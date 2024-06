Svájc ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a németországi kontinenstornán. A Veszprémi FC USE szakmai vezetője, Artner Tamás szerint a mieink optimális állapotban lesznek, a csoportból való továbbjutásunkat várja.

Artner Tamás színvonalas kontinenstornát remél

Fotó: Horváth Gábor/Napló

A Magyarország-Svájc csoportmérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik Kölnben. A vármegyeszékhely labdarúgó-utánpótlásklubjának szakmai vezetőjét kérdeztük, mire lehetünk képesek az Eb-n, és mit vár magától a tornától.

– Óriási dolognak tartom, hogy sorozatban harmadszor jut ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Ez egy szisztematikus munka eredménye, aminek a főszereplője, és ezt már korábban is elmondtam, Marco Rossi szövetségi kapitány. Rossi megtalálta azt a stílust, felfogást és rendszert, amellyel a magyar válogatott sikeres tud lenni. A megfelelő játékosokat tette a megfelelő helyekre és szép sikerrel vettük a selejtezőt. Először jött össze, hogy nem volt szükség pótselejtezőre, egyenes ágon ki tudtunk jutni az Eb-re – fogalmazott Artner Tamás, aki bizakodó a mieink szereplésével kapcsolatban.

– Azt lehet látni, hogy nagyon stabil a válogatott. Amit begyakoroltak és amit játszanak, azt álmukból felkeltve is tudják a játékosok. Kiegyensúlyozott csoportba kerültünk. A házigazda németek egészen biztosan kiemelkednek a négyesből, a másik két válogatottal viszont ki-ki mérkőzéseket játszhatunk. Nagyon bízom benne, hogy be tudunk kerülni a legjobb 16-ba. A folytatásban persze már a sorsolásnak, a szerencsének is kiemelt szerepe van – fogalmazott.

A szakember szerint reálisan a 8-16. hely közé lehet sorolni nemzeti együttesünket ebben a mezőnyben. Artner Tamás egyébként jó színvonalú kontinenstornát vár. – Azt szokták mondani, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint egy világbajnokság. Mindig nagy kérdés, hogy a sztárok milyen állapotban készülnek a viadalra. Ők azért végignyomják az egész szezont a legnehezebb bajnokságokban, illetve a nemzetközi kupák végjátékában is érdekeltek. Én bízom benne, hogy jó formában lesznek, egy ilyen eseménynek mégiscsak az a fő célja, hogy a legjobbak elkényeztessék a szurkolókat – emelte ki Artner Tamás.