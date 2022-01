SKORPIÓ

Úgy érzed, túl nagy nyomás nehezedik rád. Túl sok az elvárás, amit be kell, hogy lásd, végül is önmagad állítottál fel saját magaddal szemben. Építsd le a követelményeket! Sok okod van az örömre, ráadásul ma még valamiben kivételes szerencse is érhet.