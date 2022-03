Akár Rómában, akár Lazio egy kastélyában vagy a Tirrén-tenger partján tartják az esküvőt, a tartomány kétezer eurót fizet a pároknak, hogy megmentse az esküvőszervezési szektort a világjárvány következményeitől.

Az In Lazio with Love (Lazióban, szeretettel) elnevezésű akcióban olaszok és külföldiek is részt vehetnek, akik egyházi vagy polgári szertartáson keltek vagy kelnek egybe a tartományban idén január 1. és december 31. között – írta hétfőn a The Guardian online kiadása.

A pároknak az összeget kérelmezniük kell úgy, hogy hétfőtől kezdve benyújtanak legfeljebb öt számlát. Ha a kérést elfogadják, akkor visszakapnak 2000 eurót abból a pénzből, amelyet Lazióban költöttek esküvői szolgáltatásokra, köztük rendezvényszervezésre, ruhára, helyszínre, vendéglátásra, virágra, autóbérlésre és fotózásra.

A tartomány összesen 10 millió eurót tett félre a kezdeményezésre. A kérelmeket 2023. január végéig lehet benyújtani, vagy addig, amíg a keret ki nem merül.

Nagyon megsínylette a szektor a gazdasági válságot, ezért van szüksége a támogatásra – mondta el Nicola Zingaretti tartományi elnök.

A pandémia kezdete óta kilencezer esküvőt tartottak Lazióban, 2019-ben 15 ezret.

A tartomány bővelkedik esküvői helyszínekben, az olasz főváros mellett a dombtetőkön álló középkori városok és a Circeo Nemzeti Park homokos-dűnés tengerpartja is várja a jegyeseket. A tartomány leghíresebb lakodalmainak egyikét 2006-ban tartották, amikor – az azóta elvált – Tom Cruise és Katie Holmes amerikai filmszínészek keltek egybe az braccianói Orsini-Odescalchi-kastélyban.

