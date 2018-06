Tanácsok a szünidőre – hogy gondtalan legyen a pihenés

Közeleg a nyári szünidő, az önfeledt kikapcsolódás időszaka. Annak érdekében, hogy a következő hónapok a gondtalan pihenésről szóljanak, nem árt megszívlelni néhány jó tanácsot.

Az iskola rendőre elnevezésű program keretében a Pápai Rendőrkapitányság a szünidő veszélyeire hívja fel a helyi diákok figyelmét. Legutóbb a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolába látogatott el a rendőrség munkatársa.

Szeretnének minél több diákot megszólítani

Császárné Elek Veronika címzetes rendőr alezredes, a helyi kapitányság kiemelt megelőzési főelőadója elmondta, a szünidő előtt szeretnének minél több diákot megszólítani. Kiemelte, többek között arra figyelmeztetik a diákokat, hogy a vízi kikapcsolódást keresve csak az erre a célra kijelölt helyeken, strandokon szabad fürdeni. – Tele gyomorral inkább maradjunk a vízparton. Felhevült testtel pedig soha ne ugorjunk a vízbe, előtte hűtsük le magunkat. Ne ugorjunk fejest ismeretlen medrű vízbe vagy kisvizű medencébe. A bányatavak pedig különösen veszélyesek lehetnek a hirtelen változó vízmélység és a hőfokkülönbség miatt – húzta alá a Pápai Rendőrkapitányság munkatársa.

Fontos a közlekedési szabályok ismerete

A kiemelt megelőzési főelőadó rámutatott, a balesetek elkerülése érdekében kulcsfontosságú a közlekedési szabályok megfelelő ismerete. – Gyalogosként a járdán vagy a gyalogúton biztonságosan közlekedhetünk. Ahol ezek nincsenek, ott a kerékpárúton vagy az útpadkán haladjunk, mindezek hiányában pedig szorosan az úttest szélén, lehetőleg a forgalommal szemben kell közlekedni – hangsúlyozta.

Mint mondta, szürkületben és sötétben lehetőség szerint viseljünk világos ruhát a megfelelő láthatóság érdekében, illetve a ruházatunkon és a táskánkon legyen fényvisszaverő anyag. A láthatósági mellény használata pedig lakott területen kívül éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok esetén a kerékpárosnak és a gyalogosnak egyaránt kötelező.

– Kerékpárral a kerékpárúton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon közlekedjünk. Ahol pedig ilyen nincs, ott a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetve ezek hiányában az úttest jobb szélén kell közlekedni. A parkoló gépkocsik mellett elhaladva tartani kell egy autóajtónyi oldaltávolságot, főútvonalon pedig csak a 12. életévét betöltött személy kerékpározhat – magyarázta Császárné Elek Veronika.

Vigyázzanak az idegenekkel!

Hozzáfűzte, emellett fontos tudatosítani a fiatalokban, hogy soha ne szálljanak be idegen autóba, ne álljanak szóba idegennel, és ne fogadjanak el idegen személytől semmilyen ajándékot. – Ha a fiatalok egyedül vannak otthon, lényeges, hogy mindig zárják be a lakás ajtaját, valamint az utcai kaput is. Fontos még, hogy ne engedjenek be a lakásba idegent, ha pedig kimozdulnak otthonról, mindig közöljék a szülőkkel, hogy hova mennek, hol tartózkodnak majd – javasolta a rendőr alezredes.

Császárné Elek Veronika megjegyezte, a nyaralásról készített fotók feltöltésével pedig célszerű várni a hazaérkezésig, hiszen egy üres ház könnyen a betörők célpontjává válhat.