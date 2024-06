Itthon, családja és barátai körében ünnepelte 30. születésnapját Novothy Soma. A karrierjét a Veszprémi FC USE-ban kezdő profi labdarúgónak jelenleg nincs szerződése, de bizakodó a jövőt illetően. A korábban Olaszországban, Németországban és Dél-Koreában is megforduló támadó az elmúlt hónapokat a lengyel Ruch Chorzów csapatánál töltötte. Az együttes már igen rossz helyzetben volt, amikor ő odakerült, és tavasszal nem is sikerült kiharcolni a bennmaradást az első osztályban. Ezzel együtt Novothny Somának nagyon „bejött” Lengyelország. – A kieséssel a szerződésem nem hosszabbodott meg, de a Ruch marasztalna, és vannak más ajánlataim is, külföldről és Magyarországról egyaránt. Rellával egyébként remekül éreztük magunkat Lengyelországban, a mindennapi életben és a pályán is jó volt. Elképesztő, hogy milyen kiváló a hangulat a lengyel bajnokságban, minden meccs telt házas, rendre 20-30 ezer ember előtt játszottunk, és ez ott természetes. A Widzew Lódz elleni hazai bajnokin több mint ötvenezer néző volt kint, ami a huszonegyedik században rekord a lengyel élvonalban – mesélte a veszprémi születésű futballista, aki kérdésünkre elmondta: a bajnokságban akad olyan csapat, ahol sok légiós szerepel, náluk viszont alig voltak néhányan. Ez neki is több feladatot adott, például azt, hogy kvázi szinkrontolmácsként segítse az angolul nem beszélő spanyol védő és a szakvezető közös kommunikációját.

Szerencsére Somának a spanyol nyelv is jól megy, úgyhogy megoldotta a feladatot, ahogy játékban szintén tudott teljesíteni, 13 meccsen négy találat mellett két gólpasszt is összehozott. Úgy, hogy nem is az eredeti posztján, középen szerepelt, edzője a támadósor szélére vezényelte. Nem volt könnyű a váltás, azonban nem szegte kedvét a dolog, élvezte, hogy újat tanult és feldobta, hogy megállta a helyét az ismeretlen közegben.

Megkérdeztük tőle azt is, hogy 30 évesen már mérleget von-e az ember profi pályafutását tekintve. –Igen, azért átfutott az agyamon, hogy mennyi minden történt, a nehezebb időszakok és a jók egyaránt. Rella a születésnapomra készített egy videót nekem, amely végigveszi az életemet, természetesen a futball is benne van. A 30 éves kor már nem alacsony egy labdarúgónál, de ahogy említettem, remekül vagyok, és úgy érzem, hogy még pár jó esztendő bennem van.