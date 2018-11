Téli üzemmódra kapcsol a Közút

Téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyében is november 10-től, derült ki a Veszprém megyei igazgatóságnál tartott sajtótájékoztatón csütörtökön, amelyre társszerveiket, mások mellett a rendőrség, katasztrófavédelem képviselőit is meghívták. Újdonság, hogy a kerékpárutakon is dolgoznak majd.

Fekete János Veszprém megyei igazgató és Zugor István üzemeltetési osztályvezető kiemelte, hiába a szokatlanul jó idő, a társaságnál felkészültek a hidegre, hóra, és szombattól téli üzemmódra váltanak. Eszerint négy mérnökségen, így Ajkán, Pápán, Tapolcán és Veszprémben, illetve a zirci telephelyen 110 dolgozóval látják el az összesen 1640 kilométeres megyei közúthálózaton a téli feladatokat, a 0-24 órás ügyeleti szolgálatot. A cégnél 23 saját és kilenc bérelt hóekés, sószóró géppel dolgoznak majd, ezen felül kilenc hóekés hómaróval és húsz kisebb géppel. Mindezek mellett adott esetben újabb hetven géppel, például rakodóval is munkába tudnak állni, amelyre vállalkozókkal kötöttek szerződést. Összesen 6700 tonna sóval, 40 ezer liter kalcium-klorid oldattal és 400 tonna érdesítőanyaggal készülnek. Ahol hófúvásra lehet számítani, hófogó rácsokat, hálókat helyeztek ki. A munkálatokat ütemtervek szerint végzik, először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a munkát, aztán a településeket összekötő mellékutakon és az alacsony forgalmú bekötőutakon. A fontos szakaszokon megelőzési céllal sózást is végeznek autópályákon, autóutakon, főutakon. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A hóeltakarítást akkor tudják hatékonyan megkezdeni, ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az öt centimétert, az alatt csak sózásra van lehetőség, megelőzve a forgalom által letaposott hó burkolatra fagyását. Az igazgatóság vezetői aláhúzták, májustól a külterületi, körülbelül ötven kilométer kerékpárút üzemeltetése is a cég feladata. Ezeket az utakat télen ott takarítják, ahol munkába járásra használják az emberek, például Veszprém, Pápa körül, mintegy tíz kilométeres szakaszon. A Közút munkáját segítik a webkamerák, az úgynevezett „útmet” állomások, autóikon levő nyomkövetők. Azt tanácsolták, téli útviszonyoknál indulás előtt érdemes tájékozódni, például a társaság weboldaláról. A tájékoztatón bemutatták a készenlétben álló gépeket is. Zugor István kérdésünkre azt mondta, kiemelt céljuk, hogy „időben megfogják a dolgokat”. Így például a Bakonyban, a 82-es számú úton adott esetben nem járhatnak kamionok a buszok és a személyautók közlekedése érdekében. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS