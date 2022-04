Panellakásból költöztek két éve Csesznekre Kolozsváriék. A férfi autószerelő, párja erdész, két kisgyermeket nevelnek. Közös érdeklődési körük a természethez, a növények gondozásához kapcsolódik. Régóta szerettek volna gyümölcsökkel, állatokkal foglalkozni, nemcsak a kertjükbe betérő őzekkel. A tévében láttak korábban egy mikrovállalkozásokról szóló műsort, akkor tetszett meg nekik a fürjtartás. Aranyos madárka, nem csíp – gondolták és tovább tudják sorolni előnyeit: gyorsan nő, kis helyen elfér, nem jelent veszélyt esetében a szalmonellafertőzés, mert melegebb a testhője miatt nem tud megtelepedni a tojásban a baktérium és fogyasztása nagyon egészséges. Más termelőkkel beszélgettek erről, utánaolvastak a fürjeknek, tanultak, számoltak. Dédelgetett tervük megvalósításába ebben az évben kezdhettek bele, mivel saját házzal, telekkel rendelkeznek. Örülnek, hogy a szüleiktől kapott, gazdálkodással, földműveléssel kapcsolatos tudást, természetszeretetet így kamatoztathatják.

Gyümölcsfákat és bogyós gyümölcsöket telepítettek kertjükbe Cseszneken. Családi gazdaságukban, a Pitypalatty Portán gyümölcsborokat, szörpöket, szirupokat, aszalványokat készítettek és például eperből, málnából, szederből, áfonyából, almából, berkenyéből, fügéből, bodzából pálinkát. Többek közt birsalmát, rózsát, ibolyát, rozmaringot, körtét, szilvát, földimogyorót is feldolgoznak. A keltetőgépben az első tojásokat nemrég törték fel belülről a fürjek. A kiscsibék kikelésükkor alig voltak többek nyolc grammnál. Árpád és Katalin az óvodás Bendegúzzal és a kétéves Borókával együtt forgatta azokat, ez reggelente és esténként is családi programot jelentett. A madárkák melegítőlámpák alatt nappalijukban laknak egyelőre. Eddig az időjárás hűvös volt és még nem készült el teljesen a fürjlak. A külön épületben kialakított madárház később az otthonuk lesz, egy kifutóval, ahol kapirgálásra bőven biztosítanak nekik helyet, hogy boldogan nevelkedhessenek. Katalin meg is mutatta Törpipit, az első keltetés legkisebb egyedét. Már szépen nő. A jelenlegi legkisebb sárga pihést Árpád fogta óvatosan a tenyerébe. Összesen 220 pöttyös, csíkos csibe csipog, pontosabban pitypalattyol náluk.

A házaspár arra készül, hogy feldolgozva értékesíti a fürjtojást. Füstölve, főtten, pácolva, olajos és paradicsomos szószban kínálják majd. Elmondták, hogy a fürjtojás hamar, öt perc alatt lesz kemény a forró vízben. Tapasztalataik szerint önmagában nincs sokkal különlegesebb íze, mint a tyúktojásnak, csak kicsit krémesebb. Az említett módokon elkészítve viszont jól kiegészít mindenféle ételt és előnyös fogyasztása. Többek közt kisebb a koleszterintartalma. Kolozsváriéknak ízlik, ezért azt gondolják, másoknak is fog – ebből indulnak ki. Olyasmit szeretnének árulni, amit maguk is szívesen fogyasztanak. Fűszereket szintén maguk termelnek termékeikhez. Azokkal azt a családias szeretet akarják átadni, ami gazdálkodásukat jellemzi. Bíznak benne, sokan ennének gyakrabban fürjtojást, ha közelükben hozzá tudnának jutni. Ezért kezdték el kicsiben a fürjtartást. Ha látják, hogy érdemes bővíteni e téren tevékenységüket, akkor lépésről lépésre haladhatnak. Az biztos, hogy már élvezik a halk csicsergést, főleg a csibék étkezésének zajait, a kaparászást. Mosolyogva nézik, ahogy szétterülve alszanak, szárnyaikat próbálgatják. Létezésüket mókás csodaként szemlélik.