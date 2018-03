A magyar és a lengyel népért tartottak misét a Szent Mihály-székesegyházban

Krisztus mindenkit átölelő szeretetével kell fordulnunk minden nép felé, és közben óvnunk, ápolnunk, fejlesztenünk kell annak a közösségnek az értékeit, amelynek a teremtő Isten jóvoltából a tagjai vagyunk - mondta Erdő Péter bíboros.

Közös történelem Krisztus fényében

A magyar-lengyel barátság napja alkalmából a Szent Mihály-székesegyházban tartott latin nyelvű ünnepi szentmisén a prímás, érsek arról beszélt, a magyar és a lengyel nép történetében is sok olyan pillanat volt, amikor felelős, helyes döntést kellett hozni.

Nem a sorshúzás, nem is a puszta emberi értékelés tudja megadni a teljes eligazítást, hanem Krisztus, aki a történelem középpontja, akiről azt olvassuk, hogy az idők végén ítélőszéke elé járulnak a nemzetek. „Amikor népeink felvették a kereszténységet, ez egyetlen nagy közös missziós folyamat keretében történt. De később is számtalanszor érkeztek Lengyelországból hazánkba, vagy tőlünk Lengyelországba bölcs, bátor és szent emberek Szent László királytól Szent Kingáig és Szent Hedvigig, akik segítették hitünk és életünk megújulását. Krisztus fényében szemléljük ma is történelmünk nagy eseményeit. Az ő tanítása szerint keressük közösségeink igazi javát. Ő mindent tudott az emberről és az ember méltóságáról” – fogalmazott Erdő Péter szentbeszédében.

Újra meg újra válaszút elé kerülünk

A bíboros beszélt a Lázár feltámasztása utáni drámai helyzetről. Örök emberi kísértés rejlik ebben a jelenetben, mondta. Látni a csodát, a halott feltámasztását, amely nyomán sokan hisznek, de mégsem tenni fel magunknak a kérdést, hogyan történhetett ez, minek az igazolása, kinek a műve, kinek a hatalmával parancsol Jézus még a halálnak is. „Ma is, a saját életünkben is újra meg újra válaszút elé kerülünk. Ne olyanok legyünk, mint akik Lázár feltámasztását látva taktikára gondoltak és feljelentették Jézust, hanem azokhoz csatlakozzunk, akik hittel fogadták Isten erejének megnyilvánulását. Isten színe előtt át kell éreznünk és elkötelezetten kell vállalnunk a gyakorlatban is a Gondviselésbe vetett bizalom igazságát, a többi ember iránti szeretet súlyát. Egy olyan szeretetét, amely ha kell, önuralmat és alázatosságot jelent. Ha szükséges, anyagi és fizikai segítséget is azok számára, akik nálunk is jobban rászorulnak. Ha kell, megbocsátást jelent. Ha kell, minden gyűlölet, harag, bosszú érzésén felülemelkedő, Isten mértékéhez igazodó szeretetet. Ha kell, bátor állásfoglalást az igazság mellett”.

Összeköt a hit

Stanislaw Gadeczki érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke a hűséges barátokról, az igaz, szeretethez közel álló barátságról beszélt. A keresztények barátsága azonban nem kétoldalú, hanem a harmadik személyre, Istenre irányul. „Az Úr van közöttünk. Mindig meg kell kérdeznünk, hogy amit megtennénk a barátság érdekében, valóban az-e, amit Isten szeretne?”, hangsúlyozta. A közös keresztény hit egyesít bennünket most is, a jövőben is. Márfi Gyula veszprémi érsek köszöntőjében azt mondta, bennünket, magyar és lengyel testvéreket összeköt a hit, hiszünk a házasság és a család erejében, a halálból feltámadt Krisztus győzelmében.

Magyar és lengyel nyelven együtt könyörögtek Istenhez

A szentmisén – ahol Áder János magyar és Andrzej Duda lengyel köztársasági elnökök, valamint egyházi és világi méltóságok vettek részt – magyar és lengyel nyelven együtt könyörögtek Istenhez, hogy ajándékozza meg a két népet bőséges kegyelmével. A történelem útján évszázadok óta együtt jár e két nép, harcban és boldogságban. Arra kérték Istent, erősítse a testvéri köteléket.

Varga Bélára emlékeztek

A szentmise végén Áder János és Andrzej Duda köztársasági elnökök megkoszorúzták Varga Béla emléktábláját a Vár utca végén lévő egyetemi kollégium falán. Varga Béla a veszprémi nagyszemináriumban végezte a teológiát, a veszprémi Szent Mihály székesegyházban szentelték pappá, itt kezdte és hosszú ideig itt folytatta papi hivatását. Küzdött a náci és a kommunista diktatúra ellen is: segítette a német fogságból Magyarországra szökött francia hadifoglyokat, számos lengyelt és zsidót bújtatott.