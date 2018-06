A Balaton és a magyar borok is elnyerték a VeszprémFest sztárjainak tetszését

Diana Krallnak és ikreinek maradandó élményt okozott a fürdés az almádi strandon, Paco de Lucía pedig több palack magyar vörösborral tért haza veszprémi koncertjéről - többek között erről is mesélt Mészáros Zoltán fesztiváligazgató, akit a VeszprémFest, illetve a Rozé, Rizling és Jazz Napok kapcsán a fesztiválszervezés örömeiről és nehézségeiről kérdeztünk.

Pár napos rendezvény, egész éves munka

– A bookingot, azaz a sztárok megkeresését, leszerződtetését az első években én csináltam, és a logisztikába is besegítettem, Al Di Meoláért például, aki az első nemzetközi sztárunk volt, én magam mentem a szállodába, a reptérre. Ma már kolléganőm, Pordány Nóra végzi a bookingot. Attól függetlenül, hogy a VeszprémFest mindössze pár napos rendezvény, egész éves munkát jelent számunkra. Gyakorlatilag már most foglalkozunk a jövő évi fellépőkkel, van, akit mi keresünk meg, de olyan is van, hogy mi kapunk ajánlatokat Most is van egy 20-30 névből álló lista, akikről már egyeztettünk, hogy őket szeretnénk látni, bár a rajta szereplő művészek különböző okok miatt gyakran átcsúsznak a következő vagy az azt követő évre.

A referenciával nincs gond

– Olyan problémánk már nincs, hogy valakit nem tudunk leszerződtetni azért, mert a referenciáink nem elég meggyőzőek, bár az is igaz, hogy nem nagyon van olyan ügynökség, akikkel még ne dolgoztunk volna. Inkább az időpont és a pénz okoz problémát, előfordul, hogy az az összeg, amiért a művész elérhető lenne számunkra, sajnos nem fér bele a fesztivál költségvetésébe. Ha éppen Európában turnézik, akkor jóval kedvezőbb áron megszerezhető, mint ha úgynevezett one-off show-ra szerződtetjük, ami azt jelenti, hogy a művész éppen nem turnézik, de van az a pénz, amiért összeszedi a zenekarát és hajlandó iderepülni egy koncert erejéig.

Kis csapat fontos segítőkkel

– Négy-öt fős stábbal dolgozunk egész évben, ez a létszám a rendezvény ideje alatt akár 150-200 főre is felduzzadhat. Az egyes területeken is vannak fix embereink, akik 10-15 éve, sokszor félig-meddig önkéntes alapon végzik az adott feladatot. A művészek szállításával kapcsolatos teendőket például Véh Balázs intézi, ami egyébként elég macerás dolog, hiszen attól kezdve, hogy a sztár megérkezik Budapestre (vagy nemritkán Bécsbe), egészen addig, amíg el nem hagyja az országot, mi fuvarozzuk az egyes helyszínekre, ha kell, busszal, ha kell, 30 milliós limuzinnal. Fabó Péter szintén nagyon fontos munkát végez, hozzá tartozik a nézőtérépítés, a Rozé, Rizling és Jazz Napok esetében a faházak felépítése, a dekoráció, a biztonsági őrök, hoszteszek és mentők megszervezése is.

Költöznek, mint a vándormadarak

– Megnehezíti a dolgunkat a sok költözés, gyakorlatilag évente tervezünk és forgatunk át nézőteret, attól függően, hogy éppen a várban, az Arénában vagy mint idén, a História kertben lesz a koncert. Adott helyszínen is többfajta nézőtérrel dolgozunk, van, ahol csak ülőhelyek vannak, például az operánál, van, ahol tribün, ahol ezer embert tudunk leültetni, a többi pedig áll. Ha elkészül az érseki palota felújítása, szeretnénk majd visszatérni a Szentháromság térre, bár a várnak jóval kisebb a léptéke, mint a História kertnek, a bevétel szempontjából sem mellékes, hogy például az opera-előadásra 2050 vagy 2750 nézőt tudunk leültetni. Azon is sok múlik, hogy a tervezett arénabővítés melyik évben indul, akkor ugyanis másik esőhelyszínt kell találnunk, ami megint nem lesz könnyű feladat.

Szerethető sztárok, macerás menedzsment

– Nigel Kennedyvel volt talán a legtöbb gondunk, illetve nem is személy szerint vele, inkább a menedzsmentjével. Nigelnek elég rossz volt az előzetes híre, de amikor már itt volt, láttam, mennyire jó fej, nagyon barátkozó volt, hajnali háromig nem lehetett kirakni az öltözőből a zenészeket, mindenkivel iszogatott, szelfizett, fotózkodott. Az ügynöksége megadta, milyen hifit kér az öltözőjébe, milyen hifit kér a szállodai szobájába, semmilyen szállást nem fogadtak el, amit mi ajánlottunk, ezért aztán ők kerestek egy elfogadhatót. Végül Hévízen egy ötcsillagos hotelben találtak neki egy lakosztályt, 80 kilométerre Veszprémtől, ami máris megnehezítette a transzfert.

Az öltözőjébe és a lakosztályába is zongorát kértek, az elektromos természetesen nem volt jó, ezért aztán keresnünk kellett egy akkora akusztikus zongorát, amit be tudunk cipelni a szállodába, és az ajtón is befér, szóval megizzadtunk rendesen.

Azt talán mondanom sem kell, hogy Nigel semmit nem használt, hozzá sem nyúlt a hifihez, még csak a zongora fedelét sem hajtotta fel, a szusit, amit Budapestről rendeltünk neki, mert a környéken akkor még nem volt szusibár, érintetlenül dobták ki. Amikor aztán este hat körül megérkeztem a próba helyszínére, ahol Roby Lakatos, a szintén nem akármilyen hegedűs volt a vendége, azt láttam, hogy Nigel pörköltszaftos Arsenal-mezben iszonyatos sebességgel csárdást játszik Roby Lakatossal és a zenekarával – akkor már tudtam, hogy semmi baj nincs, az egész körítés csak műbalhé.

Craig David sem volt egyszerű eset, magánrepülőgéppel érkezett Ferihegyre, és a koncert után rögtön vissza is akart menni Budapestre, nagyon védte is őt a stáb, megvolt, hogy hány emberrel fotózkodhat, mennyi időt tölthet azzal, hogy interjút ad, szóval nagyon be volt szabályozva az egész – egyébként pedig egy kifogástalan úriemberről beszélünk, aki kiemelkedő minőségű, vérprofi koncertet adott.

– Tom Jones is hermetikusan le volt választva mindenkiről, ő sem találkozni, sem fotózkodni nem akart senkivel, viszont profihoz méltóan tartotta az időpontokat. Rendőrségi kísérettel hoztuk le Budapestről, hiszen szombat este nem olyan egyszerű a fővárosból Veszprémbe lejutni, így viszont másfél óra sem kellett hozzá, hogy ideérjünk. Mivel mégiscsak egy lovagról beszélünk, Sir Tom Jones hajlandó volt Nagy-Britannia nálunk tartózkodó nagykövetével és Navracsics Tibor európai uniós biztossal találkozni egy fotó és egy ötperces udvarias beszélgetés erejéig, aztán ment is vissza az öltözőjébe. Valahol talán mégis érthető a szigorúan beszabályozott program, hiszen a 76 éves énekes két nappal előtte Birminghamben lépett fel, hajnalban érkezett meg egy privát repülőgéppel Ferihegyre, és a koncert után azért távozott szinte azonnal, mert másnap este Svájcban, a Montreux-i Jazzfesztiválon lépett fel. Iszonyatos nagy hajtásban vannak ilyenkor, de azt gondolom, hogy őket ez élteti, mert egyébként Tom Jones imádja a színpadot és imád koncertezni.

– Sajnos Veszprémből és a környékből általában nem sokat látnak a művészeink, még azok sem, akik hosszabb ideig maradnak. Herbie Hancock például három éjszakát is itt töltött, de gyakorlatilag ki sem jött a szállodai szobájából. George Benson viszont a koncert előtt elment a Balaton-partra sétálni, és amikor visszahozták Veszprémbe, kiszállt az ír sörözőnél, leült a teraszra és megivott egy sört. A járókelők persze kiszúrták, hogy a fazon nagyon hasonlít George Bensonra, aztán amikor kiderült, hogy valóban ő az, kedélyesen elbeszélgetett és fotózkodott is velük.

– Diana Krall is nagyon kevés időt töltött Veszprémben, turné közben járt nálunk, a koncert előtti napon, éjfél körül érkezett meg turnébusszal. Vele voltak hat év körüli ikrei és a bébiszitter is. Almádiban kaptak egy lakosztályt, nagyon örült, hogy végre kipihenheti magát, úgy tervezte, másnap reggel tízig alszik. Azt azonban nem tudta, hogy a szálloda egy tó partján épült, úgyhogy a gyerekek már reggel nyolckor az ágyon ugrálva követelték, hogy vigye le őket fürdeni. Az arisztokratikus megjelenésű és életvitelű kanadai világsztár később, az esti fogadáson feldobva mesélte el, hogy nem is emlékszik rá, mikor fürödtek utoljára édesvizű tóban a gyermekei, arra pedig végképp nem, hogy izomlázat kapjon a sok vízibiciklizéstől. Nem is gondolta volna hogy itt, Magyarországon, a Balaton partján lesz része ilyen élményben.

– Természetesen próbáljuk az ország hírnevét öregbíteni a fellépőink körében, a magyar borokkal például csak jó tapasztalatom van. A fogadásokon is általában mindenkit magyar borokkal kínálunk. Paco de Lucía, a világhírű flamencogitáros, aki Dél-Spanyolországból származó borkedvelő férfi volt, annyira nagyra tartotta például a villányi vörösbort, hogy több palackkal is vitt belőle haza. De említhetném a Gipsy Kingset is, akik drágábbnál drágább francia borokat kértek, mire én felajánlottam nekik a kitűnő Balaton környéki fehérborokat. A válaszukban megköszönték: végre valaki, aki helyi borokkal kínálja őket!

2018: A mezítlábas dívától a reggae sztár fiáig

– Ami az idei fellépőket illeti, Joss Stone-t már régóta szerettem volna elhívni, most alakult úgy, hogy pont bele tudtunk férni a naptárjába, így már októberben leszerződtettük. Ő arról is híres, hogy sokszor mezítláb táncol a színpadon, ugyanakkor számos elismerése között találunk két Brit Awards-ot és egy Grammyt is, ami jelzi, hogy egy kiváló énekesnő lesz a vendégünk.

– Decemberben jött az ötlet, hogy mivel 15 éves lesz a fesztivál, valahogy meg kellene ünnepelnünk. Kézenfekvő volt, hogy operával, ami egyébként is egy ünnepélyesebb műfaj. Felmerült, hogy hozzunk egy olyan nagy operasztárt, aki el tudná vinni egyedül a hátán a koncertet, ez sajnos nem jött össze, így arra gondoltunk, próbáljuk meg egy színpadra elhozni a négy legnagyobb sztárt. Bár az operától mindig is féltem kicsit, mivel nem egyszerű műfaj, szimfonikus zenekar kell hozzá, és a hangosítása is elég bonyolult egy ekkora térben, most úgy tűnik, legalább amiatt nem kell aggódnom, hogy telt ház lesz.

– Mivel nagy Bob Marley-rajongó vagyok, a zenész fia, Ziggy már régóta rajta volt a listámon, de mivel ő sokkal nagyobb sztár Amerikában, mint Európában, ezért nálunk ritkábban lép fel. Ősszel azonban már mondogatta az ügynöke, hogy turnézni fog Európában, végül is ennek a koncertsorozatnak a részeként Bécsből jön majd és Szlovéniába megy tovább. Repertoárjának egy részét Bob Marley dalai alkotják, így remélhetőleg azok sem fognak csalódni, akik a régi reggae klasszikusokat szeretnék hallani tőle.

– Egy, a fiatalabb korosztályt megszólító nap is a terveink között szerepelt, és mivel a hasonló műfajban alkotó Katie Melua már nagy sikert aratott Veszprémben, úgy gondoltuk, megpróbáljuk elhívni Amy Macdonaldot. Ő egy skót énekesnő, 2007-ben tört be első albumával, azóta már a negyedik lemeze jött ki, amely talán az eddigi legsikeresebb lett. Őt követi még ugyanaznap este Aloe Blacc, aki a közelmúltban elhunyt svéd DJ, Avicii számára énekelte el megaslágerét, a Wake me up-ot. Harmadik szólóalbumát adta ki, és a szenzációs zene mellett a szövegeire is érdemes figyelni.

Bor és jazz: kultúrmisszió a nagy rendezvény árnyékában

– A Rozé, Rizling és Jazz Napok más műfaj olyan szempontból, hogy nagyon sok a fiatal, pályakezdő, ám nagyon tehetséges fellépő. Ennek a rendezvénynek inkább a hangulata meghatározó, a helyszín, ami egyébként üres és kihalt, ilyenkor mézeskalács-birodalommá változik a színes lámpákkal, nyüzsgő élet költözik a térre. Sok helyi és környékbeli zenekar is lehetőséget kap ilyenkor a fellépésre. Itt tulajdonképpen nem kimondottan koncertélményről van szó, a rendezvény elsősorban arról szól hogy az emberek kimennek a családjukkal, barátaikkal, esznek-isznak, beszélgetnek, és mellette szól a minőségi muzsika. Van, aki jobban koncentrál a zenére, van, aki csak a színpadtól ötven méterre akarja a rozéfröccsöt iszogatni.

Nagyon megszűrjük a fellépő zenekarokat, nem fél playbackes hakni megy, hanem minőségi jazz, blues vagy akár rockabilly.

Természetesen a pályakezdők mellett ismertebb nevekkel is találkozhatunk majd, hiszen fellép Falusi Mariann, Éliás Gyula Jr., Tóth Vera és Gájer Bálint is. Az egyetlen problémát az időjárás okozhatja, ha tíz napig esik az eső, akkor nagy baj van. Szerencsére ilyen még nem volt, olyan azonban már igen, hogy nem volt meleg. Érdekes, de ilyenkor is jöttek az emberek, kicsit kevesebben és kabátban, de jöttek, úgy látszik, és ezt örömmel tapasztalom, hogy van igény a minőségi kultúrára Veszprémben.