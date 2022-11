A 26 éves támadón nem látszottak sérülés jelei, amikor lesétált a pályáról, de a Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy izomfájdalomra panaszkodott szerdán, amikor egy helyi együttessel játszottak barátságos mérkőzést, s valószínűleg ezért hagyta ki a gyakorlást.

A Manchester United játékosa, Raphaël Varane combhajlítóizom-sérülése miatt kedden nem lépett pályára az ausztrálok elleni első összecsapáson (4-1), de ezúttal ő is ott volt társai között.

Didier Deschamps szövetségi kapitány csapatát több sérülés is sújtja, a szakember közvetlenül a rajt előtt elveszítette a friss aranylabdás Karim Benzemát, majd az ausztrálok ellen Lucas Hernández is kidőlt a sorból.

Franciaország szombaton Dánia ellen lép pályára, majd szerdán Tunézia ellen zárja a csoportkört.