőséget, a változatosságot – fogalmazott.

Szőke Kavinszki András kiemelte, a Kabóca Bábszínház mindkét népszerű fesztiváljának hagyományát folytatják az elkövetkező évadokban is, ráadásul mind a kettő jubileumot ünnepel, hiszen a nyári Kabóciádé Családi Fesztivál huszonöt, a Mesefesztivál pedig tizenöt éves lesz.

– Nyilván építünk az eddig kialakult szokásokra, ugyanakkor kicsit igazítunk is, főleg a Mesefesztiválon, mivel szeretnénk, ha annak a gyakorlati oldalát is meg tudnánk mutatni, hogy a mese mit jelent a hétköznapokban. Annak idején, őseink korában összeült a falu apraja-nagyja, s közösségben beszélték meg az eseményeket, így váltak bizonyos dolgok szentté, ugyanakkor így tudták feloldani magukban a sok megválaszolatlan kérdést is. A mesének valamilyen módon ma is egy hasonló szerepet kell betöltenie, erre szeretnénk rámutatni a Mesefesztivál keretei közt, hogy felismerjük, hogyan tudjuk a mesékből kivonni a számunkra fontos üzeneteket, illetve, milyen üzeneteket tartalmaznak a mesék, melyek azok a gyermekpszichológiai szemmel is hasznos elemek, melyek fontosak egy mesében, ezért szakmai beszélgetéseket tervezünk az előadások köré.

Az igazgató hozzátette, a társadalom legkisebb építő-köveként működő családot is erősíteni kell, mert fontos, hogy ez ne vesszen el a mai felgyorsult világban.

– Erre szeretnénk majd ráébreszteni a résztvevőket az idei Kabóciádé Családi Fesztiválon, és rávilágítani arra, hogy mennyire lényeges a családban a fontos pillanatok megélése, melyek a mai ember életéből kiveszőben vannak. Éppen ezért fontos ez

a munka, hiszen ezeknek a pillanatoknak a megélésére adunk lehetőséget a gyerekeknek a bábszínházban – tette hozzá.