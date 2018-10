Van elég tűzifa, idén már nem várható áremelés

Kevesebb tűzifa fogyott idén, az illegális fakitermelés és -kereskedelem visszaszorulóban van, a gazdálkodók felkészültek a még felmerülő lakossági igények kiszolgálására, de előfordulnak trükközők is, ezért ébernek kell lenniük a tűzifát vásárlóknak.

Van elég tűzifa, de visszafogottság tapasztalható az értékesítés területén. Ennek egyik oka az, hogy tavaly bevezették az EUTR-t, ami valamilyen szinten korlátozta az illegális fakereskedelmet. Ez teremt egy bizonyos hiányt a piacon, mert nyomon követési rendszer van, ami a faforgalmat figyeli, és ez megfogja a fával nem hivatalosan kereskedőket. A hiány másik oka, hogy az erdőtörvény-módosítás után – amely tavaly szeptember másodikán emelkedett jogerőre – késik a végrehajtási rendeletalkotás, ezért sok magánerdő kezeletlen állapotba kerül vagy marad. A magánerdőkben most 200 ezret meghaladó hektárnyi passzív erdőterület van, ami nem szolgáltat faanyagot – mondta el Bodor Dezső Károly, a szentgáli Ihartű – 2000 Kft. ügyvezetője.

A szentgáli Ihartű – 2000 Kft. a környékbeli állami és magáncégektől is vásárol fát, illetve 800 hektáron megbízott erdőgazdálkodást is folytatnak. Az idei évben 10-15 százalékos áremelés történt már, amelynek több oka volt, a kereslet is emelt az árakon. A 2000-es évek elejétől a faalapú energiatermelés felfutott, és felszívta a fölösleges tűzifakészleteket. Az országban több erőmű, köztük az ajkai is, fával tüzel. Másrészt mindenütt emelkedtek az árak, ráadásul a Dunántúl északnyugati fele drágának számít az országban. Zala, Somogy és Baranya megyében kedvezőbb áron is hozzá lehet jutni a tűzifához. A környékben tavaly nyár végén és ősszel futott fel a favásárlás. – Idén időben elkezdtek bevásárolni az emberek. Május végétől, június közepétől erősödött fel ez a folyamat, és nagyjából azonos szinten van igény a fára. Egyre inkább a konyhakész tűzifát veszik. Talán mert öregszik a lakosság, illetve kényelmesebb lett, vagy mert nincs idejük az embereknek a favágásra – vélekedik Bodor Dezső Károly ügyvezető, aki hozzáteszi, hogy az utóbbi időben nincs megfelelő fakitermelő kapacitás, ami súlyos gondot jelent. Kitermelhető faanyag lenne, de nehéz fakitermelőt találni. A KSH adatai szerint a leggyengébben fizetett szakmák közé tartozik, ugyanakkor az egyik legveszélyesebb, kemény munka ez, kiszolgáltatva az időjárásnak.

A Verga Zrt.-nél elegendő a tűzifa a folyamatos kiszolgáláshoz a nehezített időjárási körülmények ellenére. – Az őszi termeléseink jellemzően októbertől indulnak, még várhatóan 10 ezer köbméter tűzifát termelünk le. A lakosság tűzifaigényét korlátozás nélkül ki tudjuk szolgálni, és az előttünk álló időszakban, reméljük, az időjárás is segíti majd a munkánkat. Így azzal számolunk, hogy lesz elegendő tűzifa. A kereslet a tavalyihoz viszonyítva mintegy 22 százalékkal csökkent. Augusztus 31-ig 31 ezer köbméter tűzifát adtunk el. Áremelést erre az évre már nem tervezünk. Az illegális fakitermelés visszaszorult a szigorított büntetésnek és az EUTR-rendszernek köszönhetően – tájékoztatott Szedlák Tibor, a Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.

– A Bakonyerdő Zrt. megkezdte az őszi fakitermelést, felkészültünk a lakossági vásárlók igényeinek kiszolgálására a hét erdészetünknél. Társaságunk a tűzifa árának emelését idén nem tervezi, a tűzifa-értékesítésről információk társaságunk honlapján találhatók. Az illegális fakitermelésekből származó fa eladása – többek között a szigorú hatósági fellépésnek és a vásárlók tudatos viselkedésének köszönhetően – csökken. Lakossági vásárlóként ajánlott a faanyag származását igazoló szállítójegy megkövetelése az értékesítőtől, továbbá fontos a kiszállított fa mennyiségének az ellenőrzése is. Érdemes szakember segítségét kérni – tanácsolta Szekrényes Tamás, a Bakonyerdő Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-­helyettese.

Köbméterek és átverési trükkök

A favásárlás kapcsán Bodor Dezső Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy a mértékegységekre figyeljenek oda. A köbméter az egy elméleti érték, ami alaphelyzetben egy egyszer egyszer egyméteres tömör fakockát jelent. A szórt vagy rakott állapotban lévő fában benne van a hézagtérfogat is, ezért beszélünk szórt vagy rakott űrméterről. Szórt űrméterből egyszer egyszer kétméteres rakat, azaz két űrméter felel meg az egy tömör köbméternek. A rakottból 1,4 űrméter az egy tömör köbméternek megfelelő mennyiség, így lehet átszámolni. Ezzel vigyázni kell, mert szállításkor becsaphatják a vásárlót. Gyakran az autó rakfelületének a térfogatával is machinálnak. Például úgy, hogy raklapokat helyeznek a kiszállított fa alá, ezzel is csökkentve a fa mennyiségét. Vagy nem azt a fajta fát kapja a vásárló, mint amit megrendelt, mert nem ismerik az emberek a fafajokat. Például az égert előszeretettel tüntetik fel vörös tölgyként, mert narancsvörös a fa színe. A nem hivatalos utakat járók próbálják becsapni az embereket, de ma már a Nébih odafigyel erre, ezért kötelező az áru mellé csatolni az EUTR-tájékoztatót. Lehet probléma a kiszállított fa súlyával is, ha nedves fát kap a vevő. Amennyiben 20 százalék alatt van a fa víztartalma, akkor az már száraznak mondható.