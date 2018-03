Veszprém megyei diák pályázatát is díjazták az országos versenyen

Az álomút életre kelt című rajzával díjat nyert Keszei Levente, a balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola 5. b osztályos diákja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. országos rajzversenyén, közölte Pécsi Norbert, a cég kommunikációs vezetője.

A közút 2017 őszén hirdette meg Álomút címmel ötödik országos gyerekrajzpályázatát, amelyre több mint 2500 pályamű érkezett. A zsűri összesen 164 rajzot díjazott, köztük Veszprém megyei diák alkotását is, a kategóriagyőztesek fődíjként osztálykirándulást nyertek.

Az osztálykirándulást a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe nyerték. A jutalmak átadás előtt Pécsi Norbert köszöntőjében kiemelte, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára fontos, hogy a gyerekek már fiatalon megismerkedjenek a közlekedéssel, a környezet és az utak kapcsolatával, ezért a társaság ismét meghirdette rajzpályázatát általános iskolás gyerekeknek. Szólt arról, hogy a rajzpályázat zsűrizése nehéz feladat volt, mivel nagyon sok színvonalas alkotás érkezett, nagyon sokféle stílusban. Rengeteg pályamű a korosztályi sajátosságokon túl egy új látásmódot, megközelítést is jelzett. A zsűri törekedett arra, hogy olyan alkotásokat díjazzon, amelyek ténylegesen a közúttal, útépítéssel, az út és környezet kapcsolatával foglalkoznak. Nemcsak a rajzolási technikát értékelték, hanem az egyediséget és az önálló véleményalkotást is. A pályamunkákat beküldők felkészülését segítő pedagógusokat is értékelték, akik nagyon alapos munkát végeztek, hogy tanítványaiknak bemutatkozási lehetőséget teremtsenek.

Az osztálykirándulásokon részt vehet: 1-2. osztály kategóriában a leveleki Vadasi Norbert, 3-4. osztály kategóriában a kaposvári Mészáros Álmos, 5-6. osztály kategóriában Keszei Levente – Az álom-út életre kelt (Vörösberényi Általános Iskola 5. b osztály, Balatonalmádi), 7-8. osztály kategóriában a záhonyi Kovács Fanni. Gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos sajátos nevelési igényű gyermekek kategóriában a mohácsi Magyar Alexandra nyert.

Idén a zsűri által legjobbnak ítélt 33 pályaművet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösségi oldalán közönségszavazásra bocsátotta, csaknem 10 ezer like érkezett az alkotásokra. A legtöbb szavazatot az oroszlányi Preil Benedek alkotása kapta. Nyereménye szintén egy osztálykirándulás a kiskőrösi múzeumba. Minden osztálykirándulással díjazott alkotás egy évig látható lesz a nyertes gyermek iskolájához legközelebb eső közúti mérnökség útellenőr autóján is. A díjazottakon kívül a zsűri egy különdíjat is odaítélt a Zalaegerszegi Ady iskola rajzszakkörösei részére, akiket különösen megihletetett a pályázati felhívás és egy leporelló formájában küldték meg pályázati anyagukat. Jutalmuk 40 személyre szóló belépőjegy a kiskőrösi Úttörténeti Múzeumba. A díjazottak és a pedagógusok listája megtalálható a társaság web-oldalán, ahol a nyertes rajzok is megtekinthetőek.