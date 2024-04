A Boston Dynamics nyugdíjba vonultatja Atlast, a világ leghíresebb kétlábú robotját – ez derül ki a robotikai cég YouTube-oldalán közzétett új videóból. Atlast az amerikai Boston Dynamics cég fejlesztette az Egyesült Államok Védelmi Fejlett Kutatási Projektek Ügynöksége (DARPA) finanszírozásával és felügyeletével. Először 2013. július 11-én mutatták be a nagyközönségnek.

„Évtizede mozgatja Atlas a fantáziánkat, ihleti a robotfejlesztők újabb generációit, és átugrott számos technikai korláton” – áll az új YouTube-videó leírásában.

„Itt az ideje, hogy hidraulikus Atlas robotunk hátradőljön és ellazuljon. Tekintsünk vissza mindarra, amit eddig elért” – folytatódik a cég búcsúztatója egy olyan videó alatt, ami egyszerre mutatja be a robot legmenőbb ugrásait és legkínosabb eséseit. Íme:

Atlas eredete 2009-re nyúlik vissza, amikor a Boston Dynamics 26 millió dolláros szerződést nyert az amerikai hadseregtől egy kétlábú robot gyártására, amelyet eredetileg PETMAN-nek hívtak. PETMAN-t (Protection Ensemble Test Mannequin) katonai öltözékek tesztelésére tervezték, hogy mennyire védenek harci vegyianyagokkal szemben. Képesnek kellett úgy mozognia, mint egy katonának – menni, futni, hajolni, kúszni –, hogy próbára tegye a ruha tartósságát. Hogy a lehető legpontosabban szimulálja az embereket, a PETMAN-nak még „izzadnia” is kellett.

Mindez a kétezer-tízes évek nagy robotikai fejlesztései idején történt, mikor például az azóta kihullott Honda Asimót és a BigDogot készítették.

Évek során az Atlas hihetetlen bravúrokat ért el. Elkezdett emberként járni, majd durva felületeken, nehéz terepeken haladni. Nemsokára már akkumulátorról működött, ügyesen kocogott, egyre kreatívabban ugrált és szaladt:

Sok nézője lett annak a videójának is, amiben jégkorongütővel is kínozták, de ő nem maradt fekve: mint egy mesehős, felkelt, nem is haragudott, tette a dolgát tovább.

Talán az volt sok a fejlesztőinek, mikor már visszafelé, meg hátraszaltókat ugrált?

Tényleg itt a nyugdíj, és Atlas öreg napjaiban egy hintaszékben fog ülni? Miként az IEEE Spectrum rámutat, a visszavonulását bejelentő videóból nem derül ki, hogy mit tervez a cég. Szerintük a Boston Dynamics nem az „Atlas robottól” búcsúzik, hanem a „hidraulikus Atlas robotnak kívánja, hogy hátradőljön és pihenjen”.

Azt írják, a cég az utóbbi években katonai helyett inkább kereskedelmi forgalomra összpontosított, de a hidraulikus robotok sajnos nem szobatiszták, mert (többek között) hajlamosak hidraulikafolyadék-tócsákat maguk után hagyni a szőnyegen. A hidraulikus robot tehát biztosan megszűnik – talán csak azért, hogy átadja helyét a teljesen elektromos humanoidoknak.