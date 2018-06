Tűzifából elsőbbséget élvez az erdészeteknél a lakosság kiszolgálása

A napokban azt az információt kaptuk egy szentkirályszabadjai olvasónktól, hogy nem tud tűzifához jutni, mert az egyik ajkai vállalat nagy tételben felvásárolta azt. Ennek apropóján megyénk két nagy erdőgazdaságát kérdeztük arról, hogy tűzifából milyenek a készleteik.

A Verga Zrt.-től azt a választ kaptuk, hogy az ez évi termelési mennyiségek a kedvezőtlen téli-tavasz eleji időjárás miatt valamelyest elmaradnak a megszokottól, de ennek ellenére elégséges a készletük és a második fél évre az eddigi termelési elmaradásokat is behozzák.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A lakossági kiszolgálás a tervezett keretek között, ütemezetten történik. Ez azt jelenti, hogy egyes erdészeteinknél (Zirc, Királyszállás) az eltérő igényeket is figyelembe véve – fafaj, hossz, szállíthatóság – a lakosság időszakonként csak a rendelkezésre álló és záros határidőn belül elszállítható készlet erejéig rendelheti meg a tűzifát. Amíg ennek a lekötött mennyiségnek az elszállítására nem kerül sor és közben friss termelésből nem áll rendelkezésre újabb kvóta, a rendelésfelvétel szünetel. A társaság kötött keretek között, meghatározott mennyiségű fát termel évente, ez gyakorlatilag az utóbbi években konstans, nem változott. Az átmeneti, megnövekedett kereslet oka véleményünk szerint az, hogy a lakosság a tavalyi tapasztalataiból kiindulva vásárlásait előre hozta, hogy minél hamarabb a háznál legyen a téli tüzelője. A Verga Zrt. értékesítési politikájának sarkalatos pontja, hogy a lakossági igények kielégítése elsőbbséget élvez valamennyi más vásárlóval szemben – tájékoztatta lapunkat Szedlák Tibor, a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.

A Bakonyerdő Zrt. tűzifaértékesítés tekintetében ugyancsak kiemelten kezeli a lakossági igények maradéktalan ellátását. Ezt mutatja az is, hogy az elmúlt években mind az export, mind pedig a hazai nagykereskedők irányába csökkent a rostfa-, tűzifa-eladásuk és az így felszabaduló mennyiséget a lakosság felé értékesítik – tudtuk meg Szekrényes Tamás termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettestől.

– A tűzifakészletek rendelkezésre állnak, a lakossági tűzifaigényeket előreláthatólag egész évben ki tudjuk szolgálni. A fakitermelés azonban – ezáltal a tűzifa termelése is – ciklikus tevékenység, ami azt jelenti, hogy a fakitermelés jelentős részét az erdő nyugalmi állapotában, vegetációs időn kívül, késő ősztől tavaszig végezzük. A nyári időszakban csak töredékére kerül sor, ez okozhatja azt, hogy egyes erdészeteinknél bizonyos fafajokból időleges készlethiány is előfordulhat. Ebben az esetben másik fafajból vagy másik erdészetünktől ajánljuk fel a vételi lehetőséget. Társaságunk hét erdészeténél hengeres tűzifa vásárlására van lehetőség, emellett a balatonfüredi erdészetnél feldolgozott (darabolt, hasított) tűzifát is értékesítünk – válaszolta kérdéseinkre a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A cég honlapján megtalálhatóak az értékesítést végző erdészetek elérhetőségei, amelyeknél érdeklődés esetén felvilágosítást adnak a rendelkezésre álló fáról és a várható kiszolgálási időről is.