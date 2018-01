Változások januárban: olcsóbb a hal és az internet, emelkedik a minimálbér

A január minden évben komoly változásokat hoz. Ezúttal sem lesz ez másként. Mire számíthatunk az új évben?

A lakáskiadók, az étterembe járók, a halkedvelők és az internetezők örülhetnek a leginkább. A hal, az éttermi szolgáltatás és az internet áfája is öt százalékra csökkent. Azok a vállalkozások, amelyek még nem barátkoztak meg az ügyfélkapuval, bajban lesznek. Ideje fölkészülni a használatára.

Összegyűjtöttük a fontos változásokat. Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A minimálbér 127 ezer 500 forintról 138 ezer forintra változik, a garantált bérminimum összege 161 ezerről 180 ezer 500 forintra nő. Ezzel párhuzamosan csökkenek a járulékok.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

2018. január 1-jétől további mérséklés jött, ráadásul a korábban ígért húsz százalék helyett még alacsonyabb szintre, 19,5 százalékra csökkent a közteher, viszont a munkáltatónak továbbra is számolnia kell a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulással. A bérek mellett fontos változás, hogy január 1-jétől az internetszolgáltatás áfakulcsa 18 százalékról öt százalékra változott. Az internet áfája első lépésben tavaly januárban csökkent 27 százalékról 18 százalékra. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi számításai szerint mintegy 22 milliárd forint marad a lakosságnál és a vállalkozásoknál.

Az emberi fogyasztásra alkalmas hal forgalmi adójának kulcsa 27 százalékról csökkent szintén öt százalékra. A kedvezményes áfakulcs alá eső halfajták közé nem tartozik a díszhal és a cápahús. Az éttermi szolgáltatások áfakulcsa – amely 2017 januárjától 27 százalékról 18 százalékra csökkent – idén szintén öt százalékra mérséklődött, ezzel egyidejűleg azonban bevezetik a négyszázalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.

A gazdálkodó szervezeteknek 2018. január 1-jétől kötelező a cégkapu használata. A vállalkozások minden hivatalos iratukat egy helyről, biztonságosan érhetik el. A cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek – az egyéni vállalkozók nem tartoznak ide – idén még az eddig megszokott módon, képviselőik ügyfélkaputárhelyén keresztül is kapcsolatba léphetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV), azonban január 1-jétől minden más hivatalos ügyüket a cégkapun keresztül kell intézniük. A gazdálkodó szervezetek a Cegkapu.gov.hu oldalon pár perc alatt elvégezhetik a regisztrációt.

1995 óta adómentes a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás rendszeres díja. Idén ez a kedvezmény megszűnt, így ez típusú díj is adókötelessé vált. 2018. január 1-jétől nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését az egyéni vállalkozó, ha arra az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta. Idén a kifizetőt terhelő ekho mértéke 19,5 százalék lesz. Januártól már az ügyvédek is választhatják a kisadózók tételes adóját (kata), emellett a fizetendő közteher mértéke – a minimálbér emelkedése ellenére – nem változik: a főállású katások 2018-ban is havi 50 ezer forintot fizetnek.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény módosítása szerint nem kell 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni az ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelmek után. A szálláshely-szolgáltatók is jelentős közterhet takaríthatnak meg: a jelenlegi egy ingatlan helyett már három lakásig vagy üdülőig választható a legegyszerűbb és a legnagyobb megtakarítást biztosító adózási mód, a tételes átalányadó. A fizetendő adó szobánként mindössze évi 38 400 forint.

A cafeteriában az adómentes juttatások meglévő elemei közé idén bekerült a diákhitel-törlesztés támogatása, jelentősen kedvezőbbé váltak a lakhatási támogatás feltételei is. Az új elemként megjelenő diákhitel-törlesztési támogatás a törlesztőrészlet erejéig, de legfeljebb havi 27 600 forintig adható adómentesen, a munkavállalónak igazolnia kell mind a hitel fennállását, mind a havi törlesztések teljesítését.

Miután az albérlet-támogatást tavaly alig vették igénybe, szükségessé vált a feltételek enyhítése. A jövőben a támogatás határozott idejű munkaszerződés mellett is igénybe vehető lesz, emellett a kedvezményességet biztosító összeghatárok is emelkedtek, például a foglalkoztatás első két évében az eddigi negyven helyett a minimálbér hatvan százalékáig vált adómentessé ez a juttatás. Eddig az is feltétel volt, hogy a munkavállalónak ne legyen lakástulajdona, jövőre már csak a többségi tulajdon lesz a kizáró ok.

Az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkeztetés, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az ajándékutalvány, valamint az egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás esetében a munkáltatói terhek 43,66-ról 40,71 százalékra csökkentek.