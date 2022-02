A tudósok az evolúció felfedezése óta értetlenül állnak a szépség mögött „megbújó" igazság felett. Azóta kérdés, hogy milyen módon befolyásolhatja-e a vonzerő a társadalmi normákat a választásaink gyengéd ösztönzése révén, vagy esetleg a szépség csak a szemlélő szemével látható? A válasz nem olyan egyszerű;

még Charles Darwin, a természetes szelekció elismert híve sem gondolta azt, hogy a szépség a jobb egészség vagy a jó gének jele.

A sok ember által szépnek látott, egyetemes állandók folyamatos viták forrásai voltak a történelemben, és kevés konszenzus alakult ki róla - írja az Origo. Mégis: az emberi kultúra láthatóan vonzónak tartott bizonyos fizikai jellemzőket, míg másokat figyelmen kívül hagyott. Noha az az elképzelés továbbra is vitatott, miszerint ezek lennének a szépség objektív mércéi, néhány kutató szerint a vonzónak tartott arcvonások valójában a jó egészség egyfajta jelzői lehetnek.

Ez arra utal, hogy az ez iránt való vonzódásunk előnyös lehet utódaink túlélése szempontjából. Elméletileg érdekes ötlet, de több szakember szerint hiányzik belőle a „minőségi bizonyíték". A jelenlegi tanulmány szerzői ezért igen szigorúan vették a témában végzett kutatásaikat.

Vizsgálatukban összesen 159 olyan fiatal felnőtt vett részt, akiknek fényképeit 492-en értékelték vonzónak az online felmérések során. A kísérletben résztvevők számos tesztet is elvégeztek, amely során a tudósok felmérték az immunrendszerük állapotát, a szervezetük gyulladásos szintjét és a saját bevallásuk szerinti egészségi állapotukat.

A Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences tudományos szaklapban publikált eredmények elemzése során a szerzők azt találták, hogy azok az emberek, akiknek az arcát az önkéntesek vonzónak látták, egészségesebb immunrendszerrel rendelkeztek, különösen a bakteriális immunitást illetően. Érdekes módon a kutatás során nem találtak kapcsolatot a magasabb gyulladási faktor és a vonzerő között. Ez a tanulmány szerint azt jelentheti, hogy az arc vonzereje tükrözi a jól működő immunrendszert; eszerint pedig a vonzerő könnyen összefüggésbe hozható olyan tényezőkkel, amelyek a génjeinkben továbbadhatók. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének más, például kulturális tényezők is, amelyek befolyásolják a szépségről alkotott egyéni felfogást. Az viszont még nem világos, hogy melyik, milyen súllyal vesz részt a döntési folyamatban.

Az is lehetséges, hogy a vonzerő és az egészség közötti kapcsolatokat homály fedi a modern emberben, mivel az emberi párválasztás a modern orvoslás megjelenése előtt alakult ki – feltételezik a szerzők a tanulmányban.

Hozzátették: egyetlen kutatás végső soron nem elegendő annak bizonyos megállapítására, hogy miért is létezik az emberi esztétika, és milyen evolúciós célt szolgálhat az arc szépsége, már ha van ilyen.

További kutatásokra lesz szükség ezen eredmények megismétléséhez és annak feltárásához, hogy mi okozhatja az összefüggést a fizikai vonzerő és az immunrendszer működése között.

A szépség addig rejtély marad.