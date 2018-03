Hétvégi havazás: Veszprém megyében nem okozott fennakadást

Szerencsére nem okozott problémát Veszprém megyében a hétvégi havazás, ez derült ki az illetékesek tájékoztatójából. Baleset sem történt megyénk útjain.

Veszprém megyében vasárnap reggelre átlagosan 10-15 centiméter vastagságú hó hullott, a hegyekben ennél néhány centiméterrel is több, és a hóesés délre csaknem mindenütt elállt, sőt, több helyen még a nap is kisütött. A gyerekek örültek az újabb hóesésnek, hógolyóztak, szánkóztak, sok felnőtt örömmel sétált a hóesésben. Sümegen például azt láttuk, hogy több kiránduló gyönyörködött a havas vár látványában vasárnap, néhányan fel is sétáltak a történelmi falakhoz.

Az autósok közül sokan otthon maradhattak, az utakon ugyanis meglehetősen gyér volt a forgalom a hétvégén megyénk útjain, amelyeken már délre elolvadt a hó, és száraz aszfalton lehetett közlekedni. Az is lehet, hogy az autósok olvasták Pécsi Norbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője tájékoztatóját, aki már napokkal korábban jelezte, hogy szombattól ismét havazás, illetve erős szél várható, ami az ország nyugati részén, de elsősorban az északi és az észak-keleti, keleti országrészben okozhat problémát a közlekedésben. Veszprém megyében szerencsére ez nem történt meg, baleset sem volt, és a katasztrófavédelmet sem riasztották a hó miatt. Megyénkben a vonatközlekedésben és áramellátásban sem okozott zavart a havazás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban a hólepel még megmaradhat, főként jellemző lesz ez a hegyvidékes területekre. Éjszaka még tartja magát a hideg, mínusz egy és tíz fok között alakulhat a hőmérséklet, nappal pedig egy és hat Celzius fokra lehet számítani, a szél pedig gyenge marad.